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«Спартак» обыграл «Ботев», Дуарте дебютировал за красно-белых

Сергей Разин
корреспондент
27 января. «Спартак» — «Ботев» (1:0).
Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» в товарищеском матче на сборах в ОАЭ обыграл болгарский клуб «Ботев» со счетом 1:0.

Единственный гол на 67-й минуте забил Павел Мелешин. Также во втором тайме дебютировал за московскую команду защитник Алексис Дуарте, который перешел в клуб 24 января.

С 30 января по 11 февраля «Спартак продолжит подготовку в Абу-Даби, где сыграет с «Ростовом», «Краснодаром» и «Сочи».

Товарищеские матчи. Клубы

«Ботев Пл» — «Спартак» — 0:1 (0:0)

Гол: Мелешин, 67.

«Спартак»: Шитов (Максименко, 46), Хлусевич (Маслов, 46), Чернов (Дуарте, 46), Джикия (Денисов, 46), Классен (Рыбус, 46), Литвинов (Пяткин, 65), Пруцев (Иванников, 74), Зобнин (Зорин, 65), Игнатов (Соболев, 46), Зиньковский (Мелешин, 46), Бальде (Николсон, 46).

27 января. Дубай

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Кубок Англии
Манчестер Сити
Арсенал

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина
Арина Соболенко

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
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Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
ФК Ботев
ФК Спартак (Москва)
3
22
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