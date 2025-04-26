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Сегодня, 08:30

«Спартак» — ЦСКА: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Спартак» и ЦСКА встретятся в чемпионате России 26 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Спартак» и ЦСКА встретятся в 26-м туре чемпионата России в субботу, 26 апреля. Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве, начало — в 19.30 по московскому времени.

Деян Станкович&nbsp;&mdash; Марко Николич.«Спартак» — ЦСКА. Онлайн-трансляция матча РПЛ

Московское дерби в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 18.30, за час до стартового свистка. Смотреть встречу можно также в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» в окне ретрансляции «Матч ТВ».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Спартак» — ЦСКА можно также в матч-центре нашего сайта.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
26 апреля, 19:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА

После 25 туров РПЛ «Спартак» занимает третье место в таблице чемпионата с 50 очками, у ЦСКА — 48 очков и четвертая строчка.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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