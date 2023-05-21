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Судейство

Сегодня, 18:16

«Спартак» — ЦСКА: Соболев удален правильно. За что наказан Роша? Обе команды вправе затребовать аудиозапись переговоров судей

Александр Бобров
Шеф-редактор
Александр Соболев в матче «Спартак» — ЦСКА.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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На 65-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА арбитр Сергей Карасев не отреагировал дисциплинарными санкциями на конфликт Александра Соболева и Виллиана Роши. Однако примерно через минуту он показал обоим футболистам красную карточку и удалил их с поля.

Решение наказать Соболева понятно — за оскорбительный жест в адрес соперника. Нечто похожее сделал сравнительно недавно главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет — и отправился на трибуну, а затем был дисквалифицирован.

Непонятно, за что удален игрок ЦСКА. Можно только предположить, что Роше вменили повторение жеста Соболева. Но ведь он только показал судьям, что сделал спартаковец, а не пытался кого-то оскорбить.

Кроме того, непонятно, кто сыграл решающую роль в удалении — первый ассистент Дмитрий Чельцов или же ВАР Павел Шадыханов. Убедиться в этом могут оба клуба, которые вправе после игры попросить предоставить им аудиозапись переговоров судей.

Также нужно отметить, что конфликт между этими же игроками произошел в штрафной площади ЦСКА 10 минутами ранее. Но Карасев тогда ограничился устным внушением.

Александр Соболев
Педро Роша
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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