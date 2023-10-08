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Судейство

Сегодня, 19:59

«Спартак» — ЦСКА: Левников дважды простил Мартинса и не вынес ему предупреждения

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 9-й и 36-й минутах матча 11-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА арбитр Кирилл Левников дважды ошибочно не вынес предупреждения Кристоферу Мартинсу. Сначала спартаковец, когда судья уже дал свисток и остановил игру, едва ли не из центра поля нанес удар по мячу и отправил его в ворота армейцев, а затем стал объяснять, что не слышал сигнал рефери. А ближе к перерыву он, не сумев прервать передачу левой ногой, тут же правой ногой грубо сыграл против Виллиана Роши и сбил его.

ФК Спартак (Москва)
Кирилл Левников
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