«Спартак» — ЦСКА: в ворота красно-белых правильно не назначен пенальти

На 18-й минуте матча 11-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА арбитр Кирилл Левников правильно не назначил пенальти в ворота красно-белых.

В том эпизоде Келлвен и Олег Рябчук боролись за позицию. Рука спартаковца была отведена назад и вбок. Она касалась плеча армейца, тот чуть подпрыгнул — произошел ее контакт с щекой. Незначительный, а не такой, который изобразил Келлвен, попытавшийся заработать 11-метровый удар.

Футболист ЦСКА посмотрел на судью, увидел, что тот не собирается останавливать игру и наказывать Рябчука, и быстро поднялся с газона.