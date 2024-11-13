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«Спартак» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча памяти Черенкова

Матч легенд «Спартака» и «Динамо» состоится 13 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Ветераны «Спартака» и «Динамо» проведут матч памяти Федора Черенкова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Легенды «Спартака» и «Динамо» проведут матч ветеранов памяти Федора Черенкова в среду, 13 ноября, на «Лукойл Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Трансляцию встречи красно-белых и бело-голубых покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Прямой эфир на федеральном спортивном канале стартует в 19.30 мск.

В игре примут участие звезды прошлых лет «Спартака» и «Динамо». Тренерский штаб красно-белых возглавит самый титулованный тренер в истории клуба Олег Романцев, а динамовцев — Валерий Газзаев и Юрий Семин.

На поле появятся Валерий Шмаров, Александр Мостовой, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Дмитрий Хлестов, Сергей Юран, Виктор Онопко, Андрей Сметанин, Ролан Гусев, Андрей Кобелев, Алексей и Евгений Смертины, Игорь Колыванов, Сергей Кирьяков и другие легенды «Спартака» и «Динамо».

ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)

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