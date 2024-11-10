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Сегодня, 14:10

«Спартак» — «Акрон»: Дзюба, Дуарте и Мартинс выйдут с первых минут

Владислав Маслов
Корреспондент
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба.
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба.
Фото ФК «Акрон»
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«Спартак» и «Акрон» объявили стартовые составы на матч 15-го тура РПЛ. Начало — в 15.15 по московскому времени.

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Рябчук, Бабич, Умяров, Денисов, Мартинс, Бонгонда, Барко, Маркиньос, Угальде.

Запасные: Довбня, Селихов, Абена, Мангаш, Зиньковский, Игнатов, Хлусевич, Пруцев, Зорин, Медина, Николсон, Виллиан Жозе.

«Акрон»: Волков, Савичев, Фернандес, Эсковаль, Пауло Витор, Кузьмин, Хубулов, Лончар, Джурасович, Дзюба, Беншимол.

Запасные: Васютин, Бокоев, Димоски, Палиенко, Бакаев, Москвичев, Галоян, Данилин, Эсанов, Пестряков, Тимошенко, Чибота.

Эсекьель Барко (&laquo;Спартак&raquo;) и&nbsp;Артем Дзюба (&laquo;Акрон&raquo;). «Спартак» — «Акрон». Онлайн-трансляция матча

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
10 нояб, 15:15. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Акрон

РПЛ
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)

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