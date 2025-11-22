«Спартак» обыграл ЦСКА в первом матче после отставки Станковича

«Спартак» на своем поле победил ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ — 1:0. Единственный гол на 43-й минуте забил Игорь Дмитриев после подачи Эсекьеля Барко с углового. Первоначально гол записали на аргентинца, но после переписали на Дмитриева. Полузащитник стал первым российским автором гола «Спартака» в текущем розыгрыше РПЛ. «Спартак» провел первый матч после отставки Деяна Станковича. Обязанности главного тренера исполнял Вадим Романов. С 28 очками красно-белые занимают шестое место в РПЛ. ЦСКА (33 очка) идет вторым в турнирной таблице. У армейцев прервалась серия из трех побед подряд в РПЛ. «Спартак» начал жизнь без Станковича с победного дерби! Путь ЦСКА на первое место закрыли угловой от Барко и гол Дмитриева Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

22 ноября, 16:45. Лукойл Арена (Москва)

футбол это спорт Может и не в каждом эпизоде, но в целом надежнее и опаснее. Только с такой игрой его почему-то только на лидеров хватает. Поэтому и болтается в таблице где-то около них. 22.11.2025

rastasick Смотрел по тв..Один вопрос назрел-почему коней изображает конь,а свиней какой-то чел в доспехах? 22.11.2025

Saiga-спринтер Ты морква в собственном зад.проходе, настольео далек от понимания футбола как твоя морковка от хрена настоящего. 22.11.2025

Олег Каноков Взаимный привет!Ну,мои поздравы,заклятый!) 22.11.2025

П_о_в_а_р Грустно 22.11.2025

rastasick а кто-то говорил,что больше не за спартак)флюгер,как и все свиньи 22.11.2025

VD44 Сегодня мы именно обыграли Коней, кроме 15 минут в первом тайме, гости выглядели бледно, всех, КБ, с победой, команде удачи и прогресса! 22.11.2025

Олег Каноков Не стал бы его называть слабым,а косяки бывают у всех. 22.11.2025

футбол это спорт Жедсон нарушил, но армеец ДО ЭТОГО успел отдать пас и сразу после уже не имел к мячу никакого отношения. Судьи могут не свистеть сразу, а дать продолжение, если мяч остался у команды. Потеряли его армейцы на втором-третьем пасе после нарушения. 22.11.2025

Як Цидрак Я правильно понял из комментов, что ипанутое КБ-сообщество опять встало с колен? 22.11.2025

rastasick Игра была равна… 22.11.2025

FAB2856 Да ладно! Карась особо не насрал, как он это делал обычно. Но! Игры нет, тренера нет, перспективы нет! 6 место… 22.11.2025

Saiga-спринтер Договор об использовании логотипа ЦСКА футбольный клуб заключает с Министерством Обороны РФ.. ФК ЦСКА юридически явояется частью спортивного комитета МО РФ. 22.11.2025

Электросталец к голеадору вашиковскому ночью готов? 22.11.2025

Saiga-спринтер Привык пукать из-за угла - то твоя привычка. 22.11.2025

PronoMaster С победой КБ!!! 22.11.2025

Spartak-Online Он знает) 22.11.2025

Олег Каноков А спартаковцы должны были перестать болеть за свой клуб после смены названия "Пищевик" или "Промкооперация"?) 22.11.2025

URMA Ну,что сказать про это дерби?. Во первых судьи отработали плохо. Просто не владели игрой. Отсюда и постоянные нарушения и остановки. Думаю пенальти можно было давать. Фол от Дивеева был. Но Карасев видимо чувствовал себя не в своей тарелке из за того,что в самом начале игры пропустил нарушение на Круговом. Там ведь было видно,что вратарь просто снес армейца. Можно было давать пенальти. Но не дал. В итоге потерял уверенность и контроль за игрой. Теперь по игрокам. Дивеев конечно мужик с характером. А вот футболист неважный. Столько ошибок при пасе,это надо очень постараться,что бы делать подарки сопернику. Ну и вся команда ЦСКА выглядела блекло. Ни в нападении,ни в защите ничего не получалось. Пропущенный гол тому подтверждение. Акинфеев тоже не выручил. Так что с такой игрой, навряд ли команда будет хотя бы в призерах. С таким нападением уж точно. Разочарован!. 22.11.2025

Алексей Х Привет! По делу результат, согласись. 22.11.2025

Maxzet7717 Я за сильный и конкурентный чемпионат. Чем больше сильных команд,тем интереснее смотреть. А Спартак в последние годы,особо своих болел не радовал. P.S. Сам,за Зенит болею. Уж угараздило меня,в Санкт-Петербурге родится. Точнее в Ленинграде 22.11.2025

EasyRider_SM стесняюсь спросить пенальти в первом туре был , а сейчас это не пенальти ? 22.11.2025

Aprel ВАР можно смело распускать...А там и до госдуры у народа руки дойдут! :relaxed:? Спартак вперёд! :relieved: 22.11.2025

svnest мозги пусть купит 22.11.2025

Капитон Матроскин А Дмитриев мне прям очень-очень нравится!!! Хотел бы его видеть в нашем стане, как когда-то папку его!!)) Спартачей с качественным открытием!! 22.11.2025

199 Нисколько не болельщик пищевика и пони, но комментаторы - полный пипец. В наглую топили за пищевик, аж визжали отрадости. Клоуны настоящие. ЭкспЭрды.....мля. 22.11.2025

Хрюн Моpжов Спасибо за пояснение! Ой, а я как дебил полез посмотреть матч прошлого тура Ахмат-Спартак... Ой-ой, а там 16-24:rofl::rofl::rofl: Любезный, совет Вам бесплатный имею дать: Вы бревнышки в глазиках-то сперва поправляйте, а потом уж пояснения поясняйте:wink: З.Ы.: и это... шоб Вам уж совсем тепленько в луже было сидеть, в таких КАЖДЫХ матчах Балтики как игры с Рубином и Ахматом у талалаевцев меньше 20 нарушений. Я бы даже сказал 20- нарушений:kissing_heart: 22.11.2025

Роман Морковкин Аглобль, низко шмякнулись вы? Хороший пинок седня был? Ждите, Аглобелька, это только первый пиночелло. Будет ещё много таких по тупым лошадиным мордам. :hugging: 22.11.2025

