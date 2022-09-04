«Да пребудет с нами сила». «Спартак» анонсировал матч против «Зенита» с отсылкой к «Звездным войнам»

«Спартак» анонсировал матч против «Зенита» с отсылкой к «Звездным войнам»

Московский «Спартак» анонсировал матч 8-го тура РПЛ против «Зенита» с отсылкой к «Звездным войнам».

«Нашим героям предстоит бросить вызов темной стороне. Да пребудет с нами сила», — говорится в анонсе пресс-службы красно-белых.

«Спартак» анонсировал матч против «Зенита». Фото ФК «Спартак»