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Сегодня, 18:36

«Динамо» в меньшинстве ушло от поражения в матче со «Спартаком» в дерби

Дубль Тюкавина принес «Динамо» ничью в матче со «Спартаком» в дерби
Руслан Минаев
Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
«Спартак» выиграл у «Динамо» в дерби — 2:1. 22 сентября 2024 года.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» не удержал победу над московским «Динамо» в домашнем матче 9-го тура РПЛ — 2:2.

Счет в игре открыли гости — на 3-й минуте гол забил форвард Константин Тюкавин. Спустя четыре минуты нападающий красно-белых Манфред Угальде сравнял счет. На 23-й минуте хавбек Эсекьель Барко вывел «Спартака» вперед, реализовав пенальти. Одиннадцатиметровый был назначен за игру рукой защитника «Динамо» Эли Дасы. В добавленное время Тюкавин оформил дубль и установил окончательный счет в матче.

«Динамо» с середины второго тайма играло вдесятером после удаления форварда гостей Эль-Мехди Маухуба. Вышедший на замену 21-летний марокканец получил два предупреждения в течение трех минут.

«Спартак» продлил серию без поражений в РПЛ до восьми матчей — 4 победы и 4 ничьих. Команда Деяна Станковича набрала 16 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. «Динамо» с 17 очками — на 4-й строчке.

28 сентября «Спартак» сыграет в гостях с «Локомотивом», московское «Динамо» 29-го числа отправится в гости к махачкалинскому «Динамо».

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
22 сент, 16:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
2:2
Динамо
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)

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