Listerman Бавария скорбит ..по Акинфееву... 22.11.2025

ToLkUnet С победой Спартак, всё по делу, про судей не буду 22.11.2025

плохокот Не повезло вашим. На дурака пропустили. Сами на дурака не забили. Ни у кого преимущества не было. Трудно сказать кто больше виноват Обляков или Акинфеев в голе Счет по игре. 22.11.2025

EasyRider_SM да всех вместе с болелами ... цкг ! 22.11.2025

Dmitriy Nekrasov Здорово смотрелся Денисов, Ву и Джику. Практически полностью переиграли ЦСКА. Пенальти был, были ещё несколько моментов, где должны были завершить голом. Грамотно Умяров сыграл по Облякову, а Кисляка передавали по ситуации. Спасибо мужикам за игру! Реванш за прошлый матч состоялся. Вперёд, Спартак! 22.11.2025

ToLkUnet Что то после сборной вы всегда не в себе, привет 22.11.2025

DaviT MosKv по вашей логике, за кого должны болеть истинные цээсковцы , если этот клуб не имеет никакого отношения к армии юридически? интересно просто 22.11.2025

Maxzet7717 При всем уважении. Это не результат. Это отдельно взятый матч. Результат увидим в конце чемпионата!! Без обид. 22.11.2025

Стрелец 63 Не Литвинов. - Левников. 22.11.2025

Faierman 32 Скару больше,там и ЖЕРСОНА не было) 22.11.2025

fell62 Шо , опять поросята поднялись в коленно-локтевую позу ? 22.11.2025

Tony Lee Про потери у ЦСКА - разговоры в пользу бедных. У нас тоже не играли те, кто делал погоду в предыдущих матчах - Солари, Гарсия. Многие после игр своих сборных за тридевять земель. 22.11.2025

EasyRider_SM хорошй коммент ! карась конечно ручной , какой пенальти высосали в первом туре и какой не дали сейчас ... однако 22.11.2025

Стрелец 63 Да и Максименко сегодня, как ни странно, за нас играл, а не за соперников. 22.11.2025

Saypin зоофил? или работник зоопарка? 22.11.2025

Игорь Сергеев Блин!!!! А раньше этого недотренера-истеричку выгнать не могли? Спартак с рабочей Победой! Три очка на дороге не валяются. 22.11.2025

Роман Морковкин А вот он ты, тупорожкин. Бэнця, Бэнць, Бэнцишка... Скажи пожалуйста, как со Спартаком сыграли а? Моментов много ль создали? :hugging: 22.11.2025

nikvp Карась провалил матч и хорошего футбола не получилось. Фолы без свистков - это не футбол. Карась не свистел в обе стороны. 22.11.2025

Saypin а по игре что? поток бредятины какой-то 22.11.2025

ALEX1984 Выиграли по делу . Карась сильно не навредил , хотя пенальти обязан был ставить . 22.11.2025

NGE Почему так мало?! Минимум 5 Надо было удалять! (стих для коней, чтобы не плакали))) 22.11.2025

Анкль Бэнксий_ Тупень, как были на 6-ом, так и остались.)) 22.11.2025

НВ С победой всех болельщиков, команду.... карась, слегка поехал.... пенальти чистейший отменил, потом свистел в пользу коней.... Глебов, Лукин просто хамовитые люди.... 22.11.2025

Старшой0754 ХА-ХА-ХА удары в створ 1-1... 22.11.2025

NGE Коснуться мяча недостаточно. Если бы мяч после его касания отскочил в сторону - это одно. А так, Зобнин как бежал с мячом, так и продолжал бежать с мячом, когда его поймали на бедро 22.11.2025

Saypin а в дупло то от кого залетело? 22.11.2025

NGE Специально для дебилов поясню: у Балтики в КАЖДОМ матче 20+ нарушений. И если у Спартака Карась "половину" пропускал, то у вас 3/4;) 22.11.2025

Анкль Бэнксий_ Дебилина, высоко поднялись?)) 22.11.2025

Pablo_75 Смена тренера взбадривает команду. Первый матч после смены почти всегда выигрывается. Надо поменять тренера 30 раз - и Спартак чемпион! Ну и я лично готов возглавить команду 21-м туре, обыграть Зенит. 22.11.2025

légionnaire к деньгам, не иначе) 22.11.2025

Роман Морковкин Бэнциль, как со Спартаком сыграли?) 22.11.2025

kamrad.andrey76 Да что говорить - пенальти то надо было назначать в ворота конявых. Где они нашли игру Дивеева в мяч? Но и это не помогло 22.11.2025

the gathering ! может еще поклон Питеру отвешивать входя в город через Московский вокзал? 22.11.2025

Dzhoni Dep Жирный ноль голевых моментов у ЦСКА. Ноу нейм ио быграл лучшего тренера РПЛ. В этом сезоне армейцы никогда не были так беззубы. Объяснений просто нет, кроме того что поставь тренировать любого с улицы кроме фриков этот см и будет результат. 22.11.2025

Роман Морковкин Англя Бэнця, где ты, сучка? Вылазь сюда, чертополох, будешь рассказывать, почему вы такое дно. :hugging: 22.11.2025

Стрелец 63 Ну как не мог? Мог. Например, гол не засчитать. Если честно, я думал не засчитает. 22.11.2025

плохокот Если мяча коснулся, то не привез. Не коснулся бы, то было наррушение при отборе. Но все это не имеет значения, на результат никак не повлияло. Обсуждать нечего. 22.11.2025

kamrad.andrey76 Нет пенальти в пользу ЦСКА, нет удаления - ЦСКА проигрывает (с) Спасибо за внимание! 22.11.2025

Listerman так он смотрящий в клубе ему там все дозволено 22.11.2025

Spartak-Online и штопает дупло ) 22.11.2025

Skorz. :fire: Спасибо и Удачи ! 22.11.2025

Роман Морковкин Ну чё, Спиртяжка, пердачеллу рвёт твою? :hugging: 22.11.2025

Вадим Антропов Сынку! Это РПЛ = Кубок НЕИНТЕРЕСЕН 70% болельщикам... 22.11.2025

П_о_в_а_р Хохла забыли спросить 22.11.2025

légionnaire поэтому тот же судья поставил за игру в мяч опасный штрафной в сторону Спартака. Ведь это другое, как сказали комментаторы, намерение было на опасную игру ... обхохочешься 22.11.2025

