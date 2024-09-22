«Спартак» сыграет с «Динамо» в 9-м туре РПЛ в воскресенье, 22 сентября. Московское дерби состоится на «Лукойл Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые события противостояния «Спартак» — «Динамо» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию встречи можно бесплатно смотреть на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

В последний раз «Динамо» обыгрывало «Спартак» в гостях 13 мая 2018 года со счетом 1:0.

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