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Сегодня, 19:28

«Спартак» анонсировал трансфер полузащитника ЦСКА Медины

Иван Торопцев
Корреспондент
Хесус Медина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Спартак» анонсировал трансфер полузащитника ЦСКА Хесуса Медины.

Красно-белые опубликовали в своем официальном Telegram-канале пост с цифрой «19». Это номер, под которым 26-летний парагваец с большой долей вероятности будет выступать за новую команду. Хавбек играл под 19-м номером за «Нью-Йорк Сити», из которого перешел в ЦСКА в январе 2022 года.

По информации «СЭ», «Спартак» заплатит за Медину около 7,5 миллиона евро.

Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года. Он провел за армейцев 45 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.

В понедельник, 10 июля в Сети появилось фото Медины и еще одного новичка «Спартака» Тео Бонгонда в форме команды на домашнем стадионе красно-белых.

Хесус Медина и&nbsp;Антон Зиньковский. Медина станет новой «десяткой» «Спартака». Как Абаскаль будет использовать одного из лидеров ЦСКА

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