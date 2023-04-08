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«Спартак» сыграл вничью с «Динамо» со счетом 3:3

Руслан Минаев
«Спартак» — «Динамо».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Спартак» дома сыграл вничью с «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ — 3:3.

Красно-белые открыли счет на 7-й минуте благодаря удару Александра Соболева. В концовке первого тайма команды обменялись голами — забивали Арсен Захарян и Кейта Бальде. На последней добавленной минуте к первой половине встречи «Динамо» сравняло счет после автогола Соболева.

Во втором тайме полузащитник бело-голубых Денис Макаров подал в штрафную на Константина Тюкавина, который решил не касаться мяча и тот залетел в дальний угол ворот Александра Селихова. За две минуты до конца основного времени Соболев реализовал пенальти, назначенный за фол на Романе Зобнине.

«Спартак» остался на третьей строчке с 42 очками после 22 туров. «Динамо» не смогло обойти ЦСКА и «Ахмат» и осталось 6-м месте, набрав 36 очков.

В следующем матче «Спартак» сыграет в гостях с «Торпедо» 15 апреля. «Динамо» примет «Пари НН» также 15-го числа.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
08 апр, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
3:3
Динамо

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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