«Спартак» — ЦСКА: Левников дважды простил Мартинса и не вынес ему предупреждения

На 9-й и 36-й минутах матча 11-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА арбитр Кирилл Левников дважды ошибочно не вынес предупреждения Кристоферу Мартинсу. Сначала спартаковец, когда судья уже дал свисток и остановил игру, едва ли не из центра поля нанес удар по мячу и отправил его в ворота армейцев, а затем стал объяснять, что не слышал сигнал рефери. А ближе к перерыву он, не сумев прервать передачу левой ногой, тут же правой ногой грубо сыграл против Виллиана Роши и сбил его.