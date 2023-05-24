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Судейство

Сегодня, 13:00

«Спартак» — ЦСКА: что скрывал судья Карасев перед удалениями Соболева и Роши и назначением пенальти?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Сергей Карасев (справа) и его ассистент Дмитрий Чельцов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Во втором тайме матча 28-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА (2:1) Сергей Карасев повел себя необычно — по сравнению с его коллегами. И на 65-66-й, и на 87-88-й минутах арбитр ФИФА вел с кем-то разговоры по рации, прикрыв рот рукой.

Вы видели в других матчах РПЛ что-то подобное? Но так действовал Карасев, обсуждая случившееся в штрафной площади армейцев, когда произошел очередной конфликт между Александром Соболевым и Виллианом Рошей. Сначала арбитр подбежал к первому ассистенту Дмитрию Чельцову, но поговорил не с ним, а с кем-то другим — с помощью переговорной системы.

Затем, отбежав в поле, рефери прикрыл рот ладонью правой руки, продолжая вести диалог с кем-то из тех, с кем у него была установлена связь. Но явно не с помощником Чельцовым.

Похожим образом Карасев повел себя после падения спартаковца Виктора Мозеса и назначения 11-метрового удара в ворота ЦСКА. И в этом случае он прикрывал рот то одной, то другой рукой, чтобы невозможно было понять, что же он говорит.

Что скрывал судья? И почему в этих эпизодах он не выполнил строгие рекомендации, которые много лет назад начали давать арбитрам?

Со стартом проекта ВАР судьям не раз говорили, что все должно быть открыто и прозрачно, не должно быть никаких секретов, связанных с процессом общения — как с видеоассистентами, так и с другими членами бригады. Чтобы не вызывать подозрений, что арбитр пытается обойти какие-то правила, что-то нарушить.

Об этом говорил и председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти, когда он в ноябре 2019 года провел семинар для российских арбитров, а затем встретился с представителями клубов и СМИ.

Но Карасев в воскресенье поступил иначе. Ему было что скрывать? Что же?

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Карасев (судья)
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