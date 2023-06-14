«Спартак», ЦСКА и «Монако» претендуют на полузащитника «Гремио» Бителло

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ЦСКА и «Спартак» интересуются полузащитником «Гремио» Бителло, сообщает журналист Диого Росси.
По данным источника, московские клубы хотят подписать 23-летнего бразильца, но на футболиста также претендует «Монако».
«Гремио» хочет получить как минимум 10 миллионов евро за 70 процентов прав на игрока, сумма потенциального полноценного трансфера оценивается в 15 миллионов евро.
Бителло выступает за «Гремио» с сентября 2018 года. На его счету 15 голов и 7 результативных передач в 78 матчах за команду.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 3,5 миллиона евро.