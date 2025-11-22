Видео
Сегодня, 17:01

«Спартак» — ЦСКА: Кругового заменили из-за травмы на 11-й минуте

Игнат Заздравин
Корреспондент
Защитник ЦСКА Данил Круговой покидает поле после травмы в матче со «Спартаком» 22 ноября.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Защитнику ЦСКА Данилу Круговому из-за повреждения потребовалась вынужденная замена в матче против «Спартака» в 16-м туре РПЛ.

На 11-й минуте Кругового заменил Матия Попович. За несколько минут до этого Круговой столкнулся с голкипером «Спартака» Александром Максименко при выходе один на один.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

«Спартак» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
22 ноября, 16:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА
  • Sergey Sparker

    Что значит уходил? Не ушел же! Если бы такое было в центре поля 100% ЖК, а то КК. Умыдленно сбили игрока и ничего. В случае с голом, Акинфеева толкали рукой. Это хорошо видно на всех повторах. А ведь дело происходило во вратарской площади! Какая это "мужская" борьба, как утверждают комментаторы?

    22.11.2025

  • Listerman

    Болтуна и балабола отправили понос словесный лить

    22.11.2025

  • Прожарка свиней

    Нехрен защитнику один на один с вратарем выходить. Как говорится, дочесался языком

    22.11.2025

  • ValeraK

    Круговой и Центровой, Лесовой да Мостовой...один фиг)

    22.11.2025

  • ioannsolntsevsky

    Молчи ... иуда ... ВЫ ещё про пенальти поплачте

    22.11.2025

  • Serg D

    Мда, Круга сломали! Но если я правильно понимаю, это была вынужденая замена и 5 замен у нас остались?!?!

    22.11.2025

  • Врн36

    Здоровья Кругу

    22.11.2025

    Данил Круговой
    ФК Спартак (Москва)
    ФК ЦСКА (Москва)
