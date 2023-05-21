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Судейство

Сегодня, 19:00

«Спартак» — ЦСКА: 11-метровый удар в ворота гостей назначен ошибочно. Мозес упал не из-за действия соперника

Александр Бобров
Шеф-редактор
«Спартак» — ЦСКА. Фол на Мозесе.
Фото Скриншот трансляции
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На 87-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА (2:1) арбитр Сергей Карасев ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота Игоря Акинфеева. Судья решил, что Виктор Мендес сфолил в единоборстве с Виктором Мозесом. Видеоарбитр Павел Шадыханов провел проверку и в действия рефери не вмешался.

«Спартак» — ЦСКА. Фол на Мозесе.
Скриншот трансляции

В том эпизоде Мендес собирался выбить мяч из штрафной, а Мозес на мгновение опередил его, коснувшись мяча. Затем произошел контакт в ногах, после чего спартаковец взмыл в воздух, а потом упал. При этом, упав, Мозес изобразил боль и схватился за правую голень. Хотя контакт бутсы Мендеса был с левой бутсой соперника. Затем Мозес обхватил другой рукой левую голень.

Разве причиной падения стал такой скользящий контакт? Разве правильно назначать такие 11-метровые?

21&nbsp;мая. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 2:1. Квинси Промес празднует гол с&nbsp;Александром Соболевым и&nbsp;Романом Зобниным. Супердерби: «Спартак» выгрыз победу у ЦСКА в игре, которую будут обсуждать еще долго
Виктор Мозес
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ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Карасев (судья)
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