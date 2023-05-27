«Спартак» — ЦСКА: при отмене гола офсайд зафиксирован у Соболева, а не Игнатова

Продолжают поступать новые данные, касающиеся работы бригады Сергея Карасева. По информации «СЭ», на 21-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА (2:1) второй ассистент судьи Адлан Хатуев зафиксировал положение «вне игры» не у Михаила Игнатова, автора отмененного гола, а у Александра Соболева.

В ходе атаки красно-белых было две офсайдные ситуации. Оказывается, помощник арбитра отреагировал на первую из них, когда Квинси Промес отдал пас Соболеву. А затем Хатуев дождался окончания атаки и дал сигнал о положении «вне игры».

Фото Скриншот трансляции

Фото Скриншот трансляции

«СЭ» уже писал, что ассистент поступил вопреки инструкциям — в пограничной ситуации принял решение не в пользу атаки. Виртуальные офсайдные линии (ВОЛ) в этом сезоне в российском футболе не используются. Помощникам арбитров неоднократно говорилось, что не нужно определять офсайд, когда игрок не явно находится в положении «вне игры».

Видеоарбитр Павел Шадыханов без ВОЛ не мог доказать, прав Хатуев или нет. Потому решение об офсайде осталось в силе — взятие ворот ЦСКА не было засчитано.