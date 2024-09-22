Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:15

«Спартак» — «Динамо»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Спартак» сыграет с «Динамо» в РПЛ 22 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Константин Тюкавин (ФК «Динамо»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

«Спартак» сыграет с «Динамо» в 9-м туре РПЛ в воскресенье, 22 сентября. Московское дерби состоится на «Лукойл Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые события противостояния «Спартак» — «Динамо» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию встречи можно бесплатно смотреть на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

В последний раз «Динамо» обыгрывало «Спартак» в гостях 13 мая 2018 года со счетом 1:0.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
22 сент, 16:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Динамо

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Карта спецоперации на Украине 22 сентября
Корейские чиновники ущемляют Виктора Ана из-за выступления за Россию
Американская пресса в восторге от гола Миранчука за «Атланту»
Девочка-подросток с новорожденным ребенком выпала из окна в Одинцово
Российские военные уничтожили РСЗО HIMARS с помощью «Искандера» в Сумской области
Семак объяснил, зачем выпускает Соболева, Дзюба уже переиграл скептиков, а ЦСКА продлил кошмарную серию. Что произошло после побед «Зенита» и «Краснодара» в РПЛ
Материалы сюжета РПЛ, 9-й тур: «Спартак» — «Динамо», «Зенит» — «Факел» и другие матчи
В «Спартаке» сообщили, что Зорин и Маркиньос пропустят матч с «Динамо»
«Ростов» — «Динамо» Махачкала: смотреть трансляцию матча РПЛ
Глушенков: по пути Карпина и Аршавина. Колонка Казакова
«Химки» и «Оренбург» объявили стартовые составы на матч 9-го тура РПЛ
«Химки» — «Оренбург»: смотреть трансляцию матча РПЛ
Рубка Станковича и Лички — ярчайшая вывеска РПЛ. Чех мечтает исправить плохую статистику со «Спартаком»
Сегодня
Вчера
Неделя