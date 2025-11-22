Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:48

«Спартак» обыграл ЦСКА в первом матче после отставки Станковича

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» на своем поле победил ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 43-й минуте забил Игорь Дмитриев после подачи Эсекьеля Барко с углового. Первоначально гол записали на аргентинца, но после переписали на Дмитриева. Полузащитник стал первым российским автором гола «Спартака» в текущем розыгрыше РПЛ.

«Спартак» провел первый матч после отставки Деяна Станковича. Обязанности главного тренера исполнял Вадим Романов. С 28 очками красно-белые занимают шестое место в РПЛ.

ЦСКА (33 очка) идет вторым в турнирной таблице. У армейцев прервалась серия из трех побед подряд в РПЛ.

Полузащитник ЦСКА Матия Попович и&nbsp;хавбек &laquo;Спартака&raquo; Эсекьэль Барко.«Спартак» начал жизнь без Станковича с победного дерби! Путь ЦСКА на первое место закрыли угловой от Барко и гол Дмитриева
Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
22 ноября, 16:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:0
ЦСКА
301

  • футбол это спорт

    Может и не в каждом эпизоде, но в целом надежнее и опаснее. Только с такой игрой его почему-то только на лидеров хватает. Поэтому и болтается в таблице где-то около них.

    22.11.2025

  • rastasick

    Смотрел по тв..Один вопрос назрел-почему коней изображает конь,а свиней какой-то чел в доспехах?

    22.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Ты морква в собственном зад.проходе, настольео далек от понимания футбола как твоя морковка от хрена настоящего.

    22.11.2025

  • Олег Каноков

    Взаимный привет!Ну,мои поздравы,заклятый!)

    22.11.2025

  • П_о_в_а_р

    Грустно

    22.11.2025

  • rastasick

    а кто-то говорил,что больше не за спартак)флюгер,как и все свиньи

    22.11.2025

  • VD44

    Сегодня мы именно обыграли Коней, кроме 15 минут в первом тайме, гости выглядели бледно, всех, КБ, с победой, команде удачи и прогресса!

    22.11.2025

  • Олег Каноков

    Не стал бы его называть слабым,а косяки бывают у всех.

    22.11.2025

  • футбол это спорт

    Жедсон нарушил, но армеец ДО ЭТОГО успел отдать пас и сразу после уже не имел к мячу никакого отношения. Судьи могут не свистеть сразу, а дать продолжение, если мяч остался у команды. Потеряли его армейцы на втором-третьем пасе после нарушения.

    22.11.2025

  • Як Цидрак

    Я правильно понял из комментов, что ипанутое КБ-сообщество опять встало с колен?

    22.11.2025

  • rastasick

    Игра была равна…

    22.11.2025

  • FAB2856

    Да ладно! Карась особо не насрал, как он это делал обычно. Но! Игры нет, тренера нет, перспективы нет! 6 место…

    22.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Договор об использовании логотипа ЦСКА футбольный клуб заключает с Министерством Обороны РФ.. ФК ЦСКА юридически явояется частью спортивного комитета МО РФ.

    22.11.2025

  • Электросталец

    к голеадору вашиковскому ночью готов?

    22.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Привык пукать из-за угла - то твоя привычка.

    22.11.2025

  • PronoMaster

    С победой КБ!!!

    22.11.2025

  • Spartak-Online

    Он знает)

    22.11.2025

  • Олег Каноков

    А спартаковцы должны были перестать болеть за свой клуб после смены названия "Пищевик" или "Промкооперация"?)

    22.11.2025

  • URMA

    Ну,что сказать про это дерби?. Во первых судьи отработали плохо. Просто не владели игрой. Отсюда и постоянные нарушения и остановки. Думаю пенальти можно было давать. Фол от Дивеева был. Но Карасев видимо чувствовал себя не в своей тарелке из за того,что в самом начале игры пропустил нарушение на Круговом. Там ведь было видно,что вратарь просто снес армейца. Можно было давать пенальти. Но не дал. В итоге потерял уверенность и контроль за игрой. Теперь по игрокам. Дивеев конечно мужик с характером. А вот футболист неважный. Столько ошибок при пасе,это надо очень постараться,что бы делать подарки сопернику. Ну и вся команда ЦСКА выглядела блекло. Ни в нападении,ни в защите ничего не получалось. Пропущенный гол тому подтверждение. Акинфеев тоже не выручил. Так что с такой игрой, навряд ли команда будет хотя бы в призерах. С таким нападением уж точно. Разочарован!.

    22.11.2025

  • Алексей Х

    Привет! По делу результат, согласись.

    22.11.2025

  • Maxzet7717

    Я за сильный и конкурентный чемпионат. Чем больше сильных команд,тем интереснее смотреть. А Спартак в последние годы,особо своих болел не радовал. P.S. Сам,за Зенит болею. Уж угараздило меня,в Санкт-Петербурге родится. Точнее в Ленинграде

    22.11.2025

  • EasyRider_SM

    стесняюсь спросить пенальти в первом туре был , а сейчас это не пенальти ?

    22.11.2025

  • Aprel

    ВАР можно смело распускать...А там и до госдуры у народа руки дойдут! :relaxed:? Спартак вперёд! :relieved:

    22.11.2025

  • svnest

    мозги пусть купит

    22.11.2025

  • Капитон Матроскин

    А Дмитриев мне прям очень-очень нравится!!! Хотел бы его видеть в нашем стане, как когда-то папку его!!)) Спартачей с качественным открытием!!

    22.11.2025

  • 199

    Нисколько не болельщик пищевика и пони, но комментаторы - полный пипец. В наглую топили за пищевик, аж визжали отрадости. Клоуны настоящие. ЭкспЭрды.....мля.

    22.11.2025

  • Хрюн Моpжов

    Спасибо за пояснение! Ой, а я как дебил полез посмотреть матч прошлого тура Ахмат-Спартак... Ой-ой, а там 16-24:rofl::rofl::rofl: Любезный, совет Вам бесплатный имею дать: Вы бревнышки в глазиках-то сперва поправляйте, а потом уж пояснения поясняйте:wink: З.Ы.: и это... шоб Вам уж совсем тепленько в луже было сидеть, в таких КАЖДЫХ матчах Балтики как игры с Рубином и Ахматом у талалаевцев меньше 20 нарушений. Я бы даже сказал 20- нарушений:kissing_heart:

    22.11.2025

  • Роман Морковкин

    Аглобль, низко шмякнулись вы? Хороший пинок седня был? Ждите, Аглобелька, это только первый пиночелло. Будет ещё много таких по тупым лошадиным мордам. :hugging:

    22.11.2025

  • Listerman

    Бавария скорбит ..по Акинфееву...

