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Сегодня, 10:00

«Спартак» — ЦСКА: результат матчей соперников в РПЛ

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Спартак» — ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» на своем поле примет ЦСКА в матче 11-го тура чемпионата России в воскресенье, 8 октября. Встреча пройдет на стадионе «Открытие банк Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Трансляция матча «Спартак» — ЦСКА будет доступна на федеральном канале «Матч ТВ» и его сайте, также на онлайн-платформе «ОККО Спорт». «СЭ» проведет текстовую трансляцию противостояния.

«Спартак» и ЦСКА после 10 туров имеют одинаковое количество очков — по 16. Красно-белые опережают армейцев по дополнительным показателям. Последняя очная встреча команд состоялась в мае 2023 года. Тогда московское дерби завершилось в пользу красно-белых — 2:1.

Всего соперники провели 195 очных матчей с 1922 года. Из них 84 раза побеждал «Спартак», 73 победы у ЦСКА. И еще 38 встреч завершились вничью.

Статистика личных встреч в чемпионате России:

  • 26 побед «Спартака»
  • 17 ничьих
  • 32 победы ЦСКА

Забитые мячи:

  • «Спартак» — 103
  • ЦСКА — 113

Последние пять очных матчей:

  1. 21.05.2023. «Спартак» — ЦСКА — 2:1 — Россия. Премьер-лига. 28-й тур
  2. 16.10.2022. ЦСКА — «Спартак» — 2:2 — Россия. Премьер-лига. 13-й тур
  3. 20.04.2022. ЦСКА — «Спартак» — 0:1 — FONBET Кубок России. 1/4 финала
  4. 26.02.2022. «Спартак» — ЦСКА — 0:2 — Россия. Премьер-лига. 19-й тур
  5. 20.09.2021. ЦСКА — «Спартак» — 1:0 — Россия. Премьер-лига. 8-й тур

Полная статистика личных встреч «Спартака» и ЦСКА доступна на сайте «СЭ».

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА. «Спартак» — ЦСКА: кто выиграет дерби? Онлайн-трансляция матча

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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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