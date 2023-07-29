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Сегодня, 19:30

«Спартак» — «Балтика»: время начала матча и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Спартак» 31 июля на своем поле примет «Балтику» во 2-м туре РПЛ
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
ФК «Спартак».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В понедельник, 31 июля, «Спартак» на своем поле примет «Балтику» в рамках 2-го тура чемпионата России-2023 / 2024. Матч пройдет в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 19:30 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча «Спартак» —"Балтика" будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Начало эфира — 19:00.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
31 июл, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Балтика

«Спартак» в 1-м туре РПЛ оказался сильнее «Оренбурга» (3:2), «Балтика» потерпела поражение от «Сочи» (0:2).

Последняя очная встреча команд состоялась в рамках товарищеского матча в июне 2022 года и завершилась победой красно-белых со счетом 3:2.

РПЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика

Футбол
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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