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Сегодня, 20:00

«Спартак» — «Ахмат»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится в воскресенье, 11 августа
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Спартак» встретится с «Ахматом» в матче 4-го тура чемпионата России в воскресенье, 11 августа. Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве, начало матча — в 20:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция, которая начнется за 30 минут до встречи, будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
11 авг, 20:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Ахмат

«Спартак» набрал 6 очков в трех турах РПЛ сезона-2024/25. Москвичи уступили «Оренбургу» (0:2), а затем победили «Химки» (3:1) и «Крылья Советов» (3:0).

У «Ахмата» — 2 очка в трех матчах чемпионата. Грозненцы сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1) и «Оренбургом» (0:0), потерпели поражение в матче с «Локомотивом» (0:5).

ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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