Saypin не могли. регламент-с 22.11.2025

Хрен Хреновый Багаж Станковича, не иначе 22.11.2025

Стрелец 63 Так в то нарушение ВАР не имел право вмешиваться. Это не красная, не гол. Карась зевнул - всё! Заиграно. 22.11.2025

Псевдоним не назначил пенальти конифею, карасев это позор, 22.11.2025

SP2 ну усё, кажись возродился спартачок то! тренер почти романцев, гол забили, не пропустили. кажись труба всем краснодарам и зенитам )) Сдаёмсиииии!! 22.11.2025

Фобия Какие же долб...ы у нас сидят, за последнии 30 лет - везде! По пенальти! Касание мяча или игра в мяч? Не смешно? Чистый пенальти но...Для чего создан ВАР, если у руля РФС - Дюковщина и Газовая гидра! Из судейства создана пародия! Басманная блевотина, власти жуликов и воров, из всех щелей гнилых половиц...Слов нет! Думаете будет разбор пенальти? ШИШ! Шиш Вам по всей....Позорище! Россия будет свободной от РФС! :face_with_monocle::money_mouth::relieved: 22.11.2025

П_о_в_а_р Претензии к Карасю исключительно болельщицкие. Ни одного серьезного косяка не заметил. 22.11.2025

Алексей Епишин Даже Радимов при всей своей любви к Спартаку в шоке от отмазок кротов 22.11.2025

ValeraK Вот радости-то)) 22.11.2025

Listerman ЦСКА давно живет по воровским понятиям --Акинфеев смотрящий и все живут под его капризами .. 22.11.2025

Saypin свисток был? неа. Был свисток чуть позже и указание на точку. 22.11.2025

aug081266 А сколько забили остальные поросята?...Кроме левого гола ни одного?...Или у твоих это называется по другому?...Свиньи на аэродроме,да?... 22.11.2025

Saypin значит его не было 22.11.2025

П_о_в_а_р :fire::fire::fire::fire::fire: 22.11.2025

Saiga-спринтер Игры никакая от этих команд в этом матче. Где тут выше якобы "похвал"? 22.11.2025

Saypin горит? 22.11.2025

Zuschauer СЭсцовцы ироды. Всегда перед дерби берут вью у Дивеева. Он потом пасует чужим и попасть вообще ни в какие ворота не может. 22.11.2025

-философ- Дружески Вас приветствую и рад, что Вы есть :handshake::handshake::handshake: 22.11.2025

Saypin ты чо в колхозе? Свиньи тока там. Так что захлопни и обтекай. 22.11.2025

Олег Каноков У меня свои привычки,менять их поздно.)Ваши не обижаются.) 22.11.2025

Saypin так не сыграл если. 22.11.2025

Особое мнение ^^^ Прикол, свиньи, как всегда, берут в своих тупых комментах числом))) Ну, Карась, как обычно, был вам в помощь, так что не скулите))) 22.11.2025

Lars Berger "Спартак" - молодец! 22.11.2025

sargon Единственная свинья тут это ты и твой грязный язык 22.11.2025

Haiaxi Опять Талалаев прав)) 22.11.2025

Saiga-спринтер колхозчи из тушино. 22.11.2025

Saiga-спринтер Пукальщик из-за угла .. поздравлять пассив Лукойла с победом - то удел недалекого примитивного болелы, далекого от истинных цеэсковцев. 22.11.2025

Zuschauer Дивеев на удивление слабый защитник. Правда, он, типа, брал на себя ответственность, играл вертикально, а не поперек, начинал атаку. Но не умеет он пасовать своим. 22.11.2025

andreichf Это с кубком или без? 22.11.2025

Porco Rosso Надеюсь, победа в этом матче добыта спартаковцами не благодаря "эффекту новичка". 22.11.2025

Max Stch Ждём Игоря Чачевича 22.11.2025

За спорт! Неожиданно. Станок, учись. 22.11.2025

Стрелец 63 Удивительно, что первый гол засчитали. Могли повестись, там Игорёк вон как орал! 22.11.2025

Псевдоним С абсолютной победой братья 22.11.2025

МАО Туда 22.11.2025

Ganimed Ну пенка же была на Зобнине, но Спартак выигрывал и её понятно,не дали:rofl:Всех с победой, были сильнее ослят и ещё покусаемся:sunglasses: 22.11.2025

Вадим Антропов ПЕРЕПИАРИЛИ красно-синих выскочек = МЁРТВЫЕ ((. Ну, а Спартак вновь ВОЗРОЖДАЕТСЯ... Результаты последних 10-11 матчей: 1 Зенит 7-3-0 , 24* 2 Спартак 7-2-2 , 23 3 ЦСКА 7-1-3 , 22 4 Краснодар 6-3-1 , 21* 5 Балтика 5-5-1 , 20 6 Локо 4-5-1 , 17* 7 Ростов 3-6-1 , 15* 8 Акрон 4-3-4 , 15 :soccer: круглый ) 22.11.2025

Сергей-за Зенит с 1988г. Ну хоть с Геничем все понятно. Теперь все просто. Друг Романова с детства. Или и сейчас не красно-белый?? :joy: 22.11.2025

Tony Lee Пенальти в прошлой игре был гораздо более липовым,чем сегодняшний отмененный. 22.11.2025

Стрелец 63 Ну так за неделю Валерины уроки не выветрились. 22.11.2025

Abellardo Аргументируйте, пожалуйста. 22.11.2025

Горын Свиньи покусали кляч. Клячи пытались лягаться. Не получилось. 22.11.2025

bvp Спартак был немного лучше, хотя моментов было немного, с голом повезло. 22.11.2025

Tony Lee О, ещё один неадекват. Зобнин уходил от Дивеева легко. Если бы не шлагбаум. И мяч остался бы у Зобнина - прямо перед воротами. 22.11.2025

Стрелец 63 Ну да. Это те, кто отс...ют. Поэтому их так и назвали.))) 22.11.2025

...ТЬконейБомжей Всех с победой! Даже ручной карась гинера не помог и гопники на вар. 22.11.2025

