Каррера считает, что дерби «Спартак» — ЦСКА будет примерно равным по силам

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от дерби между красно-белыми и ЦСКА в матче 13-го тура РПЛ.

«Это будет матч примерно равный по силам, но все же думаю, что у «Спартака» сейчас лучшее психологическое и мотивационное состояние, учитывая последние результаты, что может иметь значение!» — сказал Каррера «СЭ».

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится в Москве в воскресенье, 16 октября. Начало — в 20.00 (мск).

«Спартак» с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. ЦСКА — четвертый с 24 баллами.

16.10.2022 | ЦСКА — Спартак