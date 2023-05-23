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Судейство

Сегодня, 13:35

«Спартак» — ЦСКА: судье Карасеву не дали его постоянных помощников. Почему?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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На матч 28-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА (2:1) была назначена бригада судей во главе с Сергеем Карасевым. Выбор арбитра понятен. Из других рефери эту игру могли дать только Владиславу Безбородову (к Павлу Кукуяну были претензии по итогам встречи «Зенит» — «Спартак»). Но непонятен выбор ассистентов.

Очевидно, что у каждого арбитра есть постоянные помощники. К примеру, раньше Карасев постоянно работал с Антоном Аверьяновым и Тихоном Калугиным. Как в России, так и в соревнованиях ФИФА и УЕФА.

Несмотря на отсутствие международной практики, такая тенденция сохраняется и сейчас. Понятно, что невозможно каждый раз давать судье тех же ассистентов: помощников больше, чем главных. Кроме того, выбор может зависеть от состояния здоровья и качества работы в предыдущем туре.

Однако, к примеру, один из самых загруженных российских арбитров Кукуян гораздо чаще получает в помощники (по девять раз в чемпионате-2022/23) Алексея Стипиди и Владислава Назарова. Также ему иногда дают Андрея Гурбанова (четыре матча).

Большая загрузка у Безбородова. И его бригада постоянна: у него три привычных ему ассистента, работающих в разных связках: Максим Гаврилин (10 матчей), Адлан Хатуев (восемь) и Егор Болховитин (шесть).

И это нормально. У людей психологическая совместимость, они сработались, давно знают друг друга. Почему тогда Карасеву на важнейший матч, на московское дерби дали в помощники не Игоря Демешко (шесть встреч с Сергеем в чемпионате) и Алексея Лунева (пять игр)?

В его бригаде оказался постоянный ассистент Безбородова Хатуев, с которым Карасев в этом чемпионате раньше вообще не судил. Дмитрий Чельцов до дерби включался в число ассистентов четырежды.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Карасев (судья)
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