«Спартак» анонсировал трансфер форварда «Кадиса» Бонгонда

«Спартак» анонсировал трансфер нападающего «Кадиса» Тео Бонгонда.

Клуб выложил в своем официальном Telegram-канале видео, в котором сообщается, что красно-белые официально объявят о переходе 27-летнего конголезца в московскую команду в среду, 12 июля в 10.00.

В ролике голос за кадром повторяет слово «Бонго», на экране высвечивается дата «12.07.2023», а затем — номер «77», под которым футболист будет выступать за «Спартак».

«Заводите будильники — утром объявим то, чего вы так долго ждали», — говорится в описании к видео.

В сезоне-2022/23 Бонгонда забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 32 матчах за «Кадис». По данным испанских СМИ, «Спартак» заплатит за игрока около 10 миллионов евро.

В понедельник, 10 июля «Спартак» объявил о покупке полузащитника ЦСКА Хесуса Медины.