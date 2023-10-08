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Сегодня, 13:30

10 самых огненных дерби «Спартак» — ЦСКА: Акинфеев, Веллитон и Вагнер Лав

Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты Игорь Акинфеев и Веллитон.
Игорь Акинфеев и Веллитон.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
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8 октября «Спартак» сыграет против ЦСКА в матче 11-го тура чемпионата России по футболу. «СЭ» публикует видео с топ-10 самых интересных дерби московских команд.

В видеоролике на YouTube-канале «СЭ» под названием «Вышли!» присутствует нарезка самых интересных моментов матча 2011 года, где случилось столкновение форварда Веллитона и голкипера Игоря Акинфеева, а также множество других памятных противостояний.

Сегодня, в воскресенье, красно-белые на своем поле стадиона «Открытие Банк Арена» начнут игру с армейцами в 19.00 по московскому времени. Следить за ключевыми событиями встречи РПЛ можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире и бесплатно покажет видеотрансляцию противостояния «Спартак» — ЦСКА.

Команда испанского тренера Гильермо Абаскаля занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 16 баллами. Коллектив российского специалиста Владимира Федотова располагается на восьмой строчке с 16 очками.

В последний раз «Спартак» и ЦСКА встречались 21 мая 2023 года в игре 28-го тура РПЛ. Тогда красно-белые обыграли соперников со счетом 2:1.

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Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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