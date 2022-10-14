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Сегодня, 09:05

Каррера считает, что дерби «Спартак» — ЦСКА будет примерно равным по силам

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Массимо Каррера.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от дерби между красно-белыми и ЦСКА в матче 13-го тура РПЛ.

«Это будет матч примерно равный по силам, но все же думаю, что у «Спартака» сейчас лучшее психологическое и мотивационное состояние, учитывая последние результаты, что может иметь значение!» — сказал Каррера «СЭ».

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится в Москве в воскресенье, 16 октября. Начало — в 20.00 (мск).

«Спартак» с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. ЦСКА — четвертый с 24 баллами.

16.10.2022 | ЦСКА — Спартак
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Массимо Каррера
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