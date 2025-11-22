Сегодня, 11:15
«Спартак» и ЦСКА сыграют в 16-м туре чемпионата России в субботу, 22 ноября. Матч пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и начнется в 16.45 по московскому времени.
«Но и сам «Спартак», думаю, после ухода тренера получит тот самый впрыск адреналина. Мне кажется, что реваншистское настроение и турнирная ситуация — главный мотивирующий фактор для «Спартака». Прогнозировать тут сложно — напрашивается вообще все что угодно. Это дерби. Напрашивается вариант «обе забьют», потому что пропускают обе команды прилично. Матч просится верховым», — цитирует Генича «Рейтинг Букмекеров».
«У ЦСКА больше шансов. Это более зрелая игра в атаке. Большим преимуществом будет владеть ЦСКА, но что-то мне подсказывает, что матч будет ничейным», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».
Букмекеры фаворитом игры считают «Спартак». Победу красно-белых можно взять с коэффициентом 2.15 (42%). Успех ЦСКА оценивается в 3.30 (30%), ничья — в 3.55 (28%).
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию московского дерби.
Инсайды на Футбол!
Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)
22.11.2025
rac135
Против такой тройки решал - КАРАСЕВ, КАЗАРЦЕВ, ЛЕВНИКОВ - «Спартаку» не устоять
22.11.2025