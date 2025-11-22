«Спартак» и ЦСКА встречаются в матче 16-го тура чемпионата России

«Спартак» и ЦСКА встречаются в матче 16-го тура чемпионата России. Игра проходит на «Лукойл Арене» в субботу, 22 ноября, начало — в 16.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

22 ноября, 16:45. Лукойл Арена (Москва)

«СЭ» ведет текстовую трансляцию дерби. Следить за основными событиями и результатом игры «Спартак» — ЦСКА можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч в Тушино показывают каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko».

В 15 турах РПЛ «Спартак» набрал 25 очков и находится на шестом месте, ЦСКА идет вторым с 33 очками (столько же набрал лидирующий «Краснодар»). В первом круге чемпионата армейцы победили спартаковцев со счетом 3:2.