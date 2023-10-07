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Сегодня, 19:00

«Спартак» — ЦСКА: время начала и трансляция матча РПЛ

Центральный матч 11-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА пройдет 8 октября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
&amp;quot;Спартак&amp;quot; - ЦСКА.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Спартак» проведет матч 11-го тура чемпионата России по футболу против ЦСКА. Встреча пройдет в воскресенье, 8 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Телеканал «Матч ТВ» бесплатно покажет в прямом эфире видеотрансляцию противостояния «Спартак» — ЦСКА. Начало эфира — в 18.00 мск. Также видеотрансляция игры будет доступна на онлайн-платформе «Кинопоиск» (с 18:00).

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
08 окт, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА

Следить за ключевыми событиями дерби чемпионата России можно будет на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр». Также «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

ЦСКА с 16 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» 16 баллами располагается на пятой строчке. Обе команды на восемь баллов отстают от лидирующего «Краснодара».

Красно-белые проиграли два последних матча подряд с общим счетом 0:7 — уступили «Крыльям Советов» (0:4) и «Динамо» в Кубке России (0:3). Красно-синие в чемпионате обыграли «Балтику» (1:0) и уступили в Кубке «Факелу».

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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