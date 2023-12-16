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Сегодня, 14:36

«Спартак» близок к подписанию сербского нападающего Луковича, который интересен «Челси»

Алина Савинова
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«Спартак» ведет переговоры о подписании сербского нападающего «ИМТ Белград» Милоша Луковича, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, переговоры находятся в продвинутой стадии. Московский клуб готов заплатить за 18-летнего футболиста 5,7 миллиона евро, а также сумму в 20 процентов от возможной перепродажи. С самим игроком предварительно согласован контракт на 4,5 года.

Однако красно-белые пока не делали официального предложения по Луковичу. В «Спартаке» хотят, чтобы сделку заключил новый спортивный директор, который, вероятно, будет назначен в декабре. При этом ранее сообщалось, что футболистом интересуются и другие клубы, в частности «Челси».

В текущем сезоне на счету 18-летнего серба 18 игр, 9 забитых мячей и одна результативная передача. Его контракт рассчитан до лета 2025 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока 1,5 миллиона евро.

На данный момент «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Московская команда набрала 30 очков за 18 туров.

Источник: https://t.me/karpinside/29832
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Челси
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