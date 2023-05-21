Дубль Промеса помог «Спартаку» победить в матче с ЦСКА

«Спартак» на своем стадионе обыграл ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России — 2:1.

На 21-й минуте гол хавбека «Спартака» Михаила Игнатова был отменен из-за офсайда. У армейцев на 37-й минуте счет открыл полузащитник Хесус Медина, у красно-белых отличился полузащитник Квинси Промес на 43-й минуте. Благодаря этому голу голландец стал лучшим бомбардиром «Спартака» в чемпионате России.

На 66-й минуте главный судья матча Сергей Карасев удалил нападающего красно-белых Александра Соболева и игрока армейцев Виллиана Рошу.

На 90-й минуте Промес не реализовал пенальти, но первым сыграл на добивании и забил победный гол.

После этого матча ЦСКА остался на 2-м месте в таблице РПЛ (54 очков), «Спартак» поднялся на 3-ю позицию (53 балла).