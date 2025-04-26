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«Спартак» — ЦСКА: трансляция матча РПЛ начнется в 19.30

«Спартак» и ЦСКА сыграют в 26-м туре РПЛ 26 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Спартак» и ЦСКА сыграют в 26-м туре РПЛ в субботу, 26 апреля. Матч пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

Деян Станкович&nbsp;&mdash; Марко Николич.«Спартак» — ЦСКА. Онлайн-трансляция матча РПЛ

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ. Ключевые события и результат игры «Спартак» — ЦСКА будут доступны в нашем матч-центре.

Трансляция игры в прямом эфире пройдет на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также игру можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

Прямой эфир начнется в 18.30 по московскому времени, за час до стартового свистка. Трансляция игры стартует в 19.30 мск.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
26 апреля, 19:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА

В 25 турах РПЛ «Спартак» набрал 50 очков и перед игровым днем занимал третье место в турнирной таблице, в предыдущем матче спартаковцы выиграли у «Акрона» (3:2). ЦСКА с 48 очками шел четвертыми, предыдущим соперником армейцев были «Крылья Советов» (1:1).

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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