Сегодня, 09:15
В воскресенье, 21 мая, в Москве пройдет дерби между «Спартаком» и ЦСКА в рамках 28-го тура чемпионата России. Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.
В первом круге команды провели результативную ничью 2:2. Выиграть у армейцев в рамках чемпионата «Спартак» не может три игры кряду.
В турнирной таблице ЦСКА занимает второе место с 54 очками, а «Спартак» отстает от соперника на четыре балла и идет на четвертой строчке.
Турнирная таблица чемпионата России — здесь.
Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.
Следить за матчем «Спартак» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» по этой ссылке и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале matchtv.ru.