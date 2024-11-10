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«Спартак» — «Акрон»: смотреть онлайн-трансляцию матча РПЛ

«Спартак» и «Акрон» сыграют в 15-м туре РПЛ 10 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» и «Акрон» сыграют в 15-м туре РПЛ в воскресенье, 10 ноября. Матч состоится на «Лукойл Арене» в Москве, стартовый свисток — в 15.15 по московскому времени.

Трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте федерального канала matchtv.ru (по платной подписке). Прямой эфир начнется в 15.05 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события и результат игры «Спартак» — «Акрон» также можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
10 нояб, 15:15. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Акрон

В чемпионате России-2024/25 спартаковцы набрали 25 очков и после 14 матчей расположились на 5-й строчке в турнирной таблице. Тольяттинцы, которые проводят первый в истории сезон в РПЛ, набрали 16 очков и идут на 9-м месте.

РПЛ
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)

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