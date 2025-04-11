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11 апреля, 21:29

«Спартак» проиграл махачкалинскому «Динамо» в Москве

Руслан Минаев
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала) — 1:2. 11 апреля 2025 года.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» дома уступил махачкалинскому «Динамо» в матче 24-го тура РПЛ — 1:2.

Гости забили два мяча уже к 16-й минуте игры — автоголом отметился защитник красно-белых Даниил Денисов (10-я минута), еще один гол забил хавбек Хуссем Мрезиг (16-я минута). Хозяева отыграли один мяч во втором тайме — на 68-й минуте отметился Тео Бонгонда. На 87-й минуте вингер красно-белых Хесус Медина не реализовал пенальти, попав в перекладину.

«Спартак» с 47 очками занимает второе место в таблице чемпионата. Красно-белых может обойти «Зенит» (47), если наберет очки в домашнем матче с «Краснодаром» 13 апреля. Махачкалинское «Динамо» набрало 27 очков и занимает 9-ю строчку.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур.
11 апреля, 19:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:2
Динамо Мх
566
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
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