    22.11.2025

  • ToLkUnet

    С победой Спартак, всё по делу, про судей не буду

    22.11.2025

  • плохокот

    Не повезло вашим. На дурака пропустили. Сами на дурака не забили. Ни у кого преимущества не было. Трудно сказать кто больше виноват Обляков или Акинфеев в голе Счет по игре.

    22.11.2025

  • EasyRider_SM

    да всех вместе с болелами ... цкг !

    22.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Здорово смотрелся Денисов, Ву и Джику. Практически полностью переиграли ЦСКА. Пенальти был, были ещё несколько моментов, где должны были завершить голом. Грамотно Умяров сыграл по Облякову, а Кисляка передавали по ситуации. Спасибо мужикам за игру! Реванш за прошлый матч состоялся. Вперёд, Спартак!

    22.11.2025

  • ToLkUnet

    Что то после сборной вы всегда не в себе, привет

    22.11.2025

  • DaviT MosKv

    по вашей логике, за кого должны болеть истинные цээсковцы , если этот клуб не имеет никакого отношения к армии юридически? интересно просто

    22.11.2025

  • Maxzet7717

    При всем уважении. Это не результат. Это отдельно взятый матч. Результат увидим в конце чемпионата!! Без обид.

    22.11.2025

  • Стрелец 63

    Не Литвинов. - Левников.

    22.11.2025

  • Faierman 32

    Скару больше,там и ЖЕРСОНА не было)

    22.11.2025

  • fell62

    Шо , опять поросята поднялись в коленно-локтевую позу ?

    22.11.2025

  • Tony Lee

    Про потери у ЦСКА - разговоры в пользу бедных. У нас тоже не играли те, кто делал погоду в предыдущих матчах - Солари, Гарсия. Многие после игр своих сборных за тридевять земель.

    22.11.2025

  • EasyRider_SM

    хорошй коммент ! карась конечно ручной , какой пенальти высосали в первом туре и какой не дали сейчас ... однако

    22.11.2025

  • Стрелец 63

    Да и Максименко сегодня, как ни странно, за нас играл, а не за соперников.

    22.11.2025

  • Saypin

    зоофил? или работник зоопарка?

    22.11.2025

  • Игорь Сергеев

    Блин!!!! А раньше этого недотренера-истеричку выгнать не могли? Спартак с рабочей Победой! Три очка на дороге не валяются.

    22.11.2025

  • Роман Морковкин

    А вот он ты, тупорожкин. Бэнця, Бэнць, Бэнцишка... Скажи пожалуйста, как со Спартаком сыграли а? Моментов много ль создали? :hugging:

    22.11.2025

  • nikvp

    Карась провалил матч и хорошего футбола не получилось. Фолы без свистков - это не футбол. Карась не свистел в обе стороны.

    22.11.2025

  • Saypin

    а по игре что? поток бредятины какой-то

    22.11.2025

  • ALEX1984

    Выиграли по делу . Карась сильно не навредил , хотя пенальти обязан был ставить .

    22.11.2025

  • NGE

    Почему так мало?! Минимум 5 Надо было удалять! (стих для коней, чтобы не плакали)))

    22.11.2025

  • Анкль Бэнксий_

    Тупень, как были на 6-ом, так и остались.))

    22.11.2025

  • НВ

    С победой всех болельщиков, команду.... карась, слегка поехал.... пенальти чистейший отменил, потом свистел в пользу коней.... Глебов, Лукин просто хамовитые люди....

    22.11.2025

  • Старшой0754

    ХА-ХА-ХА удары в створ 1-1...

    22.11.2025

  • NGE

    Коснуться мяча недостаточно. Если бы мяч после его касания отскочил в сторону - это одно. А так, Зобнин как бежал с мячом, так и продолжал бежать с мячом, когда его поймали на бедро

    22.11.2025

  • Saypin

    а в дупло то от кого залетело?

    22.11.2025

  • NGE

    Специально для дебилов поясню: у Балтики в КАЖДОМ матче 20+ нарушений. И если у Спартака Карась "половину" пропускал, то у вас 3/4;)

    22.11.2025

  • Анкль Бэнксий_

    Дебилина, высоко поднялись?))

    22.11.2025

  • Pablo_75

    Смена тренера взбадривает команду. Первый матч после смены почти всегда выигрывается. Надо поменять тренера 30 раз - и Спартак чемпион! Ну и я лично готов возглавить команду 21-м туре, обыграть Зенит.

    22.11.2025

  • légionnaire

    к деньгам, не иначе)

    22.11.2025

  • Роман Морковкин

    Бэнциль, как со Спартаком сыграли?)

    22.11.2025

  • kamrad.andrey76

    Да что говорить - пенальти то надо было назначать в ворота конявых. Где они нашли игру Дивеева в мяч? Но и это не помогло

    22.11.2025

  • the gathering !

    может еще поклон Питеру отвешивать входя в город через Московский вокзал?

    22.11.2025

  • Dzhoni Dep

    Жирный ноль голевых моментов у ЦСКА. Ноу нейм ио быграл лучшего тренера РПЛ. В этом сезоне армейцы никогда не были так беззубы. Объяснений просто нет, кроме того что поставь тренировать любого с улицы кроме фриков этот см и будет результат.

    22.11.2025

  • Роман Морковкин

    Англя Бэнця, где ты, сучка? Вылазь сюда, чертополох, будешь рассказывать, почему вы такое дно. :hugging:

    22.11.2025

  • Стрелец 63

    Ну как не мог? Мог. Например, гол не засчитать. Если честно, я думал не засчитает.

    22.11.2025

  • плохокот

    Если мяча коснулся, то не привез. Не коснулся бы, то было наррушение при отборе. Но все это не имеет значения, на результат никак не повлияло. Обсуждать нечего.

    22.11.2025

  • kamrad.andrey76

    Нет пенальти в пользу ЦСКА, нет удаления - ЦСКА проигрывает (с) Спасибо за внимание!

    22.11.2025

  • Listerman

    так он смотрящий в клубе ему там все дозволено

    22.11.2025

  • Spartak-Online

    и штопает дупло )

    22.11.2025

  • Skorz.

    :fire: Спасибо и Удачи !

    22.11.2025

  • Роман Морковкин

    Ну чё, Спиртяжка, пердачеллу рвёт твою? :hugging:

    22.11.2025

  • Вадим Антропов

    Сынку! Это РПЛ = Кубок НЕИНТЕРЕСЕН 70% болельщикам...

    22.11.2025

  • П_о_в_а_р

    Хохла забыли спросить

    22.11.2025

  • légionnaire

    поэтому тот же судья поставил за игру в мяч опасный штрафной в сторону Спартака. Ведь это другое, как сказали комментаторы, намерение было на опасную игру ... обхохочешься

    22.11.2025

  • Saypin

    не могли. регламент-с

    22.11.2025

  • Хрен Хреновый

    Багаж Станковича, не иначе

    22.11.2025

  • Стрелец 63

    Так в то нарушение ВАР не имел право вмешиваться. Это не красная, не гол. Карась зевнул - всё! Заиграно.

