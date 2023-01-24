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Сегодня, 19:19

«Спартак» анонсировал трансферы двух новичков

Иван Шитик
Корреспондент
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«Спартак» в социальных сетях, вероятно, анонсировал трансферы двух новичков.

«У нас для вас две новости: обе хорошие. С какой начать?» — появилась запись в сетях.

Ранее появлялась информация, что новичками красно-белых станут защитники Алексис Дуарте и Томаш Тавареш.

Пресс-служба «Серро Портеньо» 13 января объявила о переходе 22-летнего защитника и капитана команды Алексиса Дуарте в «Спартак».

Также португальские СМИ сообщили о скором завершении сделки по переходу 21-летнего защитника «Бенфики» Томаша Тавареша.

ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
Томаш Тавареш
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