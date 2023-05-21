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Сегодня, 18:32

Дубль Промеса помог «Спартаку» победить в матче с ЦСКА

Виктория Кравченко
Дубль Промеса помог «Спартаку» победить в матче с ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» на своем стадионе обыграл ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России — 2:1.

На 21-й минуте гол хавбека «Спартака» Михаила Игнатова был отменен из-за офсайда. У армейцев на 37-й минуте счет открыл полузащитник Хесус Медина, у красно-белых отличился полузащитник Квинси Промес на 43-й минуте. Благодаря этому голу голландец стал лучшим бомбардиром «Спартака» в чемпионате России.

На 66-й минуте главный судья матча Сергей Карасев удалил нападающего красно-белых Александра Соболева и игрока армейцев Виллиана Рошу.

На 90-й минуте Промес не реализовал пенальти, но первым сыграл на добивании и забил победный гол.

После этого матча ЦСКА остался на 2-м месте в таблице РПЛ (54 очков), «Спартак» поднялся на 3-ю позицию (53 балла).

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
21 мая, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:1
ЦСКА
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2022-2023/
Квинси Промес
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
67
455
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