«Да пребудет с нами сила». «Спартак» анонсировал матч против «Зенита» с отсылкой к «Звездным войнам»
«Спартак» анонсировал матч против «Зенита» с отсылкой к «Звездным войнам»
Московский «Спартак» анонсировал матч 8-го тура РПЛ против «Зенита» с отсылкой к «Звездным войнам».
«Нашим героям предстоит бросить вызов темной стороне. Да пребудет с нами сила», — говорится в анонсе пресс-службы красно-белых.
«Спартак» анонсировал матч против «Зенита».
Фото ФК «Спартак»
Сегодня, 4 сентября, состоится матч 8-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» на «Открытие Банк Арена». Начало — в 20.00 мск.
«Зенит» с 17 очками идет на первом месте в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» с 16 очками — на 4-й строчке.