Saiga-спринтер Дуремар борматушно-сельпошный твоё место у своих вонючих клончиков с пердежом, далеким от понимания футбола за 3,8 - 4,5 сек. по системе переведенного Бескова в ташкент. прописку.. Бегай за профессионалом .. все едино вскоре крякнешь в бушлат из древесь .. таким же псевдо-спортивным гемороем-геймерским в тошлиловке задрипанного пгт. 22.11.2025

richardford Зенитка, если завтра обделаетесь в Горьком, ну тогда я не знаю, что вам от футбола надо. Спартаковцы молодцы сегодня. 22.11.2025

Горын А ты точно матч смотрел? Пару -тройку свиней точно удалять надо было. ( Не болельщик кляч) 22.11.2025

Lars Berger По судейству. Это был такой матч, что Карасёва обе команды вправе назвать "соболевым". Это - Дерби! Это - когда искры и треск на поле!.. Не каждый выдержит!..) 22.11.2025

igorlvov В России нет ещё пока команды лучше СПАРТАКА! Всех братьев с ПОБЕДОЙ!!!!!!!!:)))))..........А судья! ЁЁЁ Слушайте если этот карась лучший в нашем судействе, то что же тогда худший? :))))) ПИПЕЦ просто НОЛЬ! 22.11.2025

Стрелец 63 А в прошлой игре пенальти прям чистый был... Карась-то откровенно за коней игру вёл. Даже его обоснование о не пенальти смешно выглядит. Ну сказал бы, что перед Дивеевым Жедсон нарушил, было бы честнее. Хотя в ту ситуацию ВПяр не имел право вмешиваться. Игра в мяч... Какая на хрен игра, мяч как летел к воротам, так и летел. А Дивеев Зобнина снёс, Это чистый пеналь. Гораздо чище, чем в первом круге на Аллеандро. Ээх... Ну ладно. Главное Спартак выиграл. И не сказать, что случайно. 22.11.2025

SPT Спартак был сегодня лучше... 22.11.2025

traveller09 Я б на месте ЕвгенЛеннорыча предложил Карасеву наградой пистолет. Не справился?! Так уйди хотя бы красиво. 22.11.2025

Капитон Матроскин Голы с угла становятся нашим проклятием. Вина в голе Игоряна! Почему на ближней штанге не стоял игрок??( 22.11.2025

Роман Морковкин Это же надо, с самой весны преданные болельщики Спартака умоляли руководство не только не продлевать Станковича, но и выпнуть этого физрука из клуба с позором. Но увы, не достучаться было. Представляете, сколько очков недосчитались из-за этого! 22.11.2025

ТИМ Спартак с заслуженной победой. Станкович должен был давно уйти... 22.11.2025

Muck Mcclane спасибо Ёкинфею за очередное очко ! 22.11.2025

Tony Lee Он плачет под шконкой 22.11.2025

Ros Rossi Игра была жёсткая и ровная, гол ошибка Акинфеева, не простительно такому опытному уважаемому и заслуженному вратарю такие ляпы делать! 22.11.2025

Сергей А. у пу такая же. Ещё и ручку бросит для убедителтности. И такой же несменяемый:grin: 22.11.2025

Горын Понравилось как коментаторы визжали, что оглобля в мяч не СЫГРАЛ. 22.11.2025

Zuschauer Кто не скачет, тот Спартаку не тренер. 22.11.2025

АйЯЯйКиН-СССР по игре.... ну никак... на настрое выйграли.... С ПОБЕДОЙ!!!:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes: 22.11.2025

Lars Berger В первые 30 минут нашим было непривычно, что их тренер не носится по бровке и не орёт благим матом...) Вперёд, "Спартак"! 22.11.2025

Капитон Матроскин Было предчувствие такого результата перед матчем. Слишком сильно во всех СМИ захвалили нашу команду и считали фаворитом!! А мы такого не любим! Да и какая-то недозаряженность чтоли виднелась. Плюс важного для нас Круга травмировали в начале… ну, ничего, Спартаку было нужнее, это очевидно! Ждем завтра ничью и идем дальше!) 22.11.2025

Aprel Кто-то сомневался в победе? Вперёд Спартак! :slight_smile: 22.11.2025

sargon Спартак с победой а не Тушино 22.11.2025

hill d. Вперед Спартак :clap: 22.11.2025

lvb То есть игра ФК СМ тебя мало интересует? Выгрызать очки как в сезоне 16/17.. отлично и радует. Но настоящие болелы ФК СМ.. им этого мало, им красоту и командную "химию" имени Черенкова/Гаврилова подавай. Я тебе еще напомню что со сходной "битвой" на поле мы взяли "серебро" в 1974, не имея "звезд" кроме Ловчева и Прохорова.. И народ не особо радовался) 22.11.2025

Muck Mcclane с такими как обляк с мусой и им подобные сегодня выглядели как последнее hомnо ! 22.11.2025

Питерский пёс С победой, в первой игре липовый пеналь, тут чистый не ставят 22.11.2025

инок Спартак с победой! Но качество футбола в исполнении обеих команд было на очень низком уровне. Было много борьбы, нервов, но не футбола. 22.11.2025

rac135 Даже ивестная тройка наипродажнейших решал - КАРАСЕВ-КАЗАРЦЕВ-ЛИТВИНОВ - не помогла сиполапым меринам-костоломам)) ДЮКОВ В ЯРОСТИ!!! Быть им без денег))) 22.11.2025

футбол это спорт Конечно Дивеев не изменил траекторию мяча своим "касанием". Но мне показалось, что свою ножищу он выставил где-то до линии штрафной. Да и перед этим Жедсон конечно зацепил армейца, хоть тот уже успел отдать пас да и не сразу упал. Но тогда и Максименко можно бы штрафануть, когда он пусть и нечаянно , но срубил Лукина в штрафной. По-моему при 2 спорных моментах счет по неназначенным пенальти 1:1 22.11.2025

Lars Berger Благодарю! И - удачи вам завтра!.. 22.11.2025

Tony Lee Сегодня, к сожалению, игру посмотреть полностью не удалось. Но сложилось впечатление что Спартак сегодня был командой. Именно командой, а не набором игроков. С победой, мужики! Всё по делу. пс: конским не унывать. До скорых встреч!) 22.11.2025

