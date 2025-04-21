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Сегодня, 19:30

«Спартак» — ЦСКА: дата матча РПЛ, время начала, где смотреть трансляцию

«Спартак» сыграет с ЦСКА в чемпионате России 26 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игорь Акинфеев, игрок ФК ЦСКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Спартак» примет ЦСКА в рамках 26-го тура чемпионата России в субботу, 26 апреля. Игра состоится на «Лукойл Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события противостояния «Спартак» — ЦСКА будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира федерального канала можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции) по платной подписке.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
26 апреля, 19:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА

По итогам 25 туров РПЛ красно-белые набрали 50 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Армейцы с 48 баллами идут на четвертой строчке чемпионата.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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