«Спартак» обыграл ЦСКА в первом матче после отставки Станковича

«Спартак» на своем поле победил ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ — 1:0.
Единственный гол на 43-й минуте забил Игорь Дмитриев после подачи Эсекьеля Барко с углового. Первоначально гол записали на аргентинца, но после переписали на Дмитриева. Полузащитник стал первым российским автором гола «Спартака» в текущем розыгрыше РПЛ.
«Спартак» провел первый матч после отставки Деяна Станковича. Обязанности главного тренера исполнял Вадим Романов. С 28 очками красно-белые занимают шестое место в РПЛ.
ЦСКА (33 очка) идет вторым в турнирной таблице. У армейцев прервалась серия из трех побед подряд в РПЛ.
Может и не в каждом эпизоде, но в целом надежнее и опаснее. Только с такой игрой его почему-то только на лидеров хватает. Поэтому и болтается в таблице где-то около них.
22.11.2025
Смотрел по тв..Один вопрос назрел-почему коней изображает конь,а свиней какой-то чел в доспехах?
22.11.2025
Ты морква в собственном зад.проходе, настольео далек от понимания футбола как твоя морковка от хрена настоящего.
22.11.2025
Взаимный привет!Ну,мои поздравы,заклятый!)
22.11.2025
Грустно
22.11.2025
а кто-то говорил,что больше не за спартак)флюгер,как и все свиньи
22.11.2025
Сегодня мы именно обыграли Коней, кроме 15 минут в первом тайме, гости выглядели бледно, всех, КБ, с победой, команде удачи и прогресса!
22.11.2025
Не стал бы его называть слабым,а косяки бывают у всех.
22.11.2025
Жедсон нарушил, но армеец ДО ЭТОГО успел отдать пас и сразу после уже не имел к мячу никакого отношения. Судьи могут не свистеть сразу, а дать продолжение, если мяч остался у команды. Потеряли его армейцы на втором-третьем пасе после нарушения.
22.11.2025
Я правильно понял из комментов, что ипанутое КБ-сообщество опять встало с колен?
22.11.2025
Игра была равна…
22.11.2025
Да ладно! Карась особо не насрал, как он это делал обычно. Но! Игры нет, тренера нет, перспективы нет! 6 место…
22.11.2025
Договор об использовании логотипа ЦСКА футбольный клуб заключает с Министерством Обороны РФ.. ФК ЦСКА юридически явояется частью спортивного комитета МО РФ.
22.11.2025
к голеадору вашиковскому ночью готов?
22.11.2025
Привык пукать из-за угла - то твоя привычка.
22.11.2025
С победой КБ!!!
22.11.2025
Он знает)
22.11.2025
А спартаковцы должны были перестать болеть за свой клуб после смены названия "Пищевик" или "Промкооперация"?)
22.11.2025
Ну,что сказать про это дерби?. Во первых судьи отработали плохо. Просто не владели игрой. Отсюда и постоянные нарушения и остановки. Думаю пенальти можно было давать. Фол от Дивеева был. Но Карасев видимо чувствовал себя не в своей тарелке из за того,что в самом начале игры пропустил нарушение на Круговом. Там ведь было видно,что вратарь просто снес армейца. Можно было давать пенальти. Но не дал. В итоге потерял уверенность и контроль за игрой. Теперь по игрокам. Дивеев конечно мужик с характером. А вот футболист неважный. Столько ошибок при пасе,это надо очень постараться,что бы делать подарки сопернику. Ну и вся команда ЦСКА выглядела блекло. Ни в нападении,ни в защите ничего не получалось. Пропущенный гол тому подтверждение. Акинфеев тоже не выручил. Так что с такой игрой, навряд ли команда будет хотя бы в призерах. С таким нападением уж точно. Разочарован!.
22.11.2025
Привет! По делу результат, согласись.
22.11.2025
Я за сильный и конкурентный чемпионат. Чем больше сильных команд,тем интереснее смотреть. А Спартак в последние годы,особо своих болел не радовал. P.S. Сам,за Зенит болею. Уж угараздило меня,в Санкт-Петербурге родится. Точнее в Ленинграде
22.11.2025
стесняюсь спросить пенальти в первом туре был , а сейчас это не пенальти ?
22.11.2025
ВАР можно смело распускать...А там и до госдуры у народа руки дойдут! :relaxed:? Спартак вперёд! :relieved:
22.11.2025
мозги пусть купит
22.11.2025
А Дмитриев мне прям очень-очень нравится!!! Хотел бы его видеть в нашем стане, как когда-то папку его!!)) Спартачей с качественным открытием!!
22.11.2025
Нисколько не болельщик пищевика и пони, но комментаторы - полный пипец. В наглую топили за пищевик, аж визжали отрадости. Клоуны настоящие. ЭкспЭрды.....мля.
22.11.2025
Спасибо за пояснение! Ой, а я как дебил полез посмотреть матч прошлого тура Ахмат-Спартак... Ой-ой, а там 16-24:rofl::rofl::rofl: Любезный, совет Вам бесплатный имею дать: Вы бревнышки в глазиках-то сперва поправляйте, а потом уж пояснения поясняйте:wink: З.Ы.: и это... шоб Вам уж совсем тепленько в луже было сидеть, в таких КАЖДЫХ матчах Балтики как игры с Рубином и Ахматом у талалаевцев меньше 20 нарушений. Я бы даже сказал 20- нарушений:kissing_heart:
22.11.2025
Аглобль, низко шмякнулись вы? Хороший пинок седня был? Ждите, Аглобелька, это только первый пиночелло. Будет ещё много таких по тупым лошадиным мордам. :hugging:
22.11.2025
Бавария скорбит ..по Акинфееву...
