Сегодня, 08:45

«Спартак» — ЦСКА: трансляция матча РПЛ начнется в 16.45 мск

«Спартак» и ЦСКА сыграют в чемпионате России 22 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Роман Зобнин (ФК «Спартак»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» и ЦСКА сыграют в рамках 16-го тура чемпионата России в субботу, 22 ноября. Столичное дерби пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
22 ноября, 16:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию московского дерби. Следить за ключевыми событиями игры «Спартак» — ЦСКА можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

После 15 туров премьер-лиги красно-белые набрали 25 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Армейцы с 33 очками располагаются на второй строчке в чемпионате России.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