голос из Санкт-Петербурга Уважение Излучению Гаврилова за такие глубокие познания истории российского футбола! А ещё два европейских трофея для России выиграли в основном воспитанники Академии Зенита (школы "Смена"). 22.11.2025

diskmen После матчей на сборную ЦСКА проигрывает 3 матч подряд.Сначала Ростов,потом Локомотив,теперь Спартак.Игры как таковой небыло.Толчки,тычки и падения.Весь матч постоянные стыки.Но в и итоге запомнится для всех Ляп Акинфеева.ПЕрвый он сделал с РОстовом. 22.11.2025

П_о_в_а_р Отсайдеры отсадят 22.11.2025

Skorz. :blush::thumbsup: 22.11.2025

Топотун Станок это торба ! 22.11.2025

Дмитрий Даниленко Игра была равна....Ни о чем....В таблице ничего не поменялось.В зиму срочно нужны два напа. НОРМАЛЬНЫХ.Два бревна в аренду сдать.Иначе из тройки выпадем. 22.11.2025

КирпичИнвест Мои поздравления:handshake: Ваши сегодня не только взяли три очка, но и показали очень целостную игру. Молодцы! 22.11.2025

андрей андреев Ожидалось. ЦСКА не может постоянно выезжать на полузащите и Дивееве. В данном случае не важно, Спартак- не Спартак. 22.11.2025

Zuschauer И чё? Из-за Карася уже и поговорить людям нельзя? Да и не виноват он. 22.11.2025

Береги руку, Сеня! Карасев - продажный карась Гинера. Вернули должок. 22.11.2025

SPRAVEDLIVYI Сегодня Спартаку прощаются все грехи...с победой!!! 22.11.2025

Spartak-Online Денисов молодец , хорошо прибавил в последнее время . 22.11.2025

оппонент Мастерства минимум. Одна борьба. Комментаторы как обычно на первый план выдвигают слово "дерби" и приписывают свои восторги. Ну и забитый гол в суматохе подстать самому матчу. Другой врядли мог залететь, разве, что с идиотского пенальти. 22.11.2025

Sparta давно надо было скидывать балласт.... 22.11.2025

Ботокс007 Мусаев в ЦСКА - это всегда минус один. Что непонятно менеджменту клуба? 22.11.2025

andreichf Коней дублем размотали и лысый не помог 22.11.2025

Spartak-Online У Акинфея привычка дурацкая , если сам накосячил , то надо орать или на игроков или на судей. 22.11.2025

Овечкин Мне не нравится этот бородатый чел с пробритой полосой для челки. Это не тот человек, который сможет сделать Спартак сильным. Скорее, бабским. Спартаку нужен человек с мощным бекграундом. 22.11.2025

Врн36 Армейцы сегодня выгдядили не очень, как то не в своей тарелке. Красно-белых с заслуженной победой 22.11.2025

КИРИЛСОН он загубил пару 100% голевых атак своими действиями... ему впереди вообще нечего делать, в отборе он был очень хоош в свое время 22.11.2025

Секир-башка Заслуженная победа. Спартак немного засушил игру во втором тайме, но это было оправданно. Романова - с удачным дебютом. 22.11.2025

А где Субулька? отойди от зеркала и все опять будет хорошо. 22.11.2025

Dmitry Koltsov он свиньям помог 22.11.2025

lvb Дурашка, иди обтекай. Можешь нажраться, "балтика9" и фунфырики твое все. "Плачь и смотри", счет на табле. Сынку, ты в футболе аки.. конь.. в апельсинах. БГГГ 22.11.2025

Alexey Tarasov Ладно-проиграли бывает,чемпионат продолжается Не расстраиваться , спартак с победой Тем интересней будет второй круг Но видно-силы заканчиваются Без качественного усиления будет- тяжело в дальнейшем П/С дед Думбай приезжает-может его подписать? 22.11.2025

AZ Вот что отставка животворящая делает!))) 22.11.2025

Viper1 херню пишите. игры в мяч не было. было касание мяча. он не заменил направления. Рома выходил на удар. арбитрам следует правила поучить 22.11.2025

Skorz. Можно сказать , что Спартак был на один шаг , но впереди ЦСКА и вырвал Победу , с чем клуб нужно и поздравитьь ! Ничейный результат , наверно тоже имел право на жизнь .) Думаю , решающее значение на результат , оказали болельщики . _______________________________________________________--- Для ЦСКА , такой проигрыш был не стыдным , но команда показывала более запоминабщиеся игры . все отиграли на "4" . Клубы сегодня дали понять , что следующие игры они проведут , еще более результативно ! 22.11.2025

-философ- С победой, красно - белые. Реванш удался. Спасибо, Станкович, твой багаж не подвёл, и ты не подвёл, что оставил наконец-то команду в покое. 22.11.2025

Spartak-Online Анкль Беньский - сюда иди!)) 22.11.2025

подтверждаю-ДЕНИСОВ сегодня был чудо как хорош,очень сильно удивил и порадовал 22.11.2025

П_о_в_а_р Я за него. Чего изволите? 22.11.2025

SPRAVEDLIVYI Несгибаемый Спартак оседлал резвого коня...молодцы!!! 22.11.2025

Сергей А. Каррера прыгал не меньше. поэтому нескольких подкупили и слили. пиджаки быстро провоняют 22.11.2025

Listerman кони надо больше пиарить своих пони в ленте в вк 22.11.2025

rac135 «Спартак» победил ЦСКА (1:0) благодаря работе Станковича! 22.11.2025

Излучение Гаврилова-Черенкова У вас хорошая Академия. Можно вспомнить ещё рекордсмена по голам в одном матче на ЧМ. 22.11.2025

SP2 а не вырубив ключевого игрока соперника выиграть было нельзя? 22.11.2025

alex111 Как судил карась было просто омерзительно. Откровенный мерзавец и подлец , но даже это не помогло коням . Спартак хвалить не буду ,игры по прежнему никакой нет , беготня , суета и полное отсутствие мастерства в последнем ударе, с 2 метров забить не могут, тьфу !!! Единственный позитив - это 3 очка и не более того. Кто будет тренером и где его взять не могу даже преположить и на этом всё . 22.11.2025

viktoryahin С Жерсонам это к Зениту. А по сути так и сказал бы фол игрока такого-то поэтому штрафной в пользу Цска. Нахера говорить игра в мяч???? 22.11.2025