22.11.2025
С победой Спартак, всё по делу, про судей не буду
22.11.2025
Не повезло вашим. На дурака пропустили. Сами на дурака не забили. Ни у кого преимущества не было. Трудно сказать кто больше виноват Обляков или Акинфеев в голе Счет по игре.
22.11.2025
да всех вместе с болелами ... цкг !
22.11.2025
Здорово смотрелся Денисов, Ву и Джику. Практически полностью переиграли ЦСКА. Пенальти был, были ещё несколько моментов, где должны были завершить голом. Грамотно Умяров сыграл по Облякову, а Кисляка передавали по ситуации. Спасибо мужикам за игру! Реванш за прошлый матч состоялся. Вперёд, Спартак!
22.11.2025
Что то после сборной вы всегда не в себе, привет
22.11.2025
по вашей логике, за кого должны болеть истинные цээсковцы , если этот клуб не имеет никакого отношения к армии юридически? интересно просто
22.11.2025
При всем уважении. Это не результат. Это отдельно взятый матч. Результат увидим в конце чемпионата!! Без обид.
22.11.2025
Не Литвинов. - Левников.
22.11.2025
Скару больше,там и ЖЕРСОНА не было)
22.11.2025
Шо , опять поросята поднялись в коленно-локтевую позу ?
22.11.2025
Про потери у ЦСКА - разговоры в пользу бедных. У нас тоже не играли те, кто делал погоду в предыдущих матчах - Солари, Гарсия. Многие после игр своих сборных за тридевять земель.
22.11.2025
хорошй коммент ! карась конечно ручной , какой пенальти высосали в первом туре и какой не дали сейчас ... однако
22.11.2025
Да и Максименко сегодня, как ни странно, за нас играл, а не за соперников.
22.11.2025
зоофил? или работник зоопарка?
22.11.2025
Блин!!!! А раньше этого недотренера-истеричку выгнать не могли? Спартак с рабочей Победой! Три очка на дороге не валяются.
22.11.2025
А вот он ты, тупорожкин. Бэнця, Бэнць, Бэнцишка... Скажи пожалуйста, как со Спартаком сыграли а? Моментов много ль создали? :hugging:
22.11.2025
Карась провалил матч и хорошего футбола не получилось. Фолы без свистков - это не футбол. Карась не свистел в обе стороны.
22.11.2025
а по игре что? поток бредятины какой-то
22.11.2025
Выиграли по делу . Карась сильно не навредил , хотя пенальти обязан был ставить .
22.11.2025
Почему так мало?! Минимум 5 Надо было удалять! (стих для коней, чтобы не плакали)))
22.11.2025
Тупень, как были на 6-ом, так и остались.))
22.11.2025
С победой всех болельщиков, команду.... карась, слегка поехал.... пенальти чистейший отменил, потом свистел в пользу коней.... Глебов, Лукин просто хамовитые люди....
22.11.2025
ХА-ХА-ХА удары в створ 1-1...
22.11.2025
Коснуться мяча недостаточно. Если бы мяч после его касания отскочил в сторону - это одно. А так, Зобнин как бежал с мячом, так и продолжал бежать с мячом, когда его поймали на бедро
22.11.2025
а в дупло то от кого залетело?
22.11.2025
Специально для дебилов поясню: у Балтики в КАЖДОМ матче 20+ нарушений. И если у Спартака Карась "половину" пропускал, то у вас 3/4;)
22.11.2025
Дебилина, высоко поднялись?))
22.11.2025
Смена тренера взбадривает команду. Первый матч после смены почти всегда выигрывается. Надо поменять тренера 30 раз - и Спартак чемпион! Ну и я лично готов возглавить команду 21-м туре, обыграть Зенит.
22.11.2025
к деньгам, не иначе)
22.11.2025
Бэнциль, как со Спартаком сыграли?)
22.11.2025
Да что говорить - пенальти то надо было назначать в ворота конявых. Где они нашли игру Дивеева в мяч? Но и это не помогло
22.11.2025
может еще поклон Питеру отвешивать входя в город через Московский вокзал?
22.11.2025
Жирный ноль голевых моментов у ЦСКА. Ноу нейм ио быграл лучшего тренера РПЛ. В этом сезоне армейцы никогда не были так беззубы. Объяснений просто нет, кроме того что поставь тренировать любого с улицы кроме фриков этот см и будет результат.
22.11.2025
Англя Бэнця, где ты, сучка? Вылазь сюда, чертополох, будешь рассказывать, почему вы такое дно. :hugging:
22.11.2025
Ну как не мог? Мог. Например, гол не засчитать. Если честно, я думал не засчитает.
22.11.2025
Если мяча коснулся, то не привез. Не коснулся бы, то было наррушение при отборе. Но все это не имеет значения, на результат никак не повлияло. Обсуждать нечего.
22.11.2025
Нет пенальти в пользу ЦСКА, нет удаления - ЦСКА проигрывает (с) Спасибо за внимание!
22.11.2025
так он смотрящий в клубе ему там все дозволено
22.11.2025
и штопает дупло )
22.11.2025
:fire: Спасибо и Удачи !
22.11.2025
Ну чё, Спиртяжка, пердачеллу рвёт твою? :hugging:
22.11.2025
Сынку! Это РПЛ = Кубок НЕИНТЕРЕСЕН 70% болельщикам...
22.11.2025
Хохла забыли спросить
22.11.2025
поэтому тот же судья поставил за игру в мяч опасный штрафной в сторону Спартака. Ведь это другое, как сказали комментаторы, намерение было на опасную игру ... обхохочешься
22.11.2025
не могли. регламент-с
22.11.2025
Багаж Станковича, не иначе
22.11.2025
Так в то нарушение ВАР не имел право вмешиваться. Это не красная, не гол. Карась зевнул - всё! Заиграно.
