«Спартак» встретится с «Ахматом» в матче 4-го тура чемпионата России в воскресенье, 11 августа. Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве, начало матча — в 20:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция, которая начнется за 30 минут до встречи, будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Спартак» набрал 6 очков в трех турах РПЛ сезона-2024/25. Москвичи уступили «Оренбургу» (0:2), а затем победили «Химки» (3:1) и «Крылья Советов» (3:0).

У «Ахмата» — 2 очка в трех матчах чемпионата. Грозненцы сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1) и «Оренбургом» (0:0), потерпели поражение в матче с «Локомотивом» (0:5).