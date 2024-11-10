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«Спартак» — «Акрон»: время начала и где смотреть матч РПЛ

«Спартак» сыграет с «Акроном» в чемпионате России 10 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Артем Дзюба, игрок ФК «Акрон».
Фото ФК «Акрон»
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«Спартак» на своем поле примет «Акрон» в рамках 15-го тура РПЛ в воскресенье, 10 ноября. Матч пройдет на «Лукойл Арене» в Москве и начнется в 15.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За ключевыми событиями противостояния «Спартак» — «Акрон» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 15.05 мск.

По итогам 14-ти туров чемпионата России красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице, в их активе — 25 очков. Команда из Тольятти с 16-ю баллами идет на восьмой строчке премьер-лиги.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
10 нояб, 15:15. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Акрон

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)

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