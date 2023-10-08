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Судейство

Сегодня, 19:43

«Спартак» — ЦСКА: в ворота красно-белых правильно не назначен пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 18-й минуте матча 11-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА арбитр Кирилл Левников правильно не назначил пенальти в ворота красно-белых.

В том эпизоде Келлвен и Олег Рябчук боролись за позицию. Рука спартаковца была отведена назад и вбок. Она касалась плеча армейца, тот чуть подпрыгнул — произошел ее контакт с щекой. Незначительный, а не такой, который изобразил Келлвен, попытавшийся заработать 11-метровый удар.

Футболист ЦСКА посмотрел на судью, увидел, что тот не собирается останавливать игру и наказывать Рябчука, и быстро поднялся с газона.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА. «Спартак» — ЦСКА: Промес сравнял счет. Онлайн-трансляция матча
Россия. Премьер-лига. 11-й тур
08 окт, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:2
ЦСКА

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Келлвен
Олег Рябчук
31
36
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