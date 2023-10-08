Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:00

«Спартак» — ЦСКА: кто победит и прогнозы на матч РПЛ

«Спартак» сыграет с ЦСКА в 11-м туре чемпионата России 8 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Гильермо Абаскаль, главный тренер ФК «Спартак».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

В воскресенье, 8 октября в Москве «Спартак» сыграет с ЦСКА в матче 11-го тура чемпионата России. Игра пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало встречи в 19.00 по московскому времени.

Прогнозы на матч:

Комментатор Геннадий Орлов назвал ЦСКА — фаворитом в дерби. «Для меня фаворит в этом матче все же ЦСКА. Армейцы более сбалансированы в линиях. К тому же у «Спартака» не будет играть Соболев», — сказал Орлов «СЭ».

Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что матч завершится со счетом — 2:2. «Нас ожидает яркое дерби. У обеих команд не все в порядке с обороной, но при этом у тех и у других атакующая мощь. Будет много голов, но победителя выявить не смогут», — цитирует Сафонов «СЭ».

Бывший игрок ЦСКА Иржи Ярошик верит в армейцев. «Дерби — всегда большая битва за победу. В таких играх проблемы уходят на второй план. Кому-то эта игра поможет встать на ноги. Сейчас у обеих команд есть свои хлопоты. Например, «Спартак» чемпионат начал хорошо. Не могу сказать, что они заслужили такой результат. Но в последнее время они вообще удивляют — сами на себя не похожи. У ЦСКА бывает так, что они могут дать бой «Зениту», а потом у них спад и теряют очки. Это мы еще не берем в счет травмированных игроков. Мы не знаем что творится с командами, но им обеим нужно стабилизироваться. Конечно, я хотел бы, чтобы Москва была красно-синяя», — приводит ODDS.ru слова Ярошика.

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров высказался в пользу ЦСКА. «Дерби есть дерби. На такие матчи любой игрок должен выходить на поле и биться. Даже если у тебя травма, делай укол — и вперед! В целом же «Спартак» сейчас в худшей ситуации, чем ЦСКА. У армейцев летом не было такого усиления, как у «Спартака». Половина состава — молодежь. Какие могут быть вопросы к тренерскому штабу? Хотите результата — работайте на трансферном рынке. Федотов с командой идет неплохо по турнирной таблице, если смотреть на кадровые ресурсы. Вот «Спартак», учитывая состав, должен быть выше», — цитирует Быстрова «СЭ».

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что шансы у обеих команд равны. «У них одинаковое количество очков и проблемы, что у одной, так и у другой команды. Если у ЦСКА это связано с защитой, то есть травма Дивеева, Роши, сейчас травма Мозеса. Все это доставляет нервозности обороне армейцев. Поэтому мы видим там разные сочетания, и видимо играет тот, кто здоров. Одна команда пропустила 15, другая 16 мячей. Это очень не красит ни «Спартак», ни ЦСКА», — приводит слова Масалитина Vprognoze.ru.

Экс-полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов считает, что матч завершится вничью. «Старое доброе московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА, матч обещает быть интересным. Обе команды имеют по 16 очков в чемпионате, однако красно-белые впереди на две строчки. Увы, в этом матче «Спартаку» придется обходиться без Соболева, а это значит, что забивать им будет гораздо сложнее. У ЦСКА же в последних матчах почти что сплошные ничьи, в основное время победили только «Балтику» со счетом 1:0. С учетом вышесказанного, мне кажется, что нас ждет низовой матч. Вполне возможно, что команды поделят очки», — сказал Тихонов «Рейтингу Букмекеров».

Андрей Тихонов
Владимир Быстров
Иржи Ярошик
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Геннадий Орлов
2
Обсудить
Читайте также
«Северсталь» забросила «Сочи» 10 шайб в матче КХЛ
Бекхэм: «Я считаю тен Хага хорошим тренером, просто у него сейчас трудное время»
ЦАХАЛ нанесла удары по территории Ливана
Прилетевшие из Тель-Авива в Сочи туристы рассказали о ситуации в Израиле
Вильфанд предупредил москвичей о резком повышении температуры с 12 октября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Сочи» — «Зенит» и другие матчи
«Пари НН» — «Крылья Советов»: стали известны стартовые составы команд
«Пари НН» — «Крылья Советов»: продлят ли самарцы удачную серию? Онлайн-трансляция матча РПЛ
Проблемы «Спартака» — не только в решениях Абаскаля. Есть более очевидная причина
«Пари НН» — «Крылья Советов»: смотреть трансляцию матча РПЛ
Божович назвал матч «Спартак» — ЦСКА лучшим дерби в России
РПЛ: «Урал» и «Локо» сыграли вничью, «Спартак» — ЦСКА и другие матчи 11-го тура
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мишин назвал Семака замечательным тренером

РПЛ: «Урал» и «Локо» сыграли вничью, «Спартак» — ЦСКА и другие матчи 11-го тура