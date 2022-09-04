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4 сентября, 12:06

«Да пребудет с нами сила». «Спартак» анонсировал матч против «Зенита» с отсылкой к «Звездным войнам»

«Спартак» анонсировал матч против «Зенита» с отсылкой к «Звездным войнам»
Виктория Кравченко
«Спартак» анонсировал матч против «Зенита».
Фото ФК «Спартак»

Московский «Спартак» анонсировал матч 8-го тура РПЛ против «Зенита» с отсылкой к «Звездным войнам».

«Нашим героям предстоит бросить вызов темной стороне. Да пребудет с нами сила», — говорится в анонсе пресс-службы красно-белых.

«Спартак» анонсировал матч против «Зенита». Фото ФК «Спартак»
«Спартак» анонсировал матч против «Зенита».
Фото ФК «Спартак»
Сегодня, 4 сентября, состоится матч 8-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» на «Открытие Банк Арена». Начало — в 20.00 мск.
«Зенит» с 17 очками идет на первом месте в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» с 16 очками — на 4-й строчке.
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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