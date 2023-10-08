Сегодня, 10:00
«Спартак» на своем поле примет ЦСКА в матче 11-го тура чемпионата России в воскресенье, 8 октября. Встреча пройдет на стадионе «Открытие банк Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.
Трансляция матча «Спартак» — ЦСКА будет доступна на федеральном канале «Матч ТВ» и его сайте, также на онлайн-платформе «ОККО Спорт». «СЭ» проведет текстовую трансляцию противостояния.
«Спартак» и ЦСКА после 10 туров имеют одинаковое количество очков — по 16. Красно-белые опережают армейцев по дополнительным показателям. Последняя очная встреча команд состоялась в мае 2023 года. Тогда московское дерби завершилось в пользу красно-белых — 2:1.
Всего соперники провели 195 очных матчей с 1922 года. Из них 84 раза побеждал «Спартак», 73 победы у ЦСКА. И еще 38 встреч завершились вничью.
Статистика личных встреч в чемпионате России:
Забитые мячи:
Полная статистика личных встреч «Спартака» и ЦСКА доступна на сайте «СЭ».