22.11.2025
не назначил пенальти конифею, карасев это позор,
22.11.2025
ну усё, кажись возродился спартачок то! тренер почти романцев, гол забили, не пропустили. кажись труба всем краснодарам и зенитам )) Сдаёмсиииии!!
22.11.2025
Какие же долб...ы у нас сидят, за последнии 30 лет - везде! По пенальти! Касание мяча или игра в мяч? Не смешно? Чистый пенальти но...Для чего создан ВАР, если у руля РФС - Дюковщина и Газовая гидра! Из судейства создана пародия! Басманная блевотина, власти жуликов и воров, из всех щелей гнилых половиц...Слов нет! Думаете будет разбор пенальти? ШИШ! Шиш Вам по всей....Позорище! Россия будет свободной от РФС! :face_with_monocle::money_mouth::relieved:
22.11.2025
Претензии к Карасю исключительно болельщицкие. Ни одного серьезного косяка не заметил.
22.11.2025
Даже Радимов при всей своей любви к Спартаку в шоке от отмазок кротов
22.11.2025
Вот радости-то))
22.11.2025
ЦСКА давно живет по воровским понятиям --Акинфеев смотрящий и все живут под его капризами ..
22.11.2025
свисток был? неа. Был свисток чуть позже и указание на точку.
22.11.2025
А сколько забили остальные поросята?...Кроме левого гола ни одного?...Или у твоих это называется по другому?...Свиньи на аэродроме,да?...
22.11.2025
значит его не было
22.11.2025
:fire::fire::fire::fire::fire:
22.11.2025
Игры никакая от этих команд в этом матче. Где тут выше якобы "похвал"?
22.11.2025
горит?
22.11.2025
СЭсцовцы ироды. Всегда перед дерби берут вью у Дивеева. Он потом пасует чужим и попасть вообще ни в какие ворота не может.
22.11.2025
Дружески Вас приветствую и рад, что Вы есть :handshake::handshake::handshake:
22.11.2025
ты чо в колхозе? Свиньи тока там. Так что захлопни и обтекай.
22.11.2025
У меня свои привычки,менять их поздно.)Ваши не обижаются.)
22.11.2025
так не сыграл если.
22.11.2025
Прикол, свиньи, как всегда, берут в своих тупых комментах числом))) Ну, Карась, как обычно, был вам в помощь, так что не скулите)))
22.11.2025
"Спартак" - молодец!
22.11.2025
Единственная свинья тут это ты и твой грязный язык
22.11.2025
Опять Талалаев прав))
22.11.2025
колхозчи из тушино.
22.11.2025
Пукальщик из-за угла .. поздравлять пассив Лукойла с победом - то удел недалекого примитивного болелы, далекого от истинных цеэсковцев.
22.11.2025
Дивеев на удивление слабый защитник. Правда, он, типа, брал на себя ответственность, играл вертикально, а не поперек, начинал атаку. Но не умеет он пасовать своим.
22.11.2025
Это с кубком или без?
22.11.2025
Надеюсь, победа в этом матче добыта спартаковцами не благодаря "эффекту новичка".
22.11.2025
Ждём Игоря Чачевича
22.11.2025
Неожиданно. Станок, учись.
22.11.2025
Удивительно, что первый гол засчитали. Могли повестись, там Игорёк вон как орал!
22.11.2025
С абсолютной победой братья
22.11.2025
Туда
22.11.2025
Ну пенка же была на Зобнине, но Спартак выигрывал и её понятно,не дали:rofl:Всех с победой, были сильнее ослят и ещё покусаемся:sunglasses:
22.11.2025
ПЕРЕПИАРИЛИ красно-синих выскочек = МЁРТВЫЕ ((. Ну, а Спартак вновь ВОЗРОЖДАЕТСЯ... Результаты последних 10-11 матчей: 1 Зенит 7-3-0 , 24* 2 Спартак 7-2-2 , 23 3 ЦСКА 7-1-3 , 22 4 Краснодар 6-3-1 , 21* 5 Балтика 5-5-1 , 20 6 Локо 4-5-1 , 17* 7 Ростов 3-6-1 , 15* 8 Акрон 4-3-4 , 15 :soccer: круглый )
22.11.2025
Ну хоть с Геничем все понятно. Теперь все просто. Друг Романова с детства. Или и сейчас не красно-белый?? :joy:
22.11.2025
Пенальти в прошлой игре был гораздо более липовым,чем сегодняшний отмененный.
22.11.2025
Ну так за неделю Валерины уроки не выветрились.
22.11.2025
Аргументируйте, пожалуйста.
22.11.2025
Свиньи покусали кляч. Клячи пытались лягаться. Не получилось.
22.11.2025
Спартак был немного лучше, хотя моментов было немного, с голом повезло.
22.11.2025
О, ещё один неадекват. Зобнин уходил от Дивеева легко. Если бы не шлагбаум. И мяч остался бы у Зобнина - прямо перед воротами.
22.11.2025
Ну да. Это те, кто отс...ют. Поэтому их так и назвали.)))
22.11.2025
Всех с победой! Даже ручной карась гинера не помог и гопники на вар.
22.11.2025
Дуремар борматушно-сельпошный твоё место у своих вонючих клончиков с пердежом, далеким от понимания футбола за 3,8 - 4,5 сек. по системе переведенного Бескова в ташкент. прописку.. Бегай за профессионалом .. все едино вскоре крякнешь в бушлат из древесь .. таким же псевдо-спортивным гемороем-геймерским в тошлиловке задрипанного пгт.