    22.11.2025

  • Псевдоним

    не назначил пенальти конифею, карасев это позор,

    22.11.2025

  • SP2

    ну усё, кажись возродился спартачок то! тренер почти романцев, гол забили, не пропустили. кажись труба всем краснодарам и зенитам )) Сдаёмсиииии!!

    22.11.2025

  • Фобия

    Какие же долб...ы у нас сидят, за последнии 30 лет - везде! По пенальти! Касание мяча или игра в мяч? Не смешно? Чистый пенальти но...Для чего создан ВАР, если у руля РФС - Дюковщина и Газовая гидра! Из судейства создана пародия! Басманная блевотина, власти жуликов и воров, из всех щелей гнилых половиц...Слов нет! Думаете будет разбор пенальти? ШИШ! Шиш Вам по всей....Позорище! Россия будет свободной от РФС! :face_with_monocle::money_mouth::relieved:

    22.11.2025

  • П_о_в_а_р

    Претензии к Карасю исключительно болельщицкие. Ни одного серьезного косяка не заметил.

    22.11.2025

  • Алексей Епишин

    Даже Радимов при всей своей любви к Спартаку в шоке от отмазок кротов

    22.11.2025

  • ValeraK

    Вот радости-то))

    22.11.2025

  • Listerman

    ЦСКА давно живет по воровским понятиям --Акинфеев смотрящий и все живут под его капризами ..

    22.11.2025

  • Saypin

    свисток был? неа. Был свисток чуть позже и указание на точку.

    22.11.2025

  • aug081266

    А сколько забили остальные поросята?...Кроме левого гола ни одного?...Или у твоих это называется по другому?...Свиньи на аэродроме,да?...

    22.11.2025

  • Saypin

    значит его не было

    22.11.2025

  • П_о_в_а_р

    :fire::fire::fire::fire::fire:

    22.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Игры никакая от этих команд в этом матче. Где тут выше якобы "похвал"?

    22.11.2025

  • Saypin

    горит?

    22.11.2025

  • Zuschauer

    СЭсцовцы ироды. Всегда перед дерби берут вью у Дивеева. Он потом пасует чужим и попасть вообще ни в какие ворота не может.

    22.11.2025

  • -философ-

    Дружески Вас приветствую и рад, что Вы есть :handshake::handshake::handshake:

    22.11.2025

  • Saypin

    ты чо в колхозе? Свиньи тока там. Так что захлопни и обтекай.

    22.11.2025

  • Олег Каноков

    У меня свои привычки,менять их поздно.)Ваши не обижаются.)

    22.11.2025

  • Saypin

    так не сыграл если.

    22.11.2025

  • Особое мнение ^^^

    Прикол, свиньи, как всегда, берут в своих тупых комментах числом))) Ну, Карась, как обычно, был вам в помощь, так что не скулите)))

    22.11.2025

  • Lars Berger

    "Спартак" - молодец!

    22.11.2025

  • sargon

    Единственная свинья тут это ты и твой грязный язык

    22.11.2025

  • Haiaxi

    Опять Талалаев прав))

    22.11.2025

  • Saiga-спринтер

    колхозчи из тушино.

    22.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Пукальщик из-за угла .. поздравлять пассив Лукойла с победом - то удел недалекого примитивного болелы, далекого от истинных цеэсковцев.

    22.11.2025

  • Zuschauer

    Дивеев на удивление слабый защитник. Правда, он, типа, брал на себя ответственность, играл вертикально, а не поперек, начинал атаку. Но не умеет он пасовать своим.

    22.11.2025

  • andreichf

    Это с кубком или без?

    22.11.2025

  • Porco Rosso

    Надеюсь, победа в этом матче добыта спартаковцами не благодаря "эффекту новичка".

    22.11.2025

  • Max Stch

    Ждём Игоря Чачевича

    22.11.2025

  • За спорт!

    Неожиданно. Станок, учись.

    22.11.2025

  • Стрелец 63

    Удивительно, что первый гол засчитали. Могли повестись, там Игорёк вон как орал!

    22.11.2025

  • Псевдоним

    С абсолютной победой братья

    22.11.2025

  • МАО

    Туда

    22.11.2025

  • Ganimed

    Ну пенка же была на Зобнине, но Спартак выигрывал и её понятно,не дали:rofl:Всех с победой, были сильнее ослят и ещё покусаемся:sunglasses:

    22.11.2025

  • Вадим Антропов

    ПЕРЕПИАРИЛИ красно-синих выскочек = МЁРТВЫЕ ((. Ну, а Спартак вновь ВОЗРОЖДАЕТСЯ... Результаты последних 10-11 матчей: 1 Зенит 7-3-0 , 24* 2 Спартак 7-2-2 , 23 3 ЦСКА 7-1-3 , 22 4 Краснодар 6-3-1 , 21* 5 Балтика 5-5-1 , 20 6 Локо 4-5-1 , 17* 7 Ростов 3-6-1 , 15* 8 Акрон 4-3-4 , 15 :soccer: круглый )

    22.11.2025

  • Сергей-за Зенит с 1988г.

    Ну хоть с Геничем все понятно. Теперь все просто. Друг Романова с детства. Или и сейчас не красно-белый?? :joy:

    22.11.2025

  • Tony Lee

    Пенальти в прошлой игре был гораздо более липовым,чем сегодняшний отмененный.

    22.11.2025

  • Стрелец 63

    Ну так за неделю Валерины уроки не выветрились.

    22.11.2025

  • Abellardo

    Аргументируйте, пожалуйста.

    22.11.2025

  • Горын

    Свиньи покусали кляч. Клячи пытались лягаться. Не получилось.

    22.11.2025

  • bvp

    Спартак был немного лучше, хотя моментов было немного, с голом повезло.

    22.11.2025

  • Tony Lee

    О, ещё один неадекват. Зобнин уходил от Дивеева легко. Если бы не шлагбаум. И мяч остался бы у Зобнина - прямо перед воротами.

    22.11.2025

  • Стрелец 63

    Ну да. Это те, кто отс...ют. Поэтому их так и назвали.)))

    22.11.2025

  • ...ТЬконейБомжей

    Всех с победой! Даже ручной карась гинера не помог и гопники на вар.

    22.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Дуремар борматушно-сельпошный твоё место у своих вонючих клончиков с пердежом, далеким от понимания футбола за 3,8 - 4,5 сек. по системе переведенного Бескова в ташкент. прописку.. Бегай за профессионалом .. все едино вскоре крякнешь в бушлат из древесь .. таким же псевдо-спортивным гемороем-геймерским в тошлиловке задрипанного пгт.

