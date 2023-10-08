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Сегодня, 21:03

«Спартак» — ЦСКА: видео голов

Квинси Промес после гола в дерби с ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» и ЦСКА сыграли вничью со счетом 2:2 в матче 11-го тура чемпионата России.

Оба гола в первом тайме были забиты обводящими ударами с линии штрафной. Счет в дерби после быстрой атаки открыл Милан Гайич, а через 10 минут Квинси Промесу удался удар в девятку.

Во втором тайме Гайич сделал дубль. Красно-белых от поражения спас бывший игрок армейцев Хесус Медина, который сравнял счет в добавленное время.

31-я минута. Гайич — 0:1

41-я минута. Промес — 1:1

60-я минута. Гайич — 1:2

90+7-я минута. Медина — 2:2

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
08 окт, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:2
ЦСКА
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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