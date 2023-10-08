«Спартак» — ЦСКА: видеообзор матча РПЛ

«Спартак» и ЦСКА сыграли вничью со счетом 2:2 в матче 11-го тура чемпионата России. Встреча прошла в воскресенье, 8 октября, на «Открытие Банк Арене».

Видео голов игры «Спартак» — ЦСКА опубликовано на YouTube-канале ФК «Спартак».



В первом тайме на гол Милана Гайича ответил Квинси Промес. После перерыв сначала Гайич сделал дубль, а в компенсированное время бывший армеец Хесус Медина принес красно-белым ничью.

После 11 туров у «Спартака» и ЦСКА по 17 очков, команды на 10 баллов отстают от лидирующего в РПЛ «Краснодара».