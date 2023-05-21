«Спартак» — ЦСКА: время начала прямой трансляции матча, где смотреть дерби

В воскресенье, 21 мая, в Москве пройдет дерби между «Спартаком» и ЦСКА в рамках 28-го тура чемпионата России. Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В первом круге команды провели результативную ничью 2:2. Выиграть у армейцев в рамках чемпионата «Спартак» не может три игры кряду.

В турнирной таблице ЦСКА занимает второе место с 54 очками, а «Спартак» отстает от соперника на четыре балла и идет на четвертой строчке.

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.

Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Спартак» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» по этой ссылке и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале matchtv.ru.