22.11.2025
Зенитка, если завтра обделаетесь в Горьком, ну тогда я не знаю, что вам от футбола надо. Спартаковцы молодцы сегодня.
22.11.2025
А ты точно матч смотрел? Пару -тройку свиней точно удалять надо было. ( Не болельщик кляч)
22.11.2025
По судейству. Это был такой матч, что Карасёва обе команды вправе назвать "соболевым". Это - Дерби! Это - когда искры и треск на поле!.. Не каждый выдержит!..)
22.11.2025
В России нет ещё пока команды лучше СПАРТАКА! Всех братьев с ПОБЕДОЙ!!!!!!!!:)))))..........А судья! ЁЁЁ Слушайте если этот карась лучший в нашем судействе, то что же тогда худший? :))))) ПИПЕЦ просто НОЛЬ!
22.11.2025
А в прошлой игре пенальти прям чистый был... Карась-то откровенно за коней игру вёл. Даже его обоснование о не пенальти смешно выглядит. Ну сказал бы, что перед Дивеевым Жедсон нарушил, было бы честнее. Хотя в ту ситуацию ВПяр не имел право вмешиваться. Игра в мяч... Какая на хрен игра, мяч как летел к воротам, так и летел. А Дивеев Зобнина снёс, Это чистый пеналь. Гораздо чище, чем в первом круге на Аллеандро. Ээх... Ну ладно. Главное Спартак выиграл. И не сказать, что случайно.
22.11.2025
Спартак был сегодня лучше...
22.11.2025
Я б на месте ЕвгенЛеннорыча предложил Карасеву наградой пистолет. Не справился?! Так уйди хотя бы красиво.
22.11.2025
Голы с угла становятся нашим проклятием. Вина в голе Игоряна! Почему на ближней штанге не стоял игрок??(
22.11.2025
Это же надо, с самой весны преданные болельщики Спартака умоляли руководство не только не продлевать Станковича, но и выпнуть этого физрука из клуба с позором. Но увы, не достучаться было. Представляете, сколько очков недосчитались из-за этого!
22.11.2025
Спартак с заслуженной победой. Станкович должен был давно уйти...
22.11.2025
спасибо Ёкинфею за очередное очко !
22.11.2025
Он плачет под шконкой
22.11.2025
Игра была жёсткая и ровная, гол ошибка Акинфеева, не простительно такому опытному уважаемому и заслуженному вратарю такие ляпы делать!
22.11.2025
у пу такая же. Ещё и ручку бросит для убедителтности. И такой же несменяемый:grin:
22.11.2025
Понравилось как коментаторы визжали, что оглобля в мяч не СЫГРАЛ.
22.11.2025
Кто не скачет, тот Спартаку не тренер.
22.11.2025
по игре.... ну никак... на настрое выйграли.... С ПОБЕДОЙ!!!:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:
22.11.2025
В первые 30 минут нашим было непривычно, что их тренер не носится по бровке и не орёт благим матом...) Вперёд, "Спартак"!
22.11.2025
Было предчувствие такого результата перед матчем. Слишком сильно во всех СМИ захвалили нашу команду и считали фаворитом!! А мы такого не любим! Да и какая-то недозаряженность чтоли виднелась. Плюс важного для нас Круга травмировали в начале… ну, ничего, Спартаку было нужнее, это очевидно! Ждем завтра ничью и идем дальше!)
22.11.2025
Кто-то сомневался в победе? Вперёд Спартак! :slight_smile:
22.11.2025
Спартак с победой а не Тушино
22.11.2025
Вперед Спартак :clap:
22.11.2025
То есть игра ФК СМ тебя мало интересует? Выгрызать очки как в сезоне 16/17.. отлично и радует. Но настоящие болелы ФК СМ.. им этого мало, им красоту и командную "химию" имени Черенкова/Гаврилова подавай. Я тебе еще напомню что со сходной "битвой" на поле мы взяли "серебро" в 1974, не имея "звезд" кроме Ловчева и Прохорова.. И народ не особо радовался)
22.11.2025
с такими как обляк с мусой и им подобные сегодня выглядели как последнее hомnо !
22.11.2025
С победой, в первой игре липовый пеналь, тут чистый не ставят
22.11.2025
Спартак с победой! Но качество футбола в исполнении обеих команд было на очень низком уровне. Было много борьбы, нервов, но не футбола.
22.11.2025
Даже ивестная тройка наипродажнейших решал - КАРАСЕВ-КАЗАРЦЕВ-ЛИТВИНОВ - не помогла сиполапым меринам-костоломам)) ДЮКОВ В ЯРОСТИ!!! Быть им без денег)))
22.11.2025
Конечно Дивеев не изменил траекторию мяча своим "касанием". Но мне показалось, что свою ножищу он выставил где-то до линии штрафной. Да и перед этим Жедсон конечно зацепил армейца, хоть тот уже успел отдать пас да и не сразу упал. Но тогда и Максименко можно бы штрафануть, когда он пусть и нечаянно , но срубил Лукина в штрафной. По-моему при 2 спорных моментах счет по неназначенным пенальти 1:1
22.11.2025
Благодарю! И - удачи вам завтра!..
22.11.2025
Сегодня, к сожалению, игру посмотреть полностью не удалось. Но сложилось впечатление что Спартак сегодня был командой. Именно командой, а не набором игроков. С победой, мужики! Всё по делу. пс: конским не унывать. До скорых встреч!)
22.11.2025
Уважение Излучению Гаврилова за такие глубокие познания истории российского футбола! А ещё два европейских трофея для России выиграли в основном воспитанники Академии Зенита (школы "Смена").
