Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:45

«Спартак» — ЦСКА: началась прямая трансляция матча РПЛ

«Спартак» сыграет с ЦСКА в чемпионате России 8 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игорь Акинфеев, игрок ФК ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

«Спартак» сыграет с ЦСКА в матче 11-го тура чемпионата России 8 октября, в воскресенье. Матч пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события противостояния «Спартак» — ЦСКА будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

На «Матч ТВ» уже началась трансляция дерби. Также за игрой можно следить на сайте matchtv.ru в разделе трансляций. Матч будет доступен на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «ОККО Спорт».

По итогам 10 туров премьер-лиги «Спартак» и ЦСКА набрали одинаковое количество очков — по 16. Красно-белые опережают армейцев в турнирной таблице РПЛ по дополнительным показателям — 6 и 8 места.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
08 окт, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Самсонова в двух сетах уступила Свентек в финале турнира в Пекине
Бекхэм: «Я считаю тен Хага хорошим тренером, просто у него сейчас трудное время»
Названа вероятная причина смерти клавишника группы «Руки вверх» Капырина
Al Jazeera сообщила о проникновении новых боевиков ХАМАС в израильский город Маген
Израиль официально объявил о переходе страны в «состояние войны»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Сочи» — «Зенит» и другие матчи
«Спартак» — ЦСКА: Гайич открыл счет в матче
«Спартак» — ЦСКА: Гайич открыл счет в дерби. Онлайн-трансляция матча
Личка о Макарове: «Дал ему выходные на два матча: со «Спартаком» и «Факелом»
Тюкавин о ничьей «Динамо» с «Факелом»: «Должны были забивать еще в первом тайме»
РПЛ: «Урал» и «Локо» сыграли вничью, «Спартак» — ЦСКА и другие матчи 11-го тура
Для «Динамо» Ташуев остается «черной меткой». Личка воспитывает Макарова и не может победить 4 тура
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В РПЛ заявили, что не запрещали «Пари НН» проведение предматчевого интервью в футболке «За оргазмом на стадион!»

Гафин об израильском защитнике «Динамо» Дасе: «Безусловно, он обеспокоен происходящим»