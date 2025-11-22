Сегодня, 17:33
«Спартак» вышел вперед в матче против ЦСКА в 16-м туре РПЛ — 1:0.
На 44-й минуте мяч попал в ворота армейцев после подачи Эсекьеля Барко с углового. Первоначально гол записали на аргентинца, но затем переписали на Игоря Дмитриева.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.
Andrei Shulga
А в народной команде 6 гастарбайтеров(латиносов):joy:
22.11.2025
Излучение Гаврилова-Черенкова
Такой должен был отбивать защитник, которого обычно ставят у ближней штанги. Куда он убежал? Или его там не было. Это гол имени организационной неразберихи у ЦСКА.
22.11.2025
Сергей А.
шары разуй
22.11.2025
Строгий-но-справедливый
Акела промахнулся! Стае нужен новый вожак...
22.11.2025
Listerman
карась скунс вонючий
22.11.2025
Anatoly Silonov
Акинфеев провалил матч.
22.11.2025
Listerman
Чеполлини в отставку...
22.11.2025
Listerman
Бавария скорбит ...
22.11.2025
Listerman
Бавария локти кусает..
22.11.2025
199
Комментаторы это пипец! Внаглую болеют за пищевик. Радости полная .опа, аж визжат от радости.
22.11.2025
aug081266
При подаче углового Дмитриев во вратарской правой рукой буквально заталкивает Акинфеева за линию ворот не пуская к мячу и это не фол?!...А ,,эксперт" называет это ,,мужской борьбой"?!...
22.11.2025
Russpiel
Дмитриев рукой блокировал Акинфеева.
22.11.2025
Амбапаркамель Дутумубанаст
И про старуху бывает порнуха ))
22.11.2025
Павел Мальцев
ага, плохое про него подумали при подаче
22.11.2025
Дмитрий
То Воробьев с нулевого забил, теперь Барко с углового
22.11.2025
Сергей А.
какое? Конефей видит что просрал момент и под рук подставлялся, даже денул мясного. он бы и с кореей бы вякал но не судьба, в полном одиночестве бобочка:grin:
22.11.2025
Listerman
Что еше надо доказывать что акинфеев балласт и пенсионер
22.11.2025
Listerman
ЦСКА в жопе как и Акинфей
22.11.2025
Listerman
Акинфей обосрался по полной --не переставайте его хвалить и дальше
22.11.2025
22.11.2025
Saypin
Дмитриев забил
22.11.2025
199
Не . Зверёк причёской забил.
22.11.2025
Saiga-спринтер
Очередной ляп Акинфия. Таких уже было вагон с тремя прицепами. Есть молодой вратарь и нужно ему давать играть, а не умеющему с детства играть на выходах, самому слабому в истории основных вратарей ЦСКА, киперу.
22.11.2025
Павел Мальцев
да не, рукой подавали
22.11.2025
Особое мнение ^^^
Дурная свинка, таж нарушение правил на нём было.
22.11.2025
Прожарка свиней
Мда, Конифей решил совсем репутацию подпоганить перед концом карьеры...За такую плюху полагается коленом под зад на лавку.
22.11.2025
Павел Мальцев
А я всегда говорил Он и в молодости переоценен был, а сейчас и вовсе баласт
22.11.2025
Haiaxi
Ну вот, зря Торопа ругали. И на старуху бывает проруха)
22.11.2025