Сегодня, 17:38
«Спартак» после первого тайма обыгрывает ЦСКА в дерби в 16-м туре РПЛ — 1:0.
Единственный гол на 44-й минуте прямым ударом с углового забил Эсекьель Барко.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.
Dmitry Koltsov
карась в одном эпизоде три раза обоспался)
22.11.2025
Saiga-спринтер
Ты ничтожная перпендикулярность для профессионала.
22.11.2025
у вас без сомнений,а вот у меня с сомнениями,очень большими сомнениями
22.11.2025
Saiga-спринтер
Тебе придурку и ампутация пусто-черепушки не поможет.
22.11.2025
Dmitry Koltsov
Круга выбили. пенальти чистый карась как обычно в болоте(
22.11.2025
не было там красной,а вот желтую влепить-самое оно,ибо не хрен орать на судью после свистка на перерыв
22.11.2025
vladmad_75
Эта мафия неубиваема ) Карась/Казарцев. Отработанный дуэт.
22.11.2025
анатолий еремин
Кисляк,когда играет хорош ,но симулянт охреневающий.
22.11.2025
Saiga-спринтер
Точка была без сомнения. Круг успел пробросить мяч и кипер колхозных его сбил. Карась, видно, рассчитывает поиметь в мздовом аукционе поболее от Лукойла.
22.11.2025
Saypin
Как там "жентельмен" орал - я не устану повторять -е5 коней е5!
22.11.2025
Saiga-спринтер
Истинные цеэсковцы - кто-то разглядел на поле недоучку Обляка, который, как всегда, в важных матчах, испаряется в своей уфимской недоученности.
22.11.2025
Павел Мальцев
Кисляк разве не должен красную получить за физический наезд на судью?
22.11.2025