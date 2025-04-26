«Спартак» принимает ЦСКА в матче 26-го тура Российской премьер-лиги в субботу, 26 апреля. Игра на «Лукойл Арене» начинается в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию дерби. Ключевые события игры «Спартак» — ЦСКА можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.

26 апреля, 19:30. Лукойл Арена (Москва)

В 25 турах чемпионата «Спартак» набрал 50 очков, ЦСКА — 48. На прошлой неделе спартаковцы победили «Акрон» в гостях со счетом 3:2, а армейцы на своем поле сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

Встреча соперников в первом круге РПЛ завершилась победой красно-белых со счетом 2:0.