22.11.2025
После матчей на сборную ЦСКА проигрывает 3 матч подряд.Сначала Ростов,потом Локомотив,теперь Спартак.Игры как таковой небыло.Толчки,тычки и падения.Весь матч постоянные стыки.Но в и итоге запомнится для всех Ляп Акинфеева.ПЕрвый он сделал с РОстовом.
22.11.2025
Отсайдеры отсадят
22.11.2025
:blush::thumbsup:
22.11.2025
Станок это торба !
22.11.2025
Игра была равна....Ни о чем....В таблице ничего не поменялось.В зиму срочно нужны два напа. НОРМАЛЬНЫХ.Два бревна в аренду сдать.Иначе из тройки выпадем.
22.11.2025
Мои поздравления:handshake: Ваши сегодня не только взяли три очка, но и показали очень целостную игру. Молодцы!
22.11.2025
Ожидалось. ЦСКА не может постоянно выезжать на полузащите и Дивееве. В данном случае не важно, Спартак- не Спартак.
22.11.2025
И чё? Из-за Карася уже и поговорить людям нельзя? Да и не виноват он.
22.11.2025
Карасев - продажный карась Гинера. Вернули должок.
22.11.2025
Сегодня Спартаку прощаются все грехи...с победой!!!
22.11.2025
Денисов молодец , хорошо прибавил в последнее время .
22.11.2025
Мастерства минимум. Одна борьба. Комментаторы как обычно на первый план выдвигают слово "дерби" и приписывают свои восторги. Ну и забитый гол в суматохе подстать самому матчу. Другой врядли мог залететь, разве, что с идиотского пенальти.
22.11.2025
давно надо было скидывать балласт....
22.11.2025
Мусаев в ЦСКА - это всегда минус один. Что непонятно менеджменту клуба?
22.11.2025
Коней дублем размотали и лысый не помог
22.11.2025
У Акинфея привычка дурацкая , если сам накосячил , то надо орать или на игроков или на судей.
22.11.2025
Мне не нравится этот бородатый чел с пробритой полосой для челки. Это не тот человек, который сможет сделать Спартак сильным. Скорее, бабским. Спартаку нужен человек с мощным бекграундом.
22.11.2025
Армейцы сегодня выгдядили не очень, как то не в своей тарелке. Красно-белых с заслуженной победой
22.11.2025
он загубил пару 100% голевых атак своими действиями... ему впереди вообще нечего делать, в отборе он был очень хоош в свое время
22.11.2025
Заслуженная победа. Спартак немного засушил игру во втором тайме, но это было оправданно. Романова - с удачным дебютом.
22.11.2025
отойди от зеркала и все опять будет хорошо.
22.11.2025
он свиньям помог
22.11.2025
Дурашка, иди обтекай. Можешь нажраться, "балтика9" и фунфырики твое все. "Плачь и смотри", счет на табле. Сынку, ты в футболе аки.. конь.. в апельсинах. БГГГ
22.11.2025
Ладно-проиграли бывает,чемпионат продолжается Не расстраиваться , спартак с победой Тем интересней будет второй круг Но видно-силы заканчиваются Без качественного усиления будет- тяжело в дальнейшем П/С дед Думбай приезжает-может его подписать?
22.11.2025
Вот что отставка животворящая делает!)))
22.11.2025
херню пишите. игры в мяч не было. было касание мяча. он не заменил направления. Рома выходил на удар. арбитрам следует правила поучить
22.11.2025
Можно сказать , что Спартак был на один шаг , но впереди ЦСКА и вырвал Победу , с чем клуб нужно и поздравитьь ! Ничейный результат , наверно тоже имел право на жизнь .) Думаю , решающее значение на результат , оказали болельщики . _______________________________________________________--- Для ЦСКА , такой проигрыш был не стыдным , но команда показывала более запоминабщиеся игры . все отиграли на "4" . Клубы сегодня дали понять , что следующие игры они проведут , еще более результативно !
22.11.2025
С победой, красно - белые. Реванш удался. Спасибо, Станкович, твой багаж не подвёл, и ты не подвёл, что оставил наконец-то команду в покое.
22.11.2025
Анкль Беньский - сюда иди!))
22.11.2025
22.11.2025
Я за него. Чего изволите?
22.11.2025
Несгибаемый Спартак оседлал резвого коня...молодцы!!!
22.11.2025
Каррера прыгал не меньше. поэтому нескольких подкупили и слили. пиджаки быстро провоняют
22.11.2025
кони надо больше пиарить своих пони в ленте в вк
22.11.2025
«Спартак» победил ЦСКА (1:0) благодаря работе Станковича!
22.11.2025
У вас хорошая Академия. Можно вспомнить ещё рекордсмена по голам в одном матче на ЧМ.
22.11.2025
а не вырубив ключевого игрока соперника выиграть было нельзя?
22.11.2025
Как судил карась было просто омерзительно. Откровенный мерзавец и подлец , но даже это не помогло коням . Спартак хвалить не буду ,игры по прежнему никакой нет , беготня , суета и полное отсутствие мастерства в последнем ударе, с 2 метров забить не могут, тьфу !!! Единственный позитив - это 3 очка и не более того. Кто будет тренером и где его взять не могу даже преположить и на этом всё .
22.11.2025
С Жерсонам это к Зениту. А по сути так и сказал бы фол игрока такого-то поэтому штрафной в пользу Цска. Нахера говорить игра в мяч????
22.11.2025
К тому же мяч к Зобнину попал после фола Жерсона. Карасев должен был этот фол фиксировать. Тогда единоборства Зобнина и Дивеева просто не было бы.
