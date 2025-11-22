Сегодня, 17:01
Защитнику ЦСКА Данилу Круговому из-за повреждения потребовалась вынужденная замена в матче против «Спартака» в 16-м туре РПЛ.
На 11-й минуте Кругового заменил Матия Попович. За несколько минут до этого Круговой столкнулся с голкипером «Спартака» Александром Максименко при выходе один на один.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.
Sergey Sparker
Что значит уходил? Не ушел же! Если бы такое было в центре поля 100% ЖК, а то КК. Умыдленно сбили игрока и ничего. В случае с голом, Акинфеева толкали рукой. Это хорошо видно на всех повторах. А ведь дело происходило во вратарской площади! Какая это "мужская" борьба, как утверждают комментаторы?
22.11.2025
Listerman
Болтуна и балабола отправили понос словесный лить
22.11.2025
Прожарка свиней
Нехрен защитнику один на один с вратарем выходить. Как говорится, дочесался языком
22.11.2025
ValeraK
Круговой и Центровой, Лесовой да Мостовой...один фиг)
22.11.2025
ioannsolntsevsky
Молчи ... иуда ... ВЫ ещё про пенальти поплачте
22.11.2025
Serg D
Мда, Круга сломали! Но если я правильно понимаю, это была вынужденая замена и 5 замен у нас остались?!?!
22.11.2025
Врн36
Здоровья Кругу
22.11.2025