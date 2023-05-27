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Судейство

Сегодня, 11:25

«Спартак» — ЦСКА: при отмене гола офсайд зафиксирован у Соболева, а не Игнатова

Александр Бобров
Шеф-редактор
Александр Соболев в дерби.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Продолжают поступать новые данные, касающиеся работы бригады Сергея Карасева. По информации «СЭ», на 21-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА (2:1) второй ассистент судьи Адлан Хатуев зафиксировал положение «вне игры» не у Михаила Игнатова, автора отмененного гола, а у Александра Соболева.

В ходе атаки красно-белых было две офсайдные ситуации. Оказывается, помощник арбитра отреагировал на первую из них, когда Квинси Промес отдал пас Соболеву. А затем Хатуев дождался окончания атаки и дал сигнал о положении «вне игры».

Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции

«СЭ» уже писал, что ассистент поступил вопреки инструкциям — в пограничной ситуации принял решение не в пользу атаки. Виртуальные офсайдные линии (ВОЛ) в этом сезоне в российском футболе не используются. Помощникам арбитров неоднократно говорилось, что не нужно определять офсайд, когда игрок не явно находится в положении «вне игры».

Видеоарбитр Павел Шадыханов без ВОЛ не мог доказать, прав Хатуев или нет. Потому решение об офсайде осталось в силе — взятие ворот ЦСКА не было засчитано.

21&nbsp;мая. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 2:1. Сергей Карасев. «Спартак» победил ЦСКА и по судейским ошибкам. Карасев ошибочно удалил Рошу и намудрил с пенальти

Александр Соболев
Михаил Игнатов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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