22.11.2025
Надо было вернуть к нарушению пред этим моментом и никаких вопросов бы не было.
22.11.2025
Мужик!
22.11.2025
Акинфеев подложил ЦСКА свинью. Он это умеет.
22.11.2025
ох уж эти Наташки. сперва неделю ныли что Карпин им Облякова сломал. теперь во флеш интервью ноют что им судьи играть не дали! капец. после такого судейства им еще наглости хватает жаловаться. не я понимаю что карась свой гонорар не отработал так как надо, но совесть то иметь надо
22.11.2025
Спасибо за неравнодушную игру, спартачи!
22.11.2025
верю в локо
22.11.2025
22.11.2025
Ну всё, понеслось - ждем в ближайшее время десяток статей про выздоровление Спартака и с прогнозами, через сколько туров он станет чемпионом:grin:.
22.11.2025
Карась его и дал. Находясь в 2х метрах. Потом посмотрел видео и сказал игра в мяч. Вот такие они российские арбитры.
22.11.2025
Как будто Валера их сегодня тренировал
22.11.2025
Про судью - достаточно посмотреть количество свистков во втором тайме в пользу ЦСКА
22.11.2025
Пендель был....видели все....кроме карася...доколе!!!
22.11.2025
"Если надо объяснять, то - не надо объяснять" (бесполезно) Раз защитник первый на мяче, то у него преимущество. Имеет право вытянуть ногу за мячом. Игра. Нападающий не нашёл ничего лучше, как прягнуть на уже выставленную ногу. Головой вперёд. Но предвзятые будут писать 'срубил'.
22.11.2025
ожидал чего-то такого и по результату (вопреки всему), и по тому, как сложилась игра. спартак как всегда отличился дешёвым просёром дорогих моментов (хотя самый дорогой был у дивеева), а цска ... ну, кроме того, что там окончательно сформировалось второе его величество в лице мойзеса, ничего нового. представляю, что, когда (и если) клубы появятся в еврокубках, то судьи сильно удивятся этому стаду непуганых идиотов и даже не будут убирать карточки в кармашек. --- как же хорошо, когда практически не видишь тренера своей команды...
22.11.2025
То есть,когда твои касаются мяча то они на нём первые а когда соперники то не считается?...А фол на армейце с которого и начилась эта атака ты,как я понимаю,совершенно не видел...
22.11.2025
По уровню футбола матч примитивный. Такой же никакой был и в прошлом сезоне. Про колхозных пусть пишут тушинские. Про ЦСКА - все недроучки себя проявили как примитивные ногомячисты - бесполезный Обляк, безтолковый Дивей и хронический ляпщик Акинфий. Не убрать после 15-20 минут с поля никакого Обляка - к тренерской компетенции Селестина очень большие вопросы. Худший матч армейцев в этом сезоне и кроме бойцовского настроя Мойзеса некого отметить. Футбольная команда без нападающих всегда будет эрзац-командёшкой. Товою же мать - дивизию!.
22.11.2025
100 минут эмоций... Не стыдно за команду. Мы победили заслуженно. Игра была не очень, но мы забили, ЦСКА - нет... В этом - разница. Спасибо соперникам за это сражение... Вперёд, "Спартак"!
22.11.2025
Игра не достойная первого места ---просто ни о чем
22.11.2025
дайте вадику поработать
22.11.2025
Именно сегодня Зобнин на удивление был одним из лучших на поле, пока не устал и не был заменён.
22.11.2025
Гол забил воспитанник Академии Зенита, родившийся в Санкт-Петербурге, сын Легенды ФК Зенит из Ленинграда. Лучшим игроком матча признан воспитанник СДЮШОР Зенит, родившийся в Санкт-Петербурге. В начале матча травму получил самый острый игрок ЦСКА этого сезона воспитанник Академии Зенита, родившийся в Ленинградской области. Матч в составе ЦСКА провалил лучший игрок ЦСКА последних лет воспитанник Академии Зенита, родившийся в Санкт-Петербурге. Это - Факт! А вы что думаете по поводу эффективности Академии Зенита и его воспитанников? И в Спартаке мы после Титова увидим когда-нибудь настоящих собственных воспитанников Академии Спартака? И ещё один вопрос: а что с адекватностью у тушканчиков-сектантов, которые ставят минусы под приведёнными здесь Фактами: spartsmen aug081266 Сергей А. Vitalik Klimov? Они не признают Фактов? 2х2=4? Да? Или нет?
22.11.2025
Спартак спасибо за победу!!! То что нужно сейчас!!!:grinning::metal:
22.11.2025
В целом игра понравилась . Спартак играл очень дисплинированно, прибавили в командной игре.
22.11.2025
Давайте обойдемся без взаимных оскорблений. Ведь во всем виноват Карасев
22.11.2025
Акинфеева с первым Сухим листом! Когда-нибудь, все вратари почувствуют это...
22.11.2025
С победой Спартак!!!!
22.11.2025
Неожиданно, но Спартак сегодня переиграл ЦСКА. Да, заметно что Обляков и Мойзес явно не в форме, но тут уж, извините, надо было на зубах. Спартак впервые, уже и не вспомнишь, за какое количество времени здорово сыграл в обороне и, самое главное, ничего не позволил создать ЦСКА в середине. Вообще удивительно было видеть такой прагматичный Спартак, особенно во второй половине второго тайма, когда они начали очень много фолить, сбивая ЦСКА с ритма. Интересно что будут теперь говорить болелы Спартака про грубую Балтику.)))
