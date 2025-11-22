«Спартак» — ЦСКА: красно-белые выигрывают после первого тайма

Dmitry Koltsov карась в одном эпизоде три раза обоспался) 22.11.2025

Saiga-спринтер Ты ничтожная перпендикулярность для профессионала. 22.11.2025

у вас без сомнений,а вот у меня с сомнениями,очень большими сомнениями 22.11.2025

Saiga-спринтер Тебе придурку и ампутация пусто-черепушки не поможет. 22.11.2025

Dmitry Koltsov Круга выбили. пенальти чистый карась как обычно в болоте( 22.11.2025

не было там красной,а вот желтую влепить-самое оно,ибо не хрен орать на судью после свистка на перерыв 22.11.2025

vladmad_75 Эта мафия неубиваема ) Карась/Казарцев. Отработанный дуэт. 22.11.2025

анатолий еремин Кисляк,когда играет хорош ,но симулянт охреневающий. 22.11.2025

Saiga-спринтер Точка была без сомнения. Круг успел пробросить мяч и кипер колхозных его сбил. Карась, видно, рассчитывает поиметь в мздовом аукционе поболее от Лукойла. 22.11.2025

Saypin Как там "жентельмен" орал - я не устану повторять -е5 коней е5! 22.11.2025

Saiga-спринтер Истинные цеэсковцы - кто-то разглядел на поле недоучку Обляка, который, как всегда, в важных матчах, испаряется в своей уфимской недоученности. 22.11.2025