    22.11.2025

  • richardford

    Зенитка, если завтра обделаетесь в Горьком, ну тогда я не знаю, что вам от футбола надо. Спартаковцы молодцы сегодня.

    22.11.2025

  • Горын

    А ты точно матч смотрел? Пару -тройку свиней точно удалять надо было. ( Не болельщик кляч)

    22.11.2025

  • Lars Berger

    По судейству. Это был такой матч, что Карасёва обе команды вправе назвать "соболевым". Это - Дерби! Это - когда искры и треск на поле!.. Не каждый выдержит!..)

    22.11.2025

  • igorlvov

    В России нет ещё пока команды лучше СПАРТАКА! Всех братьев с ПОБЕДОЙ!!!!!!!!:)))))..........А судья! ЁЁЁ Слушайте если этот карась лучший в нашем судействе, то что же тогда худший? :))))) ПИПЕЦ просто НОЛЬ!

    22.11.2025

  • Стрелец 63

    А в прошлой игре пенальти прям чистый был... Карась-то откровенно за коней игру вёл. Даже его обоснование о не пенальти смешно выглядит. Ну сказал бы, что перед Дивеевым Жедсон нарушил, было бы честнее. Хотя в ту ситуацию ВПяр не имел право вмешиваться. Игра в мяч... Какая на хрен игра, мяч как летел к воротам, так и летел. А Дивеев Зобнина снёс, Это чистый пеналь. Гораздо чище, чем в первом круге на Аллеандро. Ээх... Ну ладно. Главное Спартак выиграл. И не сказать, что случайно.

    22.11.2025

  • SPT

    Спартак был сегодня лучше...

    22.11.2025

  • traveller09

    Я б на месте ЕвгенЛеннорыча предложил Карасеву наградой пистолет. Не справился?! Так уйди хотя бы красиво.

    22.11.2025

  • Капитон Матроскин

    Голы с угла становятся нашим проклятием. Вина в голе Игоряна! Почему на ближней штанге не стоял игрок??(

    22.11.2025

  • Роман Морковкин

    Это же надо, с самой весны преданные болельщики Спартака умоляли руководство не только не продлевать Станковича, но и выпнуть этого физрука из клуба с позором. Но увы, не достучаться было. Представляете, сколько очков недосчитались из-за этого!

    22.11.2025

  • ТИМ

    Спартак с заслуженной победой. Станкович должен был давно уйти...

    22.11.2025

  • Muck Mcclane

    спасибо Ёкинфею за очередное очко !

    22.11.2025

  • Tony Lee

    Он плачет под шконкой

    22.11.2025

  • Ros Rossi

    Игра была жёсткая и ровная, гол ошибка Акинфеева, не простительно такому опытному уважаемому и заслуженному вратарю такие ляпы делать!

    22.11.2025

  • Сергей А.

    у пу такая же. Ещё и ручку бросит для убедителтности. И такой же несменяемый:grin:

    22.11.2025

  • Горын

    Понравилось как коментаторы визжали, что оглобля в мяч не СЫГРАЛ.

    22.11.2025

  • Zuschauer

    Кто не скачет, тот Спартаку не тренер.

    22.11.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    по игре.... ну никак... на настрое выйграли.... С ПОБЕДОЙ!!!:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

    22.11.2025

  • Lars Berger

    В первые 30 минут нашим было непривычно, что их тренер не носится по бровке и не орёт благим матом...) Вперёд, "Спартак"!

    22.11.2025

  • Капитон Матроскин

    Было предчувствие такого результата перед матчем. Слишком сильно во всех СМИ захвалили нашу команду и считали фаворитом!! А мы такого не любим! Да и какая-то недозаряженность чтоли виднелась. Плюс важного для нас Круга травмировали в начале… ну, ничего, Спартаку было нужнее, это очевидно! Ждем завтра ничью и идем дальше!)

    22.11.2025

  • Aprel

    Кто-то сомневался в победе? Вперёд Спартак! :slight_smile:

    22.11.2025

  • sargon

    Спартак с победой а не Тушино

    22.11.2025

  • hill d.

    Вперед Спартак :clap:

    22.11.2025

  • lvb

    То есть игра ФК СМ тебя мало интересует? Выгрызать очки как в сезоне 16/17.. отлично и радует. Но настоящие болелы ФК СМ.. им этого мало, им красоту и командную "химию" имени Черенкова/Гаврилова подавай. Я тебе еще напомню что со сходной "битвой" на поле мы взяли "серебро" в 1974, не имея "звезд" кроме Ловчева и Прохорова.. И народ не особо радовался)

    22.11.2025

  • Muck Mcclane

    с такими как обляк с мусой и им подобные сегодня выглядели как последнее hомnо !

    22.11.2025

  • Питерский пёс

    С победой, в первой игре липовый пеналь, тут чистый не ставят

    22.11.2025

  • инок

    Спартак с победой! Но качество футбола в исполнении обеих команд было на очень низком уровне. Было много борьбы, нервов, но не футбола.

    22.11.2025

  • rac135

    Даже ивестная тройка наипродажнейших решал - КАРАСЕВ-КАЗАРЦЕВ-ЛИТВИНОВ - не помогла сиполапым меринам-костоломам)) ДЮКОВ В ЯРОСТИ!!! Быть им без денег)))

    22.11.2025

  • футбол это спорт

    Конечно Дивеев не изменил траекторию мяча своим "касанием". Но мне показалось, что свою ножищу он выставил где-то до линии штрафной. Да и перед этим Жедсон конечно зацепил армейца, хоть тот уже успел отдать пас да и не сразу упал. Но тогда и Максименко можно бы штрафануть, когда он пусть и нечаянно , но срубил Лукина в штрафной. По-моему при 2 спорных моментах счет по неназначенным пенальти 1:1

    22.11.2025

  • Lars Berger

    Благодарю! И - удачи вам завтра!..

    22.11.2025

  • Tony Lee

    Сегодня, к сожалению, игру посмотреть полностью не удалось. Но сложилось впечатление что Спартак сегодня был командой. Именно командой, а не набором игроков. С победой, мужики! Всё по делу. пс: конским не унывать. До скорых встреч!)

    22.11.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Уважение Излучению Гаврилова за такие глубокие познания истории российского футбола! А ещё два европейских трофея для России выиграли в основном воспитанники Академии Зенита (школы "Смена").

    22.11.2025

  • diskmen

    После матчей на сборную ЦСКА проигрывает 3 матч подряд.Сначала Ростов,потом Локомотив,теперь Спартак.Игры как таковой небыло.Толчки,тычки и падения.Весь матч постоянные стыки.Но в и итоге запомнится для всех Ляп Акинфеева.ПЕрвый он сделал с РОстовом.