22.11.2025
Сдулись пони....за всю игру ни одного голевого момента (можно за уши притянуть только удар Дивеева.)...но зато , как всегда хорош бесполезная посредственная кепка-ладошкин, которого околопоневские круги все время пытются сделать даже не известным , а знаменитым....ха-ха-ха...посредственность, которую никогда не рассматривал ни один европейский клуб....да, еще у поПросят 100-процентный пендаль отобрали....продолжающаяся попыткка сделать единственно возмоожный столичный клуб чемпионом в этом туре не удалась....
22.11.2025
Все по делу...защита у красно-белых наконец-то выглядит солидно. Максименко бы еще выгнать... и Зобнина на пенсию... Игра не изобиловала моментами, но накал был... судейскому корпусу, Вар и Карасю, очень не хотелось победы Спартака, прямо на роже было написано... Спартак с победой! Цска не унывать!
22.11.2025
дивеев 2 мог забить. это как называется? конь в посудной лавке?
22.11.2025
тускло и бледно выглядит игра --когда в воротах никакой пенсионер
22.11.2025
Квартаумвират нас ждёт после этого тура. Кубаноиды всерят Локо, зеня обыграет нижний и у четырех по 33 очка
22.11.2025
Принимаю поздравы и сам спартачей поздравляю. Игра была на мой вкус посредственная. Седня ФК СМ считай не играл а выжимал эти три очка. Аналогично играм ФК СМ образца сезона 16/17. Ну и хорошо. Меня еще порадовало отсутствие стада юговских бегающих психов на лавке ФК СМ и цирка и дуристики на бровке от ГТ. Хорошо что этот цирк отправили "чемодан-вокзал.. далее куда хотите")
22.11.2025
Мячом Зобнин завладел после фола Жерсона. Так что пеналь там был бы очень спорный.
22.11.2025
Акинфеев ложка дегтя в самом клубе --гоните его под зад и быстрей
22.11.2025
Ну примерно так играли целыми десятилетиями. Тот кто сыграл в мяч, не может быть виноватым.
22.11.2025
Убрали хорошего тренера и выигрывают на его багаже
22.11.2025
Но старался Карасяра, сделал для коней всё, что было можно и нельзя. Добавить надо было не 12 минут, а 20, а в остальном лысого подлеца можно было смело наряжать в форму цветов конюшни.
22.11.2025
Мясных с трудной, но очень важной победой. Романова с победным дебютом!
22.11.2025
Проиграли по-делу,чего уж там,моментов почти не создали.Нападения нет в принципе...Круговому здоровья.Тушино с победой.
22.11.2025
Неожиданно, но Спартак был откровенно лучше по игре. А учитывая очередную клоунаду от Карасёва с отменённым чистым пенальти (если иметь в виду действие Дивеева), победа ещё более заслуженная.
22.11.2025
22.11.2025
Спартак обладает более мастеровитыми игроками, потому и победил. А так игра обоих клубов не впечатлила. Карасев многовато свистел в мелких моментах за ЦСКА.
22.11.2025
Куда?
22.11.2025
Мусаев в атаке, это -1 игрок на поле. Как и Угальде
22.11.2025
Дмитриев забил после того как не пуская Акинфеева к мячу буквально затолкал его правой рукой за линию ворот...Поросята,воняет ваша победа...
22.11.2025
Победили и без пенальти. Если честно, то пенальти был. Ну, а ЦСКА сам на себя не похож, просто нулевой.
22.11.2025
Тренер Чеполлини --смотрящий Акинфеев --пипец мафии
22.11.2025
Спартак с победой. Неплохой матч. Футбола мало, но борьбы много. И зачем Спартаку другого тренера то искать?. Свой император есть...
22.11.2025
Конемясорубка. Похоже, новенький Романов тактически переиграл Челестини. Вперед отчаянно не бежали, но атакуя, латиносы затерзали дивеевскую оборону. А спартаковская защита сыграла неожиданно надежно. Очень жаль Кругового, наверно сильно повредил ребро, здоровья ему. А вообще Спартак оживает именно поздней осенью, вот и результат.
22.11.2025
с победой. геничу очки купить пора бы. видит подкаты где их нет. защита отыграла отлично
22.11.2025
там Л?ва еще
22.11.2025
отсайдеры ? я прям боюсь спросить - от слова отс...
22.11.2025
Ну, вроде как, Спартак даже легче выглядел и победил заслуженно. -> Связка справа Денисов-Зобнин под Лигу Чемпионов, безусловно)) Станкович бы не додумался. -> А ЦСКА нужно срочно покупать нападающих. У тебя два напа в основе, а самый опасный - центральный защитник Дивеев.
22.11.2025
Всех Спартачей с заслуженной победой в главном дерби России!
22.11.2025
Спартак был сильнее в каждом эпизоде как раз на один мяч ЦСКА сегодня был никакой
22.11.2025
Есть! Есть победа в Дерби! С победой всех, красно-белые! Мы - победили! Уважение друзьям-болельщикам ЦСКА. Приносить извинения - не буду. В первом круге победили вы, сейчас - мы. Всё справедливо, всё - по делу. Сегодня мы были лучше. 1-0. Ровно на один гол.
22.11.2025
Дивеев пенальти конечно привёз.
22.11.2025
Интересно , Левникова и Казарцева опять отмажут за стопудовый отмененный пенальти..Карася они просто подставили.
22.11.2025
Денисов хорошо сегодня играл, его покусал Девид Бекхем или Марсело
22.11.2025
Карась, как всегда, поплыл.
