18 ноября, 16:45
«Спартак» и ЦСКА сыграют в 16-м туре чемпионата России в субботу, 22 ноября. Матч пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Стартовый свисток — в 16.45 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за основными событиями игры «Спартак» — ЦСКА можно будет в матч-центре на сайте «СЭ».
Игру «Спартак» — ЦСКА в прямом эфире показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 15.30 мск. Также московское дерби можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.
После 15 туров чемпионата России красно-белые набрали 25 очков и занимают шестое место в таблице, у армейцев — 33 очка и вторая строчка (при равенстве очков с лидирующим «Краснодаром»).
Расписание и результаты, турнирную таблицу чемпионата России, новости и обзоры изучайте в разделе РПЛ на нашем сайте.
18.11.2025
