Сегодня, 14:00

«Спартак» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Спартак» и ЦСКА сыграют в чемпионате России 22 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Роман Зобнин (ФК «Спартак»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» примет ЦСКА в 16-м туре РПЛ в субботу, 22 ноября. Игра состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 16.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
22 ноября, 16:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию московского дерби. За ключевыми событиями игры «Спартак» — ЦСКА можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

После 15 туров РПЛ красно-белые набрали 25 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Армейцы с 33 очками идут на второй строчке в чемпионате России.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
