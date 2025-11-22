«Спартак» — ЦСКА: Кругового заменили из-за травмы на 11-й минуте

Защитнику ЦСКА Данилу Круговому из-за повреждения потребовалась вынужденная замена в матче против «Спартака» в 16-м туре РПЛ. На 11-й минуте Кругового заменил Матия Попович. За несколько минут до этого Круговой столкнулся с голкипером «Спартака» Александром Максименко при выходе один на один. «СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи. «Спартак» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

22 ноября, 16:45. Лукойл Арена (Москва)

Sergey Sparker Что значит уходил? Не ушел же! Если бы такое было в центре поля 100% ЖК, а то КК. Умыдленно сбили игрока и ничего. В случае с голом, Акинфеева толкали рукой. Это хорошо видно на всех повторах. А ведь дело происходило во вратарской площади! Какая это "мужская" борьба, как утверждают комментаторы? 22.11.2025

Listerman Болтуна и балабола отправили понос словесный лить 22.11.2025

Прожарка свиней Нехрен защитнику один на один с вратарем выходить. Как говорится, дочесался языком 22.11.2025

ValeraK Круговой и Центровой, Лесовой да Мостовой...один фиг) 22.11.2025

ioannsolntsevsky Молчи ... иуда ... ВЫ ещё про пенальти поплачте 22.11.2025

Serg D Мда, Круга сломали! Но если я правильно понимаю, это была вынужденая замена и 5 замен у нас остались?!?! 22.11.2025