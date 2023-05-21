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Сегодня, 15:20

«Спартак» — ЦСКА: где смотреть трансляцию и во сколько начало матча

Сергей Ревенко
Корреспондент
Хесус Медина и Павел Маслов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В воскресенье, 21 мая, в Москве пройдет дерби между «Спартаком» и ЦСКА в рамках 28-го тура чемпионата России. Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В первом круге команды провели результативную ничью 2:2. Выиграть у армейцев в рамках чемпионата «Спартак» не может три игры кряду.

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.
Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Спартак» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» по этой ссылке и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале matchtv.ru.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
21 мая, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:1
ЦСКА

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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