    22.11.2025

  • П_о_в_а_р

    Отсайдеры отсадят

    22.11.2025

  • Skorz.

    :blush::thumbsup:

    22.11.2025

  • Топотун

    Станок это торба !

    22.11.2025

  • Дмитрий Даниленко

    Игра была равна....Ни о чем....В таблице ничего не поменялось.В зиму срочно нужны два напа. НОРМАЛЬНЫХ.Два бревна в аренду сдать.Иначе из тройки выпадем.

    22.11.2025

  • КирпичИнвест

    Мои поздравления:handshake: Ваши сегодня не только взяли три очка, но и показали очень целостную игру. Молодцы!

    22.11.2025

  • андрей андреев

    Ожидалось. ЦСКА не может постоянно выезжать на полузащите и Дивееве. В данном случае не важно, Спартак- не Спартак.

    22.11.2025

  • Zuschauer

    И чё? Из-за Карася уже и поговорить людям нельзя? Да и не виноват он.

    22.11.2025

  • Береги руку, Сеня!

    Карасев - продажный карась Гинера. Вернули должок.

    22.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Сегодня Спартаку прощаются все грехи...с победой!!!

    22.11.2025

  • Spartak-Online

    Денисов молодец , хорошо прибавил в последнее время .

    22.11.2025

  • оппонент

    Мастерства минимум. Одна борьба. Комментаторы как обычно на первый план выдвигают слово "дерби" и приписывают свои восторги. Ну и забитый гол в суматохе подстать самому матчу. Другой врядли мог залететь, разве, что с идиотского пенальти.

    22.11.2025

  • Sparta

    давно надо было скидывать балласт....

    22.11.2025

  • Ботокс007

    Мусаев в ЦСКА - это всегда минус один. Что непонятно менеджменту клуба?

    22.11.2025

  • andreichf

    Коней дублем размотали и лысый не помог

    22.11.2025

  • Spartak-Online

    У Акинфея привычка дурацкая , если сам накосячил , то надо орать или на игроков или на судей.

    22.11.2025

  • Овечкин

    Мне не нравится этот бородатый чел с пробритой полосой для челки. Это не тот человек, который сможет сделать Спартак сильным. Скорее, бабским. Спартаку нужен человек с мощным бекграундом.

    22.11.2025

  • Врн36

    Армейцы сегодня выгдядили не очень, как то не в своей тарелке. Красно-белых с заслуженной победой

    22.11.2025

  • КИРИЛСОН

    он загубил пару 100% голевых атак своими действиями... ему впереди вообще нечего делать, в отборе он был очень хоош в свое время

    22.11.2025

  • Секир-башка

    Заслуженная победа. Спартак немного засушил игру во втором тайме, но это было оправданно. Романова - с удачным дебютом.

    22.11.2025

  • А где Субулька?

    отойди от зеркала и все опять будет хорошо.

    22.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    он свиньям помог

    22.11.2025

  • lvb

    Дурашка, иди обтекай. Можешь нажраться, "балтика9" и фунфырики твое все. "Плачь и смотри", счет на табле. Сынку, ты в футболе аки.. конь.. в апельсинах. БГГГ

    22.11.2025

  • Alexey Tarasov

    Ладно-проиграли бывает,чемпионат продолжается Не расстраиваться , спартак с победой Тем интересней будет второй круг Но видно-силы заканчиваются Без качественного усиления будет- тяжело в дальнейшем П/С дед Думбай приезжает-может его подписать?

    22.11.2025

  • AZ

    Вот что отставка животворящая делает!)))

    22.11.2025

  • Viper1

    херню пишите. игры в мяч не было. было касание мяча. он не заменил направления. Рома выходил на удар. арбитрам следует правила поучить

    22.11.2025

  • Skorz.

    Можно сказать , что Спартак был на один шаг , но впереди ЦСКА и вырвал Победу , с чем клуб нужно и поздравитьь ! Ничейный результат , наверно тоже имел право на жизнь .) Думаю , решающее значение на результат , оказали болельщики . _______________________________________________________--- Для ЦСКА , такой проигрыш был не стыдным , но команда показывала более запоминабщиеся игры . все отиграли на "4" . Клубы сегодня дали понять , что следующие игры они проведут , еще более результативно !

    22.11.2025

  • -философ-

    С победой, красно - белые. Реванш удался. Спасибо, Станкович, твой багаж не подвёл, и ты не подвёл, что оставил наконец-то команду в покое.

    22.11.2025

  • Spartak-Online

    Анкль Беньский - сюда иди!))

    22.11.2025

  • подтверждаю-ДЕНИСОВ сегодня был чудо как хорош,очень сильно удивил и порадовал

    22.11.2025

  • П_о_в_а_р

    Я за него. Чего изволите?

    22.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Несгибаемый Спартак оседлал резвого коня...молодцы!!!

    22.11.2025

  • Сергей А.

    Каррера прыгал не меньше. поэтому нескольких подкупили и слили. пиджаки быстро провоняют

    22.11.2025

  • Listerman

    кони надо больше пиарить своих пони в ленте в вк

    22.11.2025

  • rac135

    «Спартак» победил ЦСКА (1:0) благодаря работе Станковича!

    22.11.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    У вас хорошая Академия. Можно вспомнить ещё рекордсмена по голам в одном матче на ЧМ.

    22.11.2025

  • SP2

    а не вырубив ключевого игрока соперника выиграть было нельзя?

    22.11.2025

  • alex111

    Как судил карась было просто омерзительно. Откровенный мерзавец и подлец , но даже это не помогло коням . Спартак хвалить не буду ,игры по прежнему никакой нет , беготня , суета и полное отсутствие мастерства в последнем ударе, с 2 метров забить не могут, тьфу !!! Единственный позитив - это 3 очка и не более того. Кто будет тренером и где его взять не могу даже преположить и на этом всё .

    22.11.2025

  • viktoryahin

    С Жерсонам это к Зениту. А по сути так и сказал бы фол игрока такого-то поэтому штрафной в пользу Цска. Нахера говорить игра в мяч????

    22.11.2025

  • Zuschauer

    К тому же мяч к Зобнину попал после фола Жерсона. Карасев должен был этот фол фиксировать. Тогда единоборства Зобнина и Дивеева просто не было бы.

    22.11.2025

  • Abellardo

    Надо было вернуть к нарушению пред этим моментом и никаких вопросов бы не было.

    22.11.2025

  • Viper1

    Мужик!

    22.11.2025

  • ровнов

    Акинфеев подложил ЦСКА свинью. Он это умеет.

    22.11.2025

  • Алексей Епишин

    ох уж эти Наташки. сперва неделю ныли что Карпин им Облякова сломал. теперь во флеш интервью ноют что им судьи играть не дали! капец. после такого судейства им еще наглости хватает жаловаться. не я понимаю что карась свой гонорар не отработал так как надо, но совесть то иметь надо

    22.11.2025

  • Балу

    Спасибо за неравнодушную игру, спартачи!

