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Судейство

Сегодня, 22:04

«Спартак» — «Динамо»: арбитр снова «украл» время и не дал доиграть тайм

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Арбитр матча 22-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо» (3:3) Сергей Иванов добавил к основному времени первого тайма три минуты, но дал сыграть примерно на две минуты меньше.

В течение этих трех минут 55 секунд оказывали помощь спартаковцу Руслану Литвинову. Затем еще около минуты заняло празднование гола динамовцами.

Интересно, что и в предыдущем туре, в игре «Крылья Советов» — «Оренбург» (1:1), Иванов сделал то же самое: добавил к основному времени второго тайма четыре минуты, но дал командам сыграть всего три.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
08 апр, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
3:3
Динамо

Сергей Иванов (судья)
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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