Сегодня, 17:38

«Спартак» — ЦСКА: красно-белые выигрывают после первого тайма

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Спартак» после первого тайма обыгрывает ЦСКА в дерби в 16-м туре РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 44-й минуте прямым ударом с углового забил Эсекьель Барко.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА: онлайн трансляция матча РПЛ 22&nbsp;ноября 2025 года.«Спартак» принимает ЦСКА — Барко забил прямым ударом с углового: онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
22 ноября, 16:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА
12

  • Dmitry Koltsov

    карась в одном эпизоде три раза обоспался)

    22.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Ты ничтожная перпендикулярность для профессионала.

    22.11.2025

  • у вас без сомнений,а вот у меня с сомнениями,очень большими сомнениями

    22.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Тебе придурку и ампутация пусто-черепушки не поможет.

    22.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    Круга выбили. пенальти чистый карась как обычно в болоте(

    22.11.2025

  • не было там красной,а вот желтую влепить-самое оно,ибо не хрен орать на судью после свистка на перерыв

    22.11.2025

  • vladmad_75

    Эта мафия неубиваема ) Карась/Казарцев. Отработанный дуэт.

    22.11.2025

  • анатолий еремин

    Кисляк,когда играет хорош ,но симулянт охреневающий.

    22.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Точка была без сомнения. Круг успел пробросить мяч и кипер колхозных его сбил. Карась, видно, рассчитывает поиметь в мздовом аукционе поболее от Лукойла.

    22.11.2025

  • Saypin

    Как там "жентельмен" орал - я не устану повторять -е5 коней е5!

    22.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Истинные цеэсковцы - кто-то разглядел на поле недоучку Обляка, который, как всегда, в важных матчах, испаряется в своей уфимской недоученности.

    22.11.2025

  • Павел Мальцев

    Кисляк разве не должен красную получить за физический наезд на судью?

    22.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
    ФК ЦСКА (Москва)