    22.11.2025

  • Рабинеришко

    верю в локо

    22.11.2025

  • справедливости ради скажу-пенальти там не было. ибо ЖЕРСОН несколькими секундами ранее нарушил правила на армейце

    22.11.2025

  • hant64

    Ну всё, понеслось - ждем в ближайшее время десяток статей про выздоровление Спартака и с прогнозами, через сколько туров он станет чемпионом:grin:.

    22.11.2025

  • viktoryahin

    Карась его и дал. Находясь в 2х метрах. Потом посмотрел видео и сказал игра в мяч. Вот такие они российские арбитры.

    22.11.2025

  • П_о_в_а_р

    Как будто Валера их сегодня тренировал

    22.11.2025

  • vkirs

    Про судью - достаточно посмотреть количество свистков во втором тайме в пользу ЦСКА

    22.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Пендель был....видели все....кроме карася...доколе!!!

    22.11.2025

  • Russpiel

    "Если надо объяснять, то - не надо объяснять" (бесполезно) Раз защитник первый на мяче, то у него преимущество. Имеет право вытянуть ногу за мячом. Игра. Нападающий не нашёл ничего лучше, как прягнуть на уже выставленную ногу. Головой вперёд. Но предвзятые будут писать 'срубил'.

    22.11.2025

  • spartsmen

    ожидал чего-то такого и по результату (вопреки всему), и по тому, как сложилась игра. спартак как всегда отличился дешёвым просёром дорогих моментов (хотя самый дорогой был у дивеева), а цска ... ну, кроме того, что там окончательно сформировалось второе его величество в лице мойзеса, ничего нового. представляю, что, когда (и если) клубы появятся в еврокубках, то судьи сильно удивятся этому стаду непуганых идиотов и даже не будут убирать карточки в кармашек. --- как же хорошо, когда практически не видишь тренера своей команды...

    22.11.2025

  • aug081266

    То есть,когда твои касаются мяча то они на нём первые а когда соперники то не считается?...А фол на армейце с которого и начилась эта атака ты,как я понимаю,совершенно не видел...

    22.11.2025

  • Saiga-спринтер

    По уровню футбола матч примитивный. Такой же никакой был и в прошлом сезоне. Про колхозных пусть пишут тушинские. Про ЦСКА - все недроучки себя проявили как примитивные ногомячисты - бесполезный Обляк, безтолковый Дивей и хронический ляпщик Акинфий. Не убрать после 15-20 минут с поля никакого Обляка - к тренерской компетенции Селестина очень большие вопросы. Худший матч армейцев в этом сезоне и кроме бойцовского настроя Мойзеса некого отметить. Футбольная команда без нападающих всегда будет эрзац-командёшкой. Товою же мать - дивизию!.

    22.11.2025

  • Lars Berger

    100 минут эмоций... Не стыдно за команду. Мы победили заслуженно. Игра была не очень, но мы забили, ЦСКА - нет... В этом - разница. Спасибо соперникам за это сражение... Вперёд, "Спартак"!

    22.11.2025

  • Listerman

    Игра не достойная первого места ---просто ни о чем

    22.11.2025

  • Рабинеришко

    дайте вадику поработать

    22.11.2025

  • Роман Морковкин

    Именно сегодня Зобнин на удивление был одним из лучших на поле, пока не устал и не был заменён.

    22.11.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Гол забил воспитанник Академии Зенита, родившийся в Санкт-Петербурге, сын Легенды ФК Зенит из Ленинграда. Лучшим игроком матча признан воспитанник СДЮШОР Зенит, родившийся в Санкт-Петербурге. В начале матча травму получил самый острый игрок ЦСКА этого сезона воспитанник Академии Зенита, родившийся в Ленинградской области. Матч в составе ЦСКА провалил лучший игрок ЦСКА последних лет воспитанник Академии Зенита, родившийся в Санкт-Петербурге. Это - Факт! А вы что думаете по поводу эффективности Академии Зенита и его воспитанников? И в Спартаке мы после Титова увидим когда-нибудь настоящих собственных воспитанников Академии Спартака? И ещё один вопрос: а что с адекватностью у тушканчиков-сектантов, которые ставят минусы под приведёнными здесь Фактами: spartsmen aug081266 Сергей А. Vitalik Klimov? Они не признают Фактов? 2х2=4? Да? Или нет?

    22.11.2025

  • Vitalik Klimov

    Спартак спасибо за победу!!! То что нужно сейчас!!!:grinning::metal:

    22.11.2025

  • Spartak-Online

    В целом игра понравилась . Спартак играл очень дисплинированно, прибавили в командной игре.

    22.11.2025

  • П_о_в_а_р

    Давайте обойдемся без взаимных оскорблений. Ведь во всем виноват Карасев

    22.11.2025

  • Овечкин

    Акинфеева с первым Сухим листом! Когда-нибудь, все вратари почувствуют это...

    22.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    С победой Спартак!!!!

    22.11.2025

  • Abellardo

    Неожиданно, но Спартак сегодня переиграл ЦСКА. Да, заметно что Обляков и Мойзес явно не в форме, но тут уж, извините, надо было на зубах. Спартак впервые, уже и не вспомнишь, за какое количество времени здорово сыграл в обороне и, самое главное, ничего не позволил создать ЦСКА в середине. Вообще удивительно было видеть такой прагматичный Спартак, особенно во второй половине второго тайма, когда они начали очень много фолить, сбивая ЦСКА с ритма. Интересно что будут теперь говорить болелы Спартака про грубую Балтику.)))

    22.11.2025

  • ФОКСИ

    Сдулись пони....за всю игру ни одного голевого момента (можно за уши притянуть только удар Дивеева.)...но зато , как всегда хорош бесполезная посредственная кепка-ладошкин, которого околопоневские круги все время пытются сделать даже не известным , а знаменитым....ха-ха-ха...посредственность, которую никогда не рассматривал ни один европейский клуб....да, еще у поПросят 100-процентный пендаль отобрали....продолжающаяся попыткка сделать единственно возмоожный столичный клуб чемпионом в этом туре не удалась....

    22.11.2025

  • КИРИЛСОН

    Все по делу...защита у красно-белых наконец-то выглядит солидно. Максименко бы еще выгнать... и Зобнина на пенсию... Игра не изобиловала моментами, но накал был... судейскому корпусу, Вар и Карасю, очень не хотелось победы Спартака, прямо на роже было написано... Спартак с победой! Цска не унывать!

    22.11.2025

  • the gathering !

    дивеев 2 мог забить. это как называется? конь в посудной лавке?

