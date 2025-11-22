Видео
Сегодня, 17:33

«Спартак» — ЦСКА: хозяева забили после углового Барко

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Спартак» вышел вперед в матче против ЦСКА в 16-м туре РПЛ — 1:0.

На 44-й минуте мяч попал в ворота армейцев после подачи Эсекьеля Барко с углового. Первоначально гол записали на аргентинца, но затем переписали на Игоря Дмитриева.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА: онлайн трансляция матча РПЛ 22&nbsp;ноября 2025 года.«Спартак» принимает ЦСКА — Барко забил прямым ударом с углового: онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
22 ноября, 16:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА
30

  • Andrei Shulga

    А в народной команде 6 гастарбайтеров(латиносов):joy:

    22.11.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Такой должен был отбивать защитник, которого обычно ставят у ближней штанги. Куда он убежал? Или его там не было. Это гол имени организационной неразберихи у ЦСКА.

    22.11.2025

  • Сергей А.

    шары разуй

    22.11.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Акела промахнулся! Стае нужен новый вожак...

    22.11.2025

  • Listerman

    карась скунс вонючий

    22.11.2025

  • Anatoly Silonov

    Акинфеев провалил матч.

    22.11.2025

  • Listerman

    Чеполлини в отставку...

    22.11.2025

  • Listerman

    Бавария скорбит ...

    22.11.2025

  • Listerman

    Бавария локти кусает..

    22.11.2025

  • 199

    Комментаторы это пипец! Внаглую болеют за пищевик. Радости полная .опа, аж визжат от радости.

    22.11.2025

  • aug081266

    При подаче углового Дмитриев во вратарской правой рукой буквально заталкивает Акинфеева за линию ворот не пуская к мячу и это не фол?!...А ,,эксперт" называет это ,,мужской борьбой"?!...

    22.11.2025

  • Russpiel

    Дмитриев рукой блокировал Акинфеева.

    22.11.2025

  • Амбапаркамель Дутумубанаст

    И про старуху бывает порнуха ))

    22.11.2025

  • Павел Мальцев

    ага, плохое про него подумали при подаче

    22.11.2025

  • Дмитрий

    То Воробьев с нулевого забил, теперь Барко с углового

    22.11.2025

  • Сергей А.

    какое? Конефей видит что просрал момент и под рук подставлялся, даже денул мясного. он бы и с кореей бы вякал но не судьба, в полном одиночестве бобочка:grin:

    22.11.2025

  • Listerman

    Что еше надо доказывать что акинфеев балласт и пенсионер

    22.11.2025

  • Listerman

    ЦСКА в жопе как и Акинфей

    22.11.2025

  • Listerman

    Акинфей обосрался по полной --не переставайте его хвалить и дальше

    22.11.2025

  • Инсайды на Футбол/

    ,Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    22.11.2025

  • Saypin

    Дмитриев забил

    22.11.2025

  • 199

    Не . Зверёк причёской забил.

    22.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Очередной ляп Акинфия. Таких уже было вагон с тремя прицепами. Есть молодой вратарь и нужно ему давать играть, а не умеющему с детства играть на выходах, самому слабому в истории основных вратарей ЦСКА, киперу.

    22.11.2025

  • Павел Мальцев

    да не, рукой подавали

    22.11.2025

  • Особое мнение ^^^

    Дурная свинка, таж нарушение правил на нём было.

    22.11.2025

  • Прожарка свиней

    Мда, Конифей решил совсем репутацию подпоганить перед концом карьеры...За такую плюху полагается коленом под зад на лавку.

    22.11.2025

  • Павел Мальцев

    А я всегда говорил Он и в молодости переоценен был, а сейчас и вовсе баласт

    22.11.2025

  • Haiaxi

    Ну вот, зря Торопа ругали. И на старуху бывает проруха)

    22.11.2025

    Футбол
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
    ФК ЦСКА (Москва)
    Эсекьель Барко
