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«Спартак», ЦСКА и «Монако» претендуют на полузащитника «Гремио» Бителло

Иван Торопцев
Корреспондент
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ЦСКА и «Спартак» интересуются полузащитником «Гремио» Бителло, сообщает журналист Диого Росси.

По данным источника, московские клубы хотят подписать 23-летнего бразильца, но на футболиста также претендует «Монако».

«Гремио» хочет получить как минимум 10 миллионов евро за 70 процентов прав на игрока, сумма потенциального полноценного трансфера оценивается в 15 миллионов евро.

Бителло выступает за «Гремио» с сентября 2018 года. На его счету 15 голов и 7 результативных передач в 78 матчах за команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 3,5 миллиона евро.

Футбол
ФК Монако
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Источник: «Спартак» интересуется полузащитником ЦСКА Мединой
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