Zuschauer К тому же мяч к Зобнину попал после фола Жерсона. Карасев должен был этот фол фиксировать. Тогда единоборства Зобнина и Дивеева просто не было бы. 22.11.2025

Abellardo Надо было вернуть к нарушению пред этим моментом и никаких вопросов бы не было. 22.11.2025

Viper1 Мужик! 22.11.2025

ровнов Акинфеев подложил ЦСКА свинью. Он это умеет. 22.11.2025

Алексей Епишин ох уж эти Наташки. сперва неделю ныли что Карпин им Облякова сломал. теперь во флеш интервью ноют что им судьи играть не дали! капец. после такого судейства им еще наглости хватает жаловаться. не я понимаю что карась свой гонорар не отработал так как надо, но совесть то иметь надо 22.11.2025

Балу Спасибо за неравнодушную игру, спартачи! 22.11.2025

Рабинеришко верю в локо 22.11.2025

справедливости ради скажу-пенальти там не было. ибо ЖЕРСОН несколькими секундами ранее нарушил правила на армейце 22.11.2025

hant64 Ну всё, понеслось - ждем в ближайшее время десяток статей про выздоровление Спартака и с прогнозами, через сколько туров он станет чемпионом:grin:. 22.11.2025

viktoryahin Карась его и дал. Находясь в 2х метрах. Потом посмотрел видео и сказал игра в мяч. Вот такие они российские арбитры. 22.11.2025

П_о_в_а_р Как будто Валера их сегодня тренировал 22.11.2025

vkirs Про судью - достаточно посмотреть количество свистков во втором тайме в пользу ЦСКА 22.11.2025

SPRAVEDLIVYI Пендель был....видели все....кроме карася...доколе!!! 22.11.2025

Russpiel "Если надо объяснять, то - не надо объяснять" (бесполезно) Раз защитник первый на мяче, то у него преимущество. Имеет право вытянуть ногу за мячом. Игра. Нападающий не нашёл ничего лучше, как прягнуть на уже выставленную ногу. Головой вперёд. Но предвзятые будут писать 'срубил'. 22.11.2025

spartsmen ожидал чего-то такого и по результату (вопреки всему), и по тому, как сложилась игра. спартак как всегда отличился дешёвым просёром дорогих моментов (хотя самый дорогой был у дивеева), а цска ... ну, кроме того, что там окончательно сформировалось второе его величество в лице мойзеса, ничего нового. представляю, что, когда (и если) клубы появятся в еврокубках, то судьи сильно удивятся этому стаду непуганых идиотов и даже не будут убирать карточки в кармашек. --- как же хорошо, когда практически не видишь тренера своей команды... 22.11.2025

aug081266 То есть,когда твои касаются мяча то они на нём первые а когда соперники то не считается?...А фол на армейце с которого и начилась эта атака ты,как я понимаю,совершенно не видел... 22.11.2025

Saiga-спринтер По уровню футбола матч примитивный. Такой же никакой был и в прошлом сезоне. Про колхозных пусть пишут тушинские. Про ЦСКА - все недроучки себя проявили как примитивные ногомячисты - бесполезный Обляк, безтолковый Дивей и хронический ляпщик Акинфий. Не убрать после 15-20 минут с поля никакого Обляка - к тренерской компетенции Селестина очень большие вопросы. Худший матч армейцев в этом сезоне и кроме бойцовского настроя Мойзеса некого отметить. Футбольная команда без нападающих всегда будет эрзац-командёшкой. Товою же мать - дивизию!. 22.11.2025

Lars Berger 100 минут эмоций... Не стыдно за команду. Мы победили заслуженно. Игра была не очень, но мы забили, ЦСКА - нет... В этом - разница. Спасибо соперникам за это сражение... Вперёд, "Спартак"! 22.11.2025

Listerman Игра не достойная первого места ---просто ни о чем 22.11.2025

Рабинеришко дайте вадику поработать 22.11.2025

Роман Морковкин Именно сегодня Зобнин на удивление был одним из лучших на поле, пока не устал и не был заменён. 22.11.2025

голос из Санкт-Петербурга Гол забил воспитанник Академии Зенита, родившийся в Санкт-Петербурге, сын Легенды ФК Зенит из Ленинграда. Лучшим игроком матча признан воспитанник СДЮШОР Зенит, родившийся в Санкт-Петербурге. В начале матча травму получил самый острый игрок ЦСКА этого сезона воспитанник Академии Зенита, родившийся в Ленинградской области. Матч в составе ЦСКА провалил лучший игрок ЦСКА последних лет воспитанник Академии Зенита, родившийся в Санкт-Петербурге. Это - Факт! А вы что думаете по поводу эффективности Академии Зенита и его воспитанников? И в Спартаке мы после Титова увидим когда-нибудь настоящих собственных воспитанников Академии Спартака? И ещё один вопрос: а что с адекватностью у тушканчиков-сектантов, которые ставят минусы под приведёнными здесь Фактами: spartsmen aug081266 Сергей А. Vitalik Klimov? Они не признают Фактов? 2х2=4? Да? Или нет? 22.11.2025

Vitalik Klimov Спартак спасибо за победу!!! То что нужно сейчас!!!:grinning::metal: 22.11.2025

Spartak-Online В целом игра понравилась . Спартак играл очень дисплинированно, прибавили в командной игре. 22.11.2025

П_о_в_а_р Давайте обойдемся без взаимных оскорблений. Ведь во всем виноват Карасев 22.11.2025

Овечкин Акинфеева с первым Сухим листом! Когда-нибудь, все вратари почувствуют это... 22.11.2025

SPRAVEDLIVYI С победой Спартак!!!! 22.11.2025

Abellardo Неожиданно, но Спартак сегодня переиграл ЦСКА. Да, заметно что Обляков и Мойзес явно не в форме, но тут уж, извините, надо было на зубах. Спартак впервые, уже и не вспомнишь, за какое количество времени здорово сыграл в обороне и, самое главное, ничего не позволил создать ЦСКА в середине. Вообще удивительно было видеть такой прагматичный Спартак, особенно во второй половине второго тайма, когда они начали очень много фолить, сбивая ЦСКА с ритма. Интересно что будут теперь говорить болелы Спартака про грубую Балтику.))) 22.11.2025

ФОКСИ Сдулись пони....за всю игру ни одного голевого момента (можно за уши притянуть только удар Дивеева.)...но зато , как всегда хорош бесполезная посредственная кепка-ладошкин, которого околопоневские круги все время пытются сделать даже не известным , а знаменитым....ха-ха-ха...посредственность, которую никогда не рассматривал ни один европейский клуб....да, еще у поПросят 100-процентный пендаль отобрали....продолжающаяся попыткка сделать единственно возмоожный столичный клуб чемпионом в этом туре не удалась.... 22.11.2025

КИРИЛСОН Все по делу...защита у красно-белых наконец-то выглядит солидно. Максименко бы еще выгнать... и Зобнина на пенсию... Игра не изобиловала моментами, но накал был... судейскому корпусу, Вар и Карасю, очень не хотелось победы Спартака, прямо на роже было написано... Спартак с победой! Цска не унывать! 22.11.2025

the gathering ! дивеев 2 мог забить. это как называется? конь в посудной лавке? 22.11.2025

Listerman тускло и бледно выглядит игра --когда в воротах никакой пенсионер 22.11.2025

Рабинеришко Квартаумвират нас ждёт после этого тура. Кубаноиды всерят Локо, зеня обыграет нижний и у четырех по 33 очка 22.11.2025

lvb Принимаю поздравы и сам спартачей поздравляю. Игра была на мой вкус посредственная. Седня ФК СМ считай не играл а выжимал эти три очка. Аналогично играм ФК СМ образца сезона 16/17. Ну и хорошо. Меня еще порадовало отсутствие стада юговских бегающих психов на лавке ФК СМ и цирка и дуристики на бровке от ГТ. Хорошо что этот цирк отправили "чемодан-вокзал.. далее куда хотите") 22.11.2025

Zuschauer Мячом Зобнин завладел после фола Жерсона. Так что пеналь там был бы очень спорный. 22.11.2025

Listerman Акинфеев ложка дегтя в самом клубе --гоните его под зад и быстрей 22.11.2025

Пахтакор чемпион Ну примерно так играли целыми десятилетиями. Тот кто сыграл в мяч, не может быть виноватым. 22.11.2025

36 Убрали хорошего тренера и выигрывают на его багаже 22.11.2025

Роман Морковкин Но старался Карасяра, сделал для коней всё, что было можно и нельзя. Добавить надо было не 12 минут, а 20, а в остальном лысого подлеца можно было смело наряжать в форму цветов конюшни. 22.11.2025

oleg ves Мясных с трудной, но очень важной победой. Романова с победным дебютом! 22.11.2025

Олег Каноков Проиграли по-делу,чего уж там,моментов почти не создали.Нападения нет в принципе...Круговому здоровья.Тушино с победой. 22.11.2025

Александр Селиверстов Неожиданно, но Спартак был откровенно лучше по игре. А учитывая очередную клоунаду от Карасёва с отменённым чистым пенальти (если иметь в виду действие Дивеева), победа ещё более заслуженная. 22.11.2025

100минут напряженной игры.ПОБЕДА-РЕВАНШ СОСТОЯЛСЯ! всех спартаковских с победой 22.11.2025

Кабанчик Спартак обладает более мастеровитыми игроками, потому и победил. А так игра обоих клубов не впечатлила. Карасев многовато свистел в мелких моментах за ЦСКА. 22.11.2025

Lars Berger Куда? 22.11.2025

the gathering ! Мусаев в атаке, это -1 игрок на поле. Как и Угальде 22.11.2025

aug081266 Дмитриев забил после того как не пуская Акинфеева к мячу буквально затолкал его правой рукой за линию ворот...Поросята,воняет ваша победа... 22.11.2025

Семён Фадеич Победили и без пенальти. Если честно, то пенальти был. Ну, а ЦСКА сам на себя не похож, просто нулевой. 22.11.2025

Listerman Тренер Чеполлини --смотрящий Акинфеев --пипец мафии 22.11.2025

Пахтакор чемпион Спартак с победой. Неплохой матч. Футбола мало, но борьбы много. И зачем Спартаку другого тренера то искать?. Свой император есть... 22.11.2025

футбол это спорт Конемясорубка. Похоже, новенький Романов тактически переиграл Челестини. Вперед отчаянно не бежали, но атакуя, латиносы затерзали дивеевскую оборону. А спартаковская защита сыграла неожиданно надежно. Очень жаль Кругового, наверно сильно повредил ребро, здоровья ему. А вообще Спартак оживает именно поздней осенью, вот и результат. 22.11.2025

Иван с победой. геничу очки купить пора бы. видит подкаты где их нет. защита отыграла отлично 22.11.2025

Сергей А. там Л?ва еще 22.11.2025

МАО отсайдеры ? я прям боюсь спросить - от слова отс... 22.11.2025

Sergey_Marcus Ну, вроде как, Спартак даже легче выглядел и победил заслуженно. -> Связка справа Денисов-Зобнин под Лигу Чемпионов, безусловно)) Станкович бы не додумался. -> А ЦСКА нужно срочно покупать нападающих. У тебя два напа в основе, а самый опасный - центральный защитник Дивеев. 22.11.2025

инок Всех Спартачей с заслуженной победой в главном дерби России! 22.11.2025

хурма(сельдерей) Спартак был сильнее в каждом эпизоде как раз на один мяч ЦСКА сегодня был никакой 22.11.2025

Lars Berger Есть! Есть победа в Дерби! С победой всех, красно-белые! Мы - победили! Уважение друзьям-болельщикам ЦСКА. Приносить извинения - не буду. В первом круге победили вы, сейчас - мы. Всё справедливо, всё - по делу. Сегодня мы были лучше. 1-0. Ровно на один гол. 22.11.2025

МАО Дивеев пенальти конечно привёз. 22.11.2025

Spartak-Online Интересно , Левникова и Казарцева опять отмажут за стопудовый отмененный пенальти..Карася они просто подставили. 22.11.2025

the gathering ! Денисов хорошо сегодня играл, его покусал Девид Бекхем или Марсело 22.11.2025

TomCat Карась, как всегда, поплыл. 22.11.2025

КирпичИнвест Вот она - загадочная русская душа Поменяли иностранца на нашего тренера и сразу пришла победа Поменять всех заморских! ) 22.11.2025

Хрюн Моpжов По мотивам матча Оренбург-Балтика: 199 3 часа назад Костоломы в своём репертуаре. 22-12. Такое впечатление, что играй они в гейропе- заканчивали в меньшинстве. NGE 2 часа назад Балтику во 2-м тайме видно не было, зато опять 22 нарушения. Но виноват, конечно, Карпин = балтийцы-сборники за 2 недели играть совсем разучились)) ------- Спартак-ЦСКА, фолы 21-15+Карась половину пропускал. Ну чё, знающие знатоки, где вопли про костоломов? Нету? А чего так? Случилось что-то:face_with_raised_eyebrow: 22.11.2025

КС Нервная игра, все это понимали, но повезло Спартаку. Карась, перекрестился когда дал финальный свиток))) 22.11.2025

Сергей А. Казар с левой на варе. Добавили 8, а не 10. На 90-й конефей после паса ногой в руки взял. И послое 10 минут после 90 вообще не видел карась коней 22.11.2025

allerc Крючкахвостые подложили кобылам свинью. 22.11.2025

Авиатор за Спартак 67 С победой, Красно-белые! 22.11.2025

tonipi Красно-Белые Братья и Сёстры! С Победой! нелегко, но уверенно и на классе! у своих ворот просто стена, а забить могли и должны были больше! 22.11.2025

МАО Особенно порадовали Кисляк и Глебов. Понторезы дешёвые. 22.11.2025

Кот ...Какая изящная и удивительно точная формулировка Карасёва — «Дивеев играл в мяч» !!! Конечно, в мяч, не в преферанс же... 22.11.2025

ровнов Всех с Победой. Молодцы. 22.11.2025

PronoMaster И лысое чмо не помогло коняшкам. Конифея на свалку истории пора. 22.11.2025

Адекватный спартач Я могу. В поле - Карась, на Варе - Казарцев. Связка КаКа ни к чему хорошему привести не может. 22.11.2025

spar001 Спартак удивил... по хорошему 22.11.2025

Илья858 Спартак с заслуженной победой! Убрали панику и истерику, добавили понятные задачи для игроков - сразу дали результат. 22.11.2025

МАО И даже печально 22.11.2025

А где Субулька? все по делу. в равной игре победил характер. с победой КБ братья! 22.11.2025

Врн36 Хочеться поздравить персонально ио гл тр Спартака с первой победой в рпл, да еще и в дерби 22.11.2025

GeoMaS С почином Романова! 22.11.2025

sargon С победой КБ... можно не выиграть чемпионат но ЦСКА обыграть обязаны! Вперед Спартак! Ву и Джи мощный матч.. браво Денисов я тебя всегда ругаю... но играй как сегодня и ты изменишь к себе отношение. 22.11.2025

Evgen k Спартак играл лучше и заслуженно победил.. 22.11.2025

КирпичИнвест Молодец, Романов! Отлично настроил команду на игру. И тактику подправил. Впятером прессинговал Спартак на чужой половине при счете 1:0. Когда такое было? Браво! 22.11.2025

МАО Кто лучше играл. тот и выиграл. И пенальти ещё не поставили. Один Xg спартаковский чего стоит. раза в 4 больше. 22.11.2025

КирпичИнвест Справедливый результат. Спартак сыграл выше всяких похвал. С победой! 22.11.2025

ёzhic8 Кони, ну это грустно. Мысли никакой, круговой-некруговой - играть в футбол надо Удивили 22.11.2025

Роман Морковкин На классе! Даже не заметили так называемых лидеров чемпионата. 22.11.2025

Barac Obama Это не кони...Это пони... 22.11.2025

Адекватный спартач Всех КБ с заслуженной победой! Карасю пусть купят абонемент к окулисту. 22.11.2025

GeoMaS Вот что значит уверенное спокойствие тренера! 22.11.2025

Дмитрий Кахигаыч, даёшь Романова главным тренером!!! 22.11.2025

Леший Победа Спартака по делу - играл интересней и острее. Но сия победа - в пользу Краснодара, Зенита и Локо. )) А и.о. Романова - с успешной тактикой и настроем команды! 22.11.2025

Muck Mcclane Ебляк ау ? ты где ? 22.11.2025

TomCat Отстой. 22.11.2025

vkirs Спартаковцев с Победой! 22.11.2025

Spartak-Online С Победой! Заслуженно! 22.11.2025

+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+ КАРАСЬ ОПЯТЬ ПОПЛЫЛ 22.11.2025

КС Спартак с победой! Романова оставлять)) 22.11.2025

Dmitriy Nekrasov Красно-белые, с победой! Легко, на классе. Привет ток траму и спирту. Должны были выносить с крупном счётом. 22.11.2025

kapran Не унывать !! Брать очки с отсайдерами . Спартак с победой . 22.11.2025

sirah С победой, братья! Посмотрим, что будет дальше... Игры красивой не увидели сегодня, но есть результат. 22.11.2025

Алексей Х С заслуженной победой, КБ!! Карась старался, как мог, конечно, но не смог)) Заклятые, не унывать! Ничья по итогу чемпа - заслуженно. Вперёд, Спартак! 22.11.2025

Jean4 Реванш за матч первого круга взят, с заслуженной победой! Но, может кто-нибудь объяснить почему отменили чистый пенальти? У нас новые правила? Коснись мяча и можешь срубить нападающего врывающегося в штрафную? 22.11.2025

Denissimo Вывод дня - игра фигня. 22.11.2025

baruv Ничейная игра. У Локо хороший стимул в завтрашнем матче в Черкизово. 22.11.2025

NGE Даже Карась коням не помог! С победой КБ!!! 22.11.2025

TokTram_ Дерьмо случается. Особенно после перерыва на сборные. Ждём форварда. 22.11.2025