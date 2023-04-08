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Сегодня, 18:24

«Спартак» — «Динамо»: Соболев, Бальде, Тюкавин и Захарян выйдут с первых минут

«Спартак» и «Динамо» назвали стартовые составы на матч РПЛ
Руслан Минаев
Александр Соболев и Антон Шунин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ. Игра начнется в 19.30 мск.

Форвард бело-голубых Федор Смолов начнет матч в запасе. У красно-белых отсутствуют Виктор Мозес и Шамар Николсон.

«Спартак»: Селихов, Тавареш, Чернов, Литвинов, Хлусевич, Зобнин, Мартинс, Пруцев, Игнатов, Бальде, Соболев.

Запасные: Максименко, Волков, Маслов, Веденеев, Классен, Дуарте, Рыбус, Зиньковский, Денисов, Зорин, Мелешин.

«Динамо»: Шунин, Даса, Сазонов, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Захарян, Макаров, Гагнидзе, Нгамале, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Будачев, Паршивлюк, Майстрович, Лесовой, Норманн, Смолов, Грулев, Гладышев.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
08 апр, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Динамо
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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