Сегодня, 09:05
Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от дерби между красно-белыми и ЦСКА в матче 13-го тура РПЛ.
«Это будет матч примерно равный по силам, но все же думаю, что у «Спартака» сейчас лучшее психологическое и мотивационное состояние, учитывая последние результаты, что может иметь значение!» — сказал Каррера «СЭ».
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится в Москве в воскресенье, 16 октября. Начало — в 20.00 (мск).
«Спартак» с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. ЦСКА — четвертый с 24 баллами.