22.11.2025
Вот она - загадочная русская душа Поменяли иностранца на нашего тренера и сразу пришла победа Поменять всех заморских! )
22.11.2025
По мотивам матча Оренбург-Балтика: 199 3 часа назад Костоломы в своём репертуаре. 22-12. Такое впечатление, что играй они в гейропе- заканчивали в меньшинстве. NGE 2 часа назад Балтику во 2-м тайме видно не было, зато опять 22 нарушения. Но виноват, конечно, Карпин = балтийцы-сборники за 2 недели играть совсем разучились)) ------- Спартак-ЦСКА, фолы 21-15+Карась половину пропускал. Ну чё, знающие знатоки, где вопли про костоломов? Нету? А чего так? Случилось что-то:face_with_raised_eyebrow:
22.11.2025
Нервная игра, все это понимали, но повезло Спартаку. Карась, перекрестился когда дал финальный свиток)))
22.11.2025
Казар с левой на варе. Добавили 8, а не 10. На 90-й конефей после паса ногой в руки взял. И послое 10 минут после 90 вообще не видел карась коней
22.11.2025
Крючкахвостые подложили кобылам свинью.
22.11.2025
С победой, Красно-белые!
22.11.2025
Красно-Белые Братья и Сёстры! С Победой! нелегко, но уверенно и на классе! у своих ворот просто стена, а забить могли и должны были больше!
22.11.2025
Особенно порадовали Кисляк и Глебов. Понторезы дешёвые.
22.11.2025
...Какая изящная и удивительно точная формулировка Карасёва — «Дивеев играл в мяч» !!! Конечно, в мяч, не в преферанс же...
22.11.2025
Всех с Победой. Молодцы.
22.11.2025
И лысое чмо не помогло коняшкам. Конифея на свалку истории пора.
22.11.2025
Я могу. В поле - Карась, на Варе - Казарцев. Связка КаКа ни к чему хорошему привести не может.
22.11.2025
Спартак удивил... по хорошему
22.11.2025
Спартак с заслуженной победой! Убрали панику и истерику, добавили понятные задачи для игроков - сразу дали результат.
22.11.2025
И даже печально
22.11.2025
все по делу. в равной игре победил характер. с победой КБ братья!
22.11.2025
Хочеться поздравить персонально ио гл тр Спартака с первой победой в рпл, да еще и в дерби
22.11.2025
С почином Романова!
22.11.2025
С победой КБ... можно не выиграть чемпионат но ЦСКА обыграть обязаны! Вперед Спартак! Ву и Джи мощный матч.. браво Денисов я тебя всегда ругаю... но играй как сегодня и ты изменишь к себе отношение.
22.11.2025
Спартак играл лучше и заслуженно победил..
22.11.2025
Молодец, Романов! Отлично настроил команду на игру. И тактику подправил. Впятером прессинговал Спартак на чужой половине при счете 1:0. Когда такое было? Браво!
22.11.2025
Кто лучше играл. тот и выиграл. И пенальти ещё не поставили. Один Xg спартаковский чего стоит. раза в 4 больше.
22.11.2025
Справедливый результат. Спартак сыграл выше всяких похвал. С победой!
22.11.2025
Кони, ну это грустно. Мысли никакой, круговой-некруговой - играть в футбол надо Удивили
22.11.2025
На классе! Даже не заметили так называемых лидеров чемпионата.
22.11.2025
Это не кони...Это пони...
22.11.2025
Всех КБ с заслуженной победой! Карасю пусть купят абонемент к окулисту.
22.11.2025
Вот что значит уверенное спокойствие тренера!
22.11.2025
Кахигаыч, даёшь Романова главным тренером!!!
22.11.2025
Победа Спартака по делу - играл интересней и острее. Но сия победа - в пользу Краснодара, Зенита и Локо. )) А и.о. Романова - с успешной тактикой и настроем команды!
22.11.2025
Ебляк ау ? ты где ?
22.11.2025
Отстой.
22.11.2025
Спартаковцев с Победой!
22.11.2025
С Победой! Заслуженно!
22.11.2025
КАРАСЬ ОПЯТЬ ПОПЛЫЛ
22.11.2025
Спартак с победой! Романова оставлять))
22.11.2025
Красно-белые, с победой! Легко, на классе. Привет ток траму и спирту. Должны были выносить с крупном счётом.
22.11.2025
Не унывать !! Брать очки с отсайдерами . Спартак с победой .
22.11.2025
С победой, братья! Посмотрим, что будет дальше... Игры красивой не увидели сегодня, но есть результат.
22.11.2025
С заслуженной победой, КБ!! Карась старался, как мог, конечно, но не смог)) Заклятые, не унывать! Ничья по итогу чемпа - заслуженно. Вперёд, Спартак!
22.11.2025
Реванш за матч первого круга взят, с заслуженной победой! Но, может кто-нибудь объяснить почему отменили чистый пенальти? У нас новые правила? Коснись мяча и можешь срубить нападающего врывающегося в штрафную?
22.11.2025
Вывод дня - игра фигня.
22.11.2025
Ничейная игра. У Локо хороший стимул в завтрашнем матче в Черкизово.
22.11.2025
Даже Карась коням не помог! С победой КБ!!!
22.11.2025
Дерьмо случается. Особенно после перерыва на сборные. Ждём форварда.
22.11.2025
В кои-то веки было понятно, что сейчас у "Спартака" больше шансов преуспеть в матче с ЦСКА, учитывая проблемы ЦСКА. Без кадров и физготовности, ЦСКА выдохся, травма Кругового усугубила ситуацию в матче для команды. Кроме того, вышедшие с травмы были явно не в тонусе. Так что итог матча был, в принципе, предсказуем. Но уровень игры команд ясно показывает, что будет с ЧР, когда клубы будут белофлажными допущены до еврокубков...
22.11.2025