    22.11.2025

  • Listerman

    тускло и бледно выглядит игра --когда в воротах никакой пенсионер

    22.11.2025

  • Рабинеришко

    Квартаумвират нас ждёт после этого тура. Кубаноиды всерят Локо, зеня обыграет нижний и у четырех по 33 очка

    22.11.2025

  • lvb

    Принимаю поздравы и сам спартачей поздравляю. Игра была на мой вкус посредственная. Седня ФК СМ считай не играл а выжимал эти три очка. Аналогично играм ФК СМ образца сезона 16/17. Ну и хорошо. Меня еще порадовало отсутствие стада юговских бегающих психов на лавке ФК СМ и цирка и дуристики на бровке от ГТ. Хорошо что этот цирк отправили "чемодан-вокзал.. далее куда хотите")

    22.11.2025

  • Zuschauer

    Мячом Зобнин завладел после фола Жерсона. Так что пеналь там был бы очень спорный.

    22.11.2025

  • Listerman

    Акинфеев ложка дегтя в самом клубе --гоните его под зад и быстрей

    22.11.2025

  • Пахтакор чемпион

    Ну примерно так играли целыми десятилетиями. Тот кто сыграл в мяч, не может быть виноватым.

    22.11.2025

  • 36

    Убрали хорошего тренера и выигрывают на его багаже

    22.11.2025

  • Роман Морковкин

    Но старался Карасяра, сделал для коней всё, что было можно и нельзя. Добавить надо было не 12 минут, а 20, а в остальном лысого подлеца можно было смело наряжать в форму цветов конюшни.

    22.11.2025

  • oleg ves

    Мясных с трудной, но очень важной победой. Романова с победным дебютом!

    22.11.2025

  • Олег Каноков

    Проиграли по-делу,чего уж там,моментов почти не создали.Нападения нет в принципе...Круговому здоровья.Тушино с победой.

    22.11.2025

  • Александр Селиверстов

    Неожиданно, но Спартак был откровенно лучше по игре. А учитывая очередную клоунаду от Карасёва с отменённым чистым пенальти (если иметь в виду действие Дивеева), победа ещё более заслуженная.

    22.11.2025

  • 100минут напряженной игры.ПОБЕДА-РЕВАНШ СОСТОЯЛСЯ! всех спартаковских с победой

    22.11.2025

  • Кабанчик

    Спартак обладает более мастеровитыми игроками, потому и победил. А так игра обоих клубов не впечатлила. Карасев многовато свистел в мелких моментах за ЦСКА.

    22.11.2025

  • Lars Berger

    Куда?

    22.11.2025

  • the gathering !

    Мусаев в атаке, это -1 игрок на поле. Как и Угальде

    22.11.2025

  • aug081266

    Дмитриев забил после того как не пуская Акинфеева к мячу буквально затолкал его правой рукой за линию ворот...Поросята,воняет ваша победа...

    22.11.2025

  • Семён Фадеич

    Победили и без пенальти. Если честно, то пенальти был. Ну, а ЦСКА сам на себя не похож, просто нулевой.

    22.11.2025

  • Listerman

    Тренер Чеполлини --смотрящий Акинфеев --пипец мафии

    22.11.2025

  • Пахтакор чемпион

    Спартак с победой. Неплохой матч. Футбола мало, но борьбы много. И зачем Спартаку другого тренера то искать?. Свой император есть...

    22.11.2025

  • футбол это спорт

    Конемясорубка. Похоже, новенький Романов тактически переиграл Челестини. Вперед отчаянно не бежали, но атакуя, латиносы затерзали дивеевскую оборону. А спартаковская защита сыграла неожиданно надежно. Очень жаль Кругового, наверно сильно повредил ребро, здоровья ему. А вообще Спартак оживает именно поздней осенью, вот и результат.

    22.11.2025

  • Иван

    с победой. геничу очки купить пора бы. видит подкаты где их нет. защита отыграла отлично

    22.11.2025

  • Сергей А.

    там Л?ва еще

    22.11.2025

  • МАО

    отсайдеры ? я прям боюсь спросить - от слова отс...

    22.11.2025

  • Sergey_Marcus

    Ну, вроде как, Спартак даже легче выглядел и победил заслуженно. -> Связка справа Денисов-Зобнин под Лигу Чемпионов, безусловно)) Станкович бы не додумался. -> А ЦСКА нужно срочно покупать нападающих. У тебя два напа в основе, а самый опасный - центральный защитник Дивеев.

    22.11.2025

  • инок

    Всех Спартачей с заслуженной победой в главном дерби России!

    22.11.2025

  • хурма(сельдерей)

    Спартак был сильнее в каждом эпизоде как раз на один мяч ЦСКА сегодня был никакой

    22.11.2025

  • Lars Berger

    Есть! Есть победа в Дерби! С победой всех, красно-белые! Мы - победили! Уважение друзьям-болельщикам ЦСКА. Приносить извинения - не буду. В первом круге победили вы, сейчас - мы. Всё справедливо, всё - по делу. Сегодня мы были лучше. 1-0. Ровно на один гол.

    22.11.2025

  • МАО

    Дивеев пенальти конечно привёз.

    22.11.2025

  • Spartak-Online

    Интересно , Левникова и Казарцева опять отмажут за стопудовый отмененный пенальти..Карася они просто подставили.

    22.11.2025

  • the gathering !

    Денисов хорошо сегодня играл, его покусал Девид Бекхем или Марсело

    22.11.2025

  • TomCat

    Карась, как всегда, поплыл.

    22.11.2025

  • КирпичИнвест

    Вот она - загадочная русская душа Поменяли иностранца на нашего тренера и сразу пришла победа Поменять всех заморских! )

    22.11.2025

  • Хрюн Моpжов

    По мотивам матча Оренбург-Балтика: 199 3 часа назад Костоломы в своём репертуаре. 22-12. Такое впечатление, что играй они в гейропе- заканчивали в меньшинстве. NGE 2 часа назад Балтику во 2-м тайме видно не было, зато опять 22 нарушения. Но виноват, конечно, Карпин = балтийцы-сборники за 2 недели играть совсем разучились)) ------- Спартак-ЦСКА, фолы 21-15+Карась половину пропускал. Ну чё, знающие знатоки, где вопли про костоломов? Нету? А чего так? Случилось что-то:face_with_raised_eyebrow:

    22.11.2025

  • КС

    Нервная игра, все это понимали, но повезло Спартаку. Карась, перекрестился когда дал финальный свиток)))

    22.11.2025

  • Сергей А.

    Казар с левой на варе. Добавили 8, а не 10. На 90-й конефей после паса ногой в руки взял. И послое 10 минут после 90 вообще не видел карась коней

    22.11.2025

  • allerc

    Крючкахвостые подложили кобылам свинью.

    22.11.2025

  • Авиатор за Спартак 67

    С победой, Красно-белые!

    22.11.2025

  • tonipi

    Красно-Белые Братья и Сёстры! С Победой! нелегко, но уверенно и на классе! у своих ворот просто стена, а забить могли и должны были больше!

    22.11.2025

  • МАО

    Особенно порадовали Кисляк и Глебов. Понторезы дешёвые.

    22.11.2025

  • Кот

    ...Какая изящная и удивительно точная формулировка Карасёва — «Дивеев играл в мяч» !!! Конечно, в мяч, не в преферанс же...

    22.11.2025

  • ровнов

    Всех с Победой. Молодцы.

    22.11.2025

  • PronoMaster

    И лысое чмо не помогло коняшкам. Конифея на свалку истории пора.

    22.11.2025

  • Адекватный спартач

    Я могу. В поле - Карась, на Варе - Казарцев. Связка КаКа ни к чему хорошему привести не может.

    22.11.2025

  • spar001

    Спартак удивил... по хорошему

    22.11.2025

  • Илья858

    Спартак с заслуженной победой! Убрали панику и истерику, добавили понятные задачи для игроков - сразу дали результат.

    22.11.2025

  • МАО

    И даже печально

    22.11.2025

  • А где Субулька?

    все по делу. в равной игре победил характер. с победой КБ братья!

    22.11.2025

  • Врн36

    Хочеться поздравить персонально ио гл тр Спартака с первой победой в рпл, да еще и в дерби

    22.11.2025

  • GeoMaS

    С почином Романова!

    22.11.2025

  • sargon

    С победой КБ... можно не выиграть чемпионат но ЦСКА обыграть обязаны! Вперед Спартак! Ву и Джи мощный матч.. браво Денисов я тебя всегда ругаю... но играй как сегодня и ты изменишь к себе отношение.

    22.11.2025

  • Evgen k

    Спартак играл лучше и заслуженно победил..

    22.11.2025

  • КирпичИнвест

    Молодец, Романов! Отлично настроил команду на игру. И тактику подправил. Впятером прессинговал Спартак на чужой половине при счете 1:0. Когда такое было? Браво!

    22.11.2025

  • МАО

    Кто лучше играл. тот и выиграл. И пенальти ещё не поставили. Один Xg спартаковский чего стоит. раза в 4 больше.

    22.11.2025

  • КирпичИнвест

    Справедливый результат. Спартак сыграл выше всяких похвал. С победой!

    22.11.2025

  • ёzhic8

    Кони, ну это грустно. Мысли никакой, круговой-некруговой - играть в футбол надо Удивили

    22.11.2025

  • Роман Морковкин

    На классе! Даже не заметили так называемых лидеров чемпионата.

    22.11.2025

  • Barac Obama

    Это не кони...Это пони...

    22.11.2025

  • Адекватный спартач

    Всех КБ с заслуженной победой! Карасю пусть купят абонемент к окулисту.

    22.11.2025

  • GeoMaS

    Вот что значит уверенное спокойствие тренера!

    22.11.2025

  • Дмитрий

    Кахигаыч, даёшь Романова главным тренером!!!

    22.11.2025

  • Леший

    Победа Спартака по делу - играл интересней и острее. Но сия победа - в пользу Краснодара, Зенита и Локо. )) А и.о. Романова - с успешной тактикой и настроем команды!

    22.11.2025

  • Muck Mcclane

    Ебляк ау ? ты где ?

    22.11.2025

  • TomCat

    Отстой.

    22.11.2025

  • vkirs

    Спартаковцев с Победой!

    22.11.2025

  • Spartak-Online

    С Победой! Заслуженно!

    22.11.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    КАРАСЬ ОПЯТЬ ПОПЛЫЛ

    22.11.2025

  • КС

    Спартак с победой! Романова оставлять))

    22.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Красно-белые, с победой! Легко, на классе. Привет ток траму и спирту. Должны были выносить с крупном счётом.

    22.11.2025

  • kapran

    Не унывать !! Брать очки с отсайдерами . Спартак с победой .

    22.11.2025

  • sirah

    С победой, братья! Посмотрим, что будет дальше... Игры красивой не увидели сегодня, но есть результат.

    22.11.2025

  • Алексей Х

    С заслуженной победой, КБ!! Карась старался, как мог, конечно, но не смог)) Заклятые, не унывать! Ничья по итогу чемпа - заслуженно. Вперёд, Спартак!

    22.11.2025

  • Jean4

    Реванш за матч первого круга взят, с заслуженной победой! Но, может кто-нибудь объяснить почему отменили чистый пенальти? У нас новые правила? Коснись мяча и можешь срубить нападающего врывающегося в штрафную?

    22.11.2025

  • Denissimo

    Вывод дня - игра фигня.

    22.11.2025

  • baruv

    Ничейная игра. У Локо хороший стимул в завтрашнем матче в Черкизово.

    22.11.2025

  • NGE

    Даже Карась коням не помог! С победой КБ!!!

    22.11.2025

  • TokTram_

    Дерьмо случается. Особенно после перерыва на сборные. Ждём форварда.

    22.11.2025

  • NF

    В кои-то веки было понятно, что сейчас у "Спартака" больше шансов преуспеть в матче с ЦСКА, учитывая проблемы ЦСКА. Без кадров и физготовности, ЦСКА выдохся, травма Кругового усугубила ситуацию в матче для команды. Кроме того, вышедшие с травмы были явно не в тонусе. Так что итог матча был, в принципе, предсказуем. Но уровень игры команд ясно показывает, что будет с ЧР, когда клубы будут белофлажными допущены до еврокубков...

    22.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Вадим Романов
    Деян Станкович
    Футбол
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
    ФК ЦСКА (Москва)
    Читайте также
    В Воронежской области успешно подорвали боевые блоки от сбитых ракет
    Экстренный саммит ЕС по Украине пройдет 24 ноября
    У бывшего футболиста сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание
    Галактионову дадут новую зарплату, но оставят сразу без пяти футболистов и Баринова. Что происходит в «Локомотиве»
    Саночников Репилова и Перетягина арестовали по делу о мошенничестве
    Саночников Репилова и Перетягина арестовали за мошенничество на 11 млн рублей
    Популярное видео
    РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
    РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
    «Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
    «Локомотив» — «Краснодар»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
    Хачатурянц: «Спартак» — лучший клуб не только страны, но и мира»
    И.о. «Спартака» Романов: «Я воспитывался на футболе Романцева, но сейчас нужен стиль игры, который принесет очки»
    Гендиректор «Спартака» Некрасов указал на необъективность судейства в дерби. На матче работал Карасев
    Гендиректор «Спартака» Некрасов заявил, что санкции «Лукойла» не повлияют на клуб
    Круговой — о травме в дерби: